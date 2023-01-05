Рамуш, заменивший Роналду в основе Португалии на ЧМ-2022, стал клиентом агента Криштиану Мендеша
Гонсалу Рамуш подписал контракт с агентством Жорже Мендеша.
Прежде интересы 21-летнего нападающего «Бенфики» и сборной Португалии представлял Мохаммед Азфаль.
Ранее сообщалось, что с 3 января агентство Жорже Мендеша, ведущее дела форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, больше не владеет имиджевыми правами португальца.
Рамуш в текущем сезоне чемпионата Португалии забил 9 голов и отдал одну голевую передачу в 12 матчах. На ЧМ-2022 Гонсалу сменил Роналду в основе сборной Португалии и сделал хет-трик в матче 1/8 финала со Швейцарией (6:1). Подробная статистика игрока – здесь.
«У Мендеша хватило смелости сказать правду, которую Роналду не очень хорошо воспринял. Криштиану решил, что для перехода в Саудовскую Аравию ему не нужен агент». Журналист Record о конфликте
«Челси» не хочет платить 127 млн евро за Энцо и намерен снизить сумму трансфера. Мендеш участвует в сделке
Мендеш за Роналду ЛЧ брал и голы забивал? Роналду поднял Мендеша на высоту, ибо глядя на карьеру Роналду, многие потянулись за ним.
Мендеша зря недооценивает фрукт. Если реально разозлит , то все неприглядные факты из жизни Кринжа вылезут во всей красе .
Да ладно Фатима ! Давно так не смеялся . Чего только кринжигерлы не придумают .
Или тебе ботокс сам об этом сообщил ?
2. Мендеш изначально неправильно составил контракт Роналду. Может специально, а может не доглядел. Ибо в контракте должно быть прописано четко, когда игрок может уйти и когда остаться. Этого не было сделано.
3. Мендеш регулярно сливал информацию о Роналду прессе. Где-то правду, где-то ложь. Об этом тоже узнал Роналду.
4. Мендеш в свое время подставил Роналду с налогами в Испании, ибо есть свидетели и запись, где Роналду спрашивает у Мендеша, почему возникла такая ситуация. Тогда Роналду Мендеша простил.
5. Контора Мендеша слила и историю соглашения с майгоркой. Это тоже Роналду простил Мендешу.
____________
Роналду всегда выступал на высочайшем уровне во всех клубах. Из МЮ ушел с ЗМ, ЗБ, АПЛ и ЛЧ. Из Реала ушел с 4 ЗМ, ЗБ, 4 ЛЧ. Из Серии А ушел лучшим бомбардиром и всеми тремя кубками Серии А
Мендеш пусть будет благодарен Роналду, ибо успехи Роналду приводили новых игроков к Мендешу.
Пусть Мендеш покажет свою силу и вырастит второго Роналду из нового клиента.
Теперь как говорится, процесс пошёл, берите побольше попкорна