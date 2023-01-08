Милан — Рома: прогноз на матч 08.01.2023, Серия А

8 января, в воскресенье, «Милан» на своем поле примет «Рому» в матче 17-го тура чемпионата Италии. Встреча пройдет на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22:45 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: 1Х; ТБ 2,5.

Милан

Действующий чемпион Италии и в этом сезоне является претендентом на титул — команда Стефано Пиоли после 16-ти игр расположилась на втором месте, отставая от лидирующего «Наполи» на пять очков.

До перерыва на чемпионат мира миланцы в пятнадцати турах одержали 10 побед, трижды сыграли вничью (во случаях — в гостях) и дважды уступили. Причем одно и поражений пришлось на матч с главным конкурентом — в 7-м туре «Милан» на своем поле проиграл «Наполи» со счетом 1:2.

В первом матче после рестарта сезона «Милан» одержал непростую победу в гостях над «Салернитаной» — 2:1. Еще в первой пятнадцатиминутке гости забили два мяча, авторами которых стали Рафаэл Леау и Сандро Тонали, и практически гарантировали себе победу. Незадолго до финального свистка Федерико Бонаццоли реанимировал интригу в матче, но команда Пиоли сумела сохранить преимущество и набрать очередные три очка.

Безусловно, главной звездой «Милана» на данный момент является португалец Леау — на его счету семь голов в Серии А и он занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступая только Марко Арнаутовичу из «Болоньи» (8 забитых мячей) и Виктору Осимхену (9 голов).

Неслучайно, «россонери» хотят сохранить своего лидера и пару дней назад сделали португальцу улучшенное предложение по контракту в виде 7 миллионов евро в год. Сам игрок также не против продолжить карьеру в Милане.

Также миланцы ведут переговоры о продлении контракта и с вице-чемпионом мира Оливье Жиру — 36-летний француз тоже является ключевой фигурой в атаке «Милана», забив пять мячей. По слухам у форварда есть предложение от «Манчестер Юнайтед», но сам он также хочет остаться в Италии.

А первым трансфером «Милана» в зимнее окно стал колумбийский вратарь Девис Васкес, ранее выступавший за парагвайский «Гуарани».

Рома

К матчу с чемпионом «Рома» подходит на шестом месте турнирной таблицы, которое дает лишь право сыграть в Лиге конфедераций УЕФА. Вряд ли это то, о чем мечтает Жозе Моуриньо по итогам сезона, поэтому на вторую часть сезона римляне возлагают большие надежды.

По информации некоторых СМИ, Моуриньо даже отказался возглавить сборную родной Португалии, так как хочет максимально качественно отработать контракт в римском клубе.

Вторую половину чемпионата римляне начали удачно, обыграв на своем поле «Болонью». Лоренцо Пеллегрини реализовал пенальти на 6-й минуте, и, как оказалось, этот гол так и оказался единственным в матче и принес «Роме» победу.

Большие надежды болельщики римского клуба возлагают на новоиспеченного чемпиона мира Пауло Дибалу. В первой части сезона аргентинец пропустил много матчей из-за травмы, но при этом все равно остается лучшим бомбардиром команды: в девяти играх Дибала забил семь мячей.

Наверняка после победы своей сборной в Катаре полузащитник будет окрылен и захочет провести остаток сезона на высоком уровне.

Милан — Рома: история личных встреч

В последнее время римляне являются очень удобным соперником для «Милана»: в предыдущих пяти очных встречах «россонери» одержали четыре победы, а еще один раз была зафиксирована ничья. Тогда, при почти пустом из коронавируса стадионе «Сан-Сиро», команды выдали настоящий спектакль, сыграв 3:3.

В последний раз «Рома» увозила из Милана победу в 2017 году, а предыдущая встреча этих двух команд прошла почти ровно год назад, и тогда миланцы уверенно победили со счетом 3:1 при нереализованном на последней минуте Златаном Ибрагимовичем пенальти.

Коэффициенты букмекеров на матч Милан — Рома

Букмекерская контора Победа Милана Ничья Победа Ромы ТМ 2.5 ТБ 2.5 Лига Ставок 1.94 3.60 4.00 1.88 1.89 Марафон 1.90 3.65 4.00 1.92 1.97 Winline 1.88 3.60 4.00 1.85 1.88 Pari 1.90 3.60 4.00 1.89 1.91 1хСтавка 1.95 3.72 4.08 1.91 1.99

Букмекерские конторы считают фаворитом матча хозяев поля, что логично: «Милан» не хочет выбывать из чемпионской гонки, а на своем поле, как правило, играет очень уверенно. Безусловно, нас ждет интереснейший матч, но пока «Рома» не выглядит коллективом, способным обыграть «россонери» в гостях. Максимум на что могут рассчитывать римляне — это ничья. Так что можно сделать ставку на 1Х за 1.25.

Также в последних четырех встречах неизменно пробивался «верх», так что и сейчас можно взять ТБ 2,5.

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Где смотреть матч Милан – Рома