Дембеле не хочет переходить в «ПСЖ»: «Я счастлив в «Барсе» и буду продолжать работать, чтобы продолжить свой путь здесь»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Усман Дембеле Футбол

Усман Дембеле заявил, что не собирается покидать «Барселону». 

«Я счастлив здесь и буду продолжать работать, чтобы продолжить свой путь в «Барселоне», – сказал француз.

Вингер также подчеркнул, что ему не интересен вариант с переходом в «ПСЖ».

«Нет. Я хорошо себя чувствую здесь. У меня здесь хорошая жизнь, тренер верит в меня, и руководство тоже верит в меня.

Я доволен своей верой в себя и своим положением в клубе», – подчеркнул Дембеле.

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13 комментариев

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Goofts
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С отношением профессионала (что появилось год назад, после прихода Хави), дембеле действительно стабилен, и думаю что сможет прогрессировать при таком же отношении. Надеюсь, Усман будет хорош в атаке, а в защите без глупостей, как за Ди Марией бежать сзади, и зацепить случайно
П.с игрок по таланту в топ100, дай бог, будет показывать лучшее, и для барсы на 5 лет великолепный фланговый напад
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Темирлан Шаваев
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Ответ Alex Khakhanoff
Хватит шлака в Париже, еще от аутиста-пенальтиста не избавились, теперь еще этого недофутболиста захотели.. Еще быдловратаря надо купить мразь аргентинскую..
Давненько я не видел таких убогих людей.
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Alex Khakhanoff
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Хватит шлака в Париже, еще от аутиста-пенальтиста не избавились, теперь еще этого недофутболиста захотели.. Еще быдловратаря надо купить мразь аргентинскую..
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Pāvels Belousovs
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Удивлён ответом👍Если он так будет продолжать,у него большое будущее.
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Artuom Batishev
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Ну так если Неймар или Мбаппе летом не уйдут - места в старте у Дембеле не будет. Поэтому понятно, что смысла особого нет... )
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CuauhtemokBlanco
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А зачем он вообще нужен Парижу?
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Интервью о том, что пофиг на этот ПСЖ обязательный пункт в новых контрактах с барсой и реалом. Летом Дембеле сидел как мышка и молился, чтоб его забрали в Париж, пока агент во всех интервью повторял, что они открыты для любых предложений.
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Raul14
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Ответ DelPiero1010
საქართველოს გაუმარჯოს
Все правильно!
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DelPiero1010
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საქართველოს გაუმარჯოს
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NartApsua
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Да блин)
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CHEvsMCI
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легенда французского футбола неменьшая условного Робера Пиреса
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lovec23
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Усман тебе в АПЛ нужно уходить
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sheikh_111
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Это не ему не нужен псж , а псж он не нужен
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