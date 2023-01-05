Спаллетти о 0:1 с «Интером»: «Показали уровень ниже наших возможностей. Нужно вновь обрести лучшую форму»
Лучано Спаллетти высказался после матча с «Интером».
«Наполи» проиграл миланскому клубу со счетом 0:1 в 16-м туре Серии А.
«Они делали то же самое, что и обычно, выставив Чалханголу против Лоботки, но мы должны были хорошо отбирать мяч, чтобы лучше доставлять его вперед. Делать это на своем привычном уровне нам не удавалось. Более того, мы в целом действовали менее качественно, чем обычно.
Пытались [играть вертикально], но Ачерби неудобный соперник: он хорошо держит позицию и силен физически. Повторяю, мы должны были действовать быстрее и качественнее, иначе против такой атлетичной команды нам приходится сложно.
Теперь стоит подумать о том, чтобы лучше тренироваться. Показанный сегодня уровень ниже наших возможностей. Нужно вновь обрести свою лучшую форму», – отметил главный тренер «Наполи».
«Наполи» последним в топ-5 лиг потерпел первое поражение в чемпионате – от «Интера» в 16-м туре
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