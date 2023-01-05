Спаллетти о 0:1 с «Интером»: «Показали уровень ниже наших возможностей. Нужно вновь обрести лучшую форму»

высказался после матча с « ».

« » проиграл миланскому клубу со счетом 0:1 в 16-м туре Серии А.

«Они делали то же самое, что и обычно, выставив Чалханголу против Лоботки, но мы должны были хорошо отбирать мяч, чтобы лучше доставлять его вперед. Делать это на своем привычном уровне нам не удавалось. Более того, мы в целом действовали менее качественно, чем обычно.

Пытались [играть вертикально], но Ачерби неудобный соперник: он хорошо держит позицию и силен физически. Повторяю, мы должны были действовать быстрее и качественнее, иначе против такой атлетичной команды нам приходится сложно.

Теперь стоит подумать о том, чтобы лучше тренироваться. Показанный сегодня уровень ниже наших возможностей. Нужно вновь обрести свою лучшую форму», – отметил главный тренер «Наполи».

«Наполи» последним в топ-5 лиг потерпел первое поражение в чемпионате – от «Интера» в 16-м туре