Дембеле не хочет переходить в «ПСЖ»: «Я счастлив в «Барсе» и буду продолжать работать, чтобы продолжить свой путь здесь»

заявил, что не собирается покидать «Барселону».

«Я счастлив здесь и буду продолжать работать, чтобы продолжить свой путь в «Барселоне», – сказал француз.

Вингер также подчеркнул, что ему не интересен вариант с переходом в « ».

«Нет. Я хорошо себя чувствую здесь. У меня здесь хорошая жизнь, тренер верит в меня, и руководство тоже верит в меня.

Я доволен своей верой в себя и своим положением в клубе», – подчеркнул Дембеле.