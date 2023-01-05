Рамуш, заменивший Роналду в основе Португалии на ЧМ-2022, стал клиентом агента Криштиану Мендеша

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Бенфика Жорже Мендеш агенты Гонсалу Рамуш Футбол

Гонсалу Рамуш подписал контракт с агентством Жорже Мендеша.

Прежде интересы 21-летнего нападающего «Бенфики» и сборной Португалии представлял Мохаммед Азфаль.

Ранее сообщалось, что с 3 января агентство Жорже Мендеша, ведущее дела форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, больше не владеет имиджевыми правами португальца.

Рамуш в текущем сезоне чемпионата Португалии забил 9 голов и отдал одну голевую передачу в 12 матчах. На ЧМ-2022 Гонсалу сменил Роналду в основе сборной Португалии и сделал хет-трик в матче 1/8 финала со Швейцарией (6:1). Подробная статистика игрока – здесь.

«У Мендеша хватило смелости сказать правду, которую Роналду не очень хорошо воспринял. Криштиану решил, что для перехода в Саудовскую Аравию ему не нужен агент». Журналист Record о конфликте

«Челси» не хочет платить 127 млн евро за Энцо и намерен снизить сумму трансфера. Мендеш участвует в сделке

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37 комментариев

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человек-муравей человек-физрук
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променял на молоденькую :)
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Юсуф Тайсумов
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Ответ на войне как на войне
Это ты о мартинесе и месси вспомнил?
Что ты ляпнула?
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на войне как на войне
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Ответ Семен Войнов
Ботоксу не стоит ссориться до конца с человеком , который создал его . Мендеша зря недооценивает фрукт. Если реально разозлит , то все неприглядные факты из жизни Кринжа вылезут во всей красе .
Вам бы научиться вести диалог и писать комментарии.

Мендеш за Роналду ЛЧ брал и голы забивал? Роналду поднял Мендеша на высоту, ибо глядя на карьеру Роналду, многие потянулись за ним.
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Семен Войнов
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Ботоксу не стоит ссориться до конца с человеком , который создал его .
Мендеша зря недооценивает фрукт. Если реально разозлит , то все неприглядные факты из жизни Кринжа вылезут во всей красе .
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Семен Войнов
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Ответ на войне как на войне
1. Мендеш решил не ссориться с МЮ, ибо понимал, что ссора приведет преследованию евреями и концу его бизнеса. 2. Мендеш изначально неправильно составил контракт Роналду. Может специально, а может не доглядел. Ибо в контракте должно быть прописано четко, когда игрок может уйти и когда остаться. Этого не было сделано. 3. Мендеш регулярно сливал информацию о Роналду прессе. Где-то правду, где-то ложь. Об этом тоже узнал Роналду. 4. Мендеш в свое время подставил Роналду с налогами в Испании, ибо есть свидетели и запись, где Роналду спрашивает у Мендеша, почему возникла такая ситуация. Тогда Роналду Мендеша простил. 5. Контора Мендеша слила и историю соглашения с майгоркой. Это тоже Роналду простил Мендешу. ____________ Роналду всегда выступал на высочайшем уровне во всех клубах. Из МЮ ушел с ЗМ, ЗБ, АПЛ и ЛЧ. Из Реала ушел с 4 ЗМ, ЗБ, 4 ЛЧ. Из Серии А ушел лучшим бомбардиром и всеми тремя кубками Серии А Мендеш пусть будет благодарен Роналду, ибо успехи Роналду приводили новых игроков к Мендешу. Пусть Мендеш покажет свою силу и вырастит второго Роналду из нового клиента.
🤣🤣🤣
Да ладно Фатима ! Давно так не смеялся . Чего только кринжигерлы не придумают .
Или тебе ботокс сам об этом сообщил ?
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Игорь Климов
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Ответ porosenochek
Когда мстишь бывшей с её молодой коллегой...
И это только начало!
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KMR
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Чет интереса к нему не видно. Даже Мудрик получил тут под 20 постов.
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Пусть Мендеш приведет игрока уровня Роналду в мир футбола, тогда и поговорим. А пока Роналду единственный алмаз в карьере Мендеша
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Мендеш решил предать дружбу ради еврейского покровительства
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Ответ Игорь Климов
Рамуш должен носить теперь номер 7 в сборной Португалии.
Мечтай
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Ответ xomamb
титаническими усилиями Мендеша давно поехавшая крыша гендерно разнообразного павлина ещё как-то держалась на своём месте Теперь как говорится, процесс пошёл, берите побольше попкорна
Интересно, Мендеш за Роналду голы забивал и ЛЧ брал?
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Ответ Юсуф Тайсумов
Рамуш не перестает натягивать Кристинку даже после ЧМ)))))
Это ты о мартинесе и месси вспомнил?
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1. Мендеш решил не ссориться с МЮ, ибо понимал, что ссора приведет преследованию евреями и концу его бизнеса.
2. Мендеш изначально неправильно составил контракт Роналду. Может специально, а может не доглядел. Ибо в контракте должно быть прописано четко, когда игрок может уйти и когда остаться. Этого не было сделано.
3. Мендеш регулярно сливал информацию о Роналду прессе. Где-то правду, где-то ложь. Об этом тоже узнал Роналду.
4. Мендеш в свое время подставил Роналду с налогами в Испании, ибо есть свидетели и запись, где Роналду спрашивает у Мендеша, почему возникла такая ситуация. Тогда Роналду Мендеша простил.
5. Контора Мендеша слила и историю соглашения с майгоркой. Это тоже Роналду простил Мендешу.
____________
Роналду всегда выступал на высочайшем уровне во всех клубах. Из МЮ ушел с ЗМ, ЗБ, АПЛ и ЛЧ. Из Реала ушел с 4 ЗМ, ЗБ, 4 ЛЧ. Из Серии А ушел лучшим бомбардиром и всеми тремя кубками Серии А
Мендеш пусть будет благодарен Роналду, ибо успехи Роналду приводили новых игроков к Мендешу.

Пусть Мендеш покажет свою силу и вырастит второго Роналду из нового клиента.
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JohnnyMadsen
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Сперва прочел что это агент такой "Криштиану Мендеш"
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Гусейн Магомедрасулов
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Криштиану Мендеш, это сын Мендеша и Роналду?
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Гегенпрессинг Рангника
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Мендеш выкинул старую милфу и взял молодую студентку
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Юсуф Тайсумов
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Рамуш не перестает натягивать Кристинку даже после ЧМ)))))
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Юсуф Тайсумов
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Ответ VERBLYUD
Рамуш за один матч в плей-офф ЧМ сделал то, чего не смог сделать Кришти за 5 турниров!
Факты
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xomamb
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титаническими усилиями Мендеша давно поехавшая крыша гендерно разнообразного павлина ещё как-то держалась на своём месте
Теперь как говорится, процесс пошёл, берите побольше попкорна
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tackle by Moore
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Ща Мендеш его еще в МЮ пристроит и выклянчит футболку с 7 номером
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Budabuda
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2022 год это худший год в жизни Роналду. Но начала 2023 обещает ещё больше страданий для величайшего кринжа в истории планеты Земля.
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VERBLYUD
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Рамуш наследник лучших Португальских игроков в истории - Эйсебио и Фигу!
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Кино Музыка
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Принцип Мендеша)
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Максим Макеев
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произошёл троллинг
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nepekamu noJle
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перспективная опция для обоих
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