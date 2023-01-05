Спаллетти о 0:1 с «Интером»: «Показали уровень ниже наших возможностей. Нужно вновь обрести лучшую форму»

Теги Интер Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Франческо Ачерби Хакан Чалханоглу Станислав Лоботка Футбол

Лучано Спаллетти высказался после матча с «Интером».

«Наполи» проиграл миланскому клубу со счетом 0:1 в 16-м туре Серии А.

«Они делали то же самое, что и обычно, выставив Чалханголу против Лоботки, но мы должны были хорошо отбирать мяч, чтобы лучше доставлять его вперед. Делать это на своем привычном уровне нам не удавалось. Более того, мы в целом действовали менее качественно, чем обычно.

Пытались [играть вертикально], но Ачерби неудобный соперник: он хорошо держит позицию и силен физически. Повторяю, мы должны были действовать быстрее и качественнее, иначе против такой атлетичной команды нам приходится сложно.

Теперь стоит подумать о том, чтобы лучше тренироваться. Показанный сегодня уровень ниже наших возможностей. Нужно вновь обрести свою лучшую форму», – отметил главный тренер «Наполи».

«Наполи» последним в топ-5 лиг потерпел первое поражение в чемпионате – от «Интера» в 16-м туре

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6 комментариев

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Igor Shalamov
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Как всегда. Тоже самое было в Интере. Первые пол года топ, а потом будут с трудом забираться на 4ое место
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hulk&boloto
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Спаллетти, опять?
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Sobachkin
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Ответ Bunyod Turgunov
Возможно. Невозможно играть на высоком уровне целый сезон хотя во время паузы на ЧМ они достаточно отдыхали
Значит зелёный свет Милану!
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Bunyod Turgunov
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Ответ Sobachkin
Начался спад? Или ж показалось
Возможно. Невозможно играть на высоком уровне целый сезон хотя во время паузы на ЧМ они достаточно отдыхали
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Кувалда для Ватанов
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Интрига возвращается! Все преследователи подтянулись! Хотя для Серии А было бы круто,что за 4 года- 4 разных чемпионов! При этом ещё 3 года подряд там забивают больше всего голов в мире!
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Sobachkin
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