Тен Хаг о чемпионстве: «На данном этапе сезона это не то, на что нужно ориентироваться. Когда вы заглядываете слишком далеко вперед, вы отвлекаетесь»

Главный тренер « » ответил на вопрос о борьбе за чемпионство.

«Я не думаю об этом. На данном этапе сезона это не то, на что нужно ориентироваться.

Нужно ориентироваться на то, чтобы попасть в положение, когда мы сможем что-то выиграть, потому что впереди много матчей.

Сезон длится долго, особенно с учетом того, что впереди много игр – не нужно отвлекаться. Когда вы заглядываете слишком далеко вперед, вы отвлекаетесь.

Нужно сосредоточиться на игре, прогрессе, командной работе и командном развитии. Все дело в этом. В нашей игре есть много элементов, которые нам нужно улучшить. Нужно подумать и сконцентрироваться на этом, работать, чтобы улучшить их», – сказал Эрик тен Хаг.

После 17 проведенных матчей «Юнайтед» набрал 35 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ.