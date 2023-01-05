Рамуш, заменивший Роналду в основе Португалии на ЧМ-2022, стал клиентом агента Криштиану Мендеша

подписал контракт с агентством Жорже Мендеша.

Прежде интересы 21-летнего нападающего «Бенфики» и сборной представлял Мохаммед Азфаль.

Ранее сообщалось, что с 3 января агентство , ведущее дела форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, больше не владеет имиджевыми правами португальца.

Рамуш в текущем сезоне чемпионата Португалии забил 9 голов и отдал одну голевую передачу в 12 матчах. На ЧМ-2022 Гонсалу сменил Роналду в основе сборной Португалии и сделал хет-трик в матче 1/8 финала со Швейцарией (6:1). Подробная статистика игрока – здесь.

«У Мендеша хватило смелости сказать правду, которую Роналду не очень хорошо воспринял. Криштиану решил, что для перехода в Саудовскую Аравию ему не нужен агент». Журналист Record о конфликте

«Челси» не хочет платить 127 млн евро за Энцо и намерен снизить сумму трансфера. Мендеш участвует в сделке