Тотти попал под расследование управления по борьбе с отмыванием денег. Он может быть связан с переводами в казино и букмекерские конторы

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Франческо Тотти подозревается в отмывании денег.

Как сообщает La Gazetta dello Sport со ссылкой на La Verità, Франческо может быть причастен к «подозрительным операциям, о которых сообщили агенты по борьбе с отмыванием денег». Банковские счета Тотти будут изучаться следователями управления по борьбе с отмыванием денег, в том числе на предмет инвестиций в букмекерские конторы.

В августе 2022 года экс-игрок «Ромы» беспроцентно одолжил 80 тысяч евро пенсионерке, которая является свекровью человека, якобы близко связанного с Тотти. В тот же день сумма была переведена на счет друга Франческо.

Проведенные проверки выявили несколько переводов, «исходящих от компаний, работающих в сфере онлайн-ставок».

В июне 2020 года с двух банковских счетов, принадлежащих Тотти, также якобы осуществлялись подозрительные транзакции, связанные с казино в Монако, Лондоне и Лас-Вегасе.

«Существуют большие сомнения относительно реального назначения денег, отправленных в различные международные игорные дома», – считают эксперты по борьбе с отмыванием денег.

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4 комментария

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Sevuska
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История о том как Тотти дал бабушке на Тутти фрутти 😎
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Andrew Wryneck
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Какой то Франческо, возможно Тотти)) шикарная работа итальянских следователей
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psycho killer
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Дон Франческо
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Eziz Caryew
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Ставки-зло!
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