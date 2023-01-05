Дембеле не хочет переходить в «ПСЖ»: «Я счастлив в «Барсе» и буду продолжать работать, чтобы продолжить свой путь здесь»
Усман Дембеле заявил, что не собирается покидать «Барселону».
«Я счастлив здесь и буду продолжать работать, чтобы продолжить свой путь в «Барселоне», – сказал француз.
Вингер также подчеркнул, что ему не интересен вариант с переходом в «ПСЖ».
«Нет. Я хорошо себя чувствую здесь. У меня здесь хорошая жизнь, тренер верит в меня, и руководство тоже верит в меня.
Я доволен своей верой в себя и своим положением в клубе», – подчеркнул Дембеле.
П.с игрок по таланту в топ100, дай бог, будет показывать лучшее, и для барсы на 5 лет великолепный фланговый напад