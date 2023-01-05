Тен Хаг о чемпионстве: «На данном этапе сезона это не то, на что нужно ориентироваться. Когда вы заглядываете слишком далеко вперед, вы отвлекаетесь»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о борьбе за чемпионство. 

«Я не думаю об этом. На данном этапе сезона это не то, на что нужно ориентироваться. 

Нужно ориентироваться на то, чтобы попасть в положение, когда мы сможем что-то выиграть, потому что впереди много матчей. 

Сезон длится долго, особенно с учетом того, что впереди много игр – не нужно отвлекаться. Когда вы заглядываете слишком далеко вперед, вы отвлекаетесь.

Нужно сосредоточиться на игре, прогрессе, командной работе и командном развитии. Все дело в этом. В нашей игре есть много элементов, которые нам нужно улучшить. Нужно подумать и сконцентрироваться на этом, работать, чтобы улучшить их», – сказал Эрик тен Хаг.

После 17 проведенных матчей «Юнайтед» набрал 35 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. 

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16 комментариев

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Флоренти́но Пéрес
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Ответ на войне как на войне
Тебя там не было. Не купили тебя. Не обманывай.
Меня не было. Криштиану Говналду был, который никому не нужен =)
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Street Fighter
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Ответ MURA
% побед после 25 матчей: Клопп 52% Артета 56% Гвардиола 56% Тухель 68% ЭХТ 72%
И плевать на все «нюансы», это впечатляюще, черт возьми!
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на войне как на войне
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Ответ Флоренти́но Пéрес
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Тебя там не было. Не купили тебя. Не обманывай.
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Флоренти́но Пéрес
Ответ на войне как на войне
Мумушки, вас саудиты покупают. Ждите…
Комментарий удален
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на войне как на войне
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Мумушки, вас саудиты покупают. Ждите…
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oborit
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Скромность украшает человека.
Браво ЭТХ 👏.
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Elik1989
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Все правильно.
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MURA
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% побед после 25 матчей:
Клопп 52%
Артета 56%
Гвардиола 56%
Тухель 68%
ЭХТ 72%
+15
-2
+13
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error505
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Когда вы заглядываете на полгода назад, вам становится страшно :)
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St.7
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Правильные слова,видно,профессионал👏
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QWertY
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Ответ piper65
И правильно, широко шагая можно и штаны порвать. Банально, но «от игры к игре» - самый верный путь к вершине!
Широко шагая нужно пересмотреть. Годный фильм с участием Скалы
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DolJun
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Ответ Direct free kick
Тренер Фейенорда готов сменит ТХ в МанЮ. Надо же добивать дальше наследие сира
не, думаю следующим будет руни или каррик.
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piper65
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И правильно, широко шагая можно и штаны порвать. Банально, но «от игры к игре» - самый верный путь к вершине!
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QWertY
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Удачи тебе, Эрик👌🏻
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Direct free kick
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Ответ DolJun
ну тут либо лига конференций, либо чемпионство. другого от тен хага не жду.
Тренер Фейенорда готов сменит ТХ в МанЮ. Надо же добивать дальше наследие сира
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Фанат Аль-Насра
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Тег Хаг красавчик
Выкинул старого пешехода и построил топ команду
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DolJun
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ну тут либо лига конференций, либо чемпионство. другого от тен хага не жду.
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