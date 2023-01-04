У Гризманна 7 ассистов в 23 матчах сезона – больше нет ни у одного игрока Ла Лиги. В прошлом сезоне было 6 передач за 36 игр

Антуан Гризманн результативно проводит сезон.

В матче Кубка Испании против «Овьедо» (0:1, второй тайм) нападающий «Атлетико» и сборной Франции отдал 7-й голевой пас в сезоне-2022/23. В матчах Ла Лиги Гризманн отдал пять голевых передач, а еще один результативный пас француз записал на свой счет в Лиге чемпионов.

Таким образом, во всех турнирах в сезоне-2022/23 на счету Гризманна 7 результативных передач в 23 матчах – ни у одного игрока Ла Лиги нет показателя лучше.

В предыдущем сезоне нападающий отдал 6 голевых передач в 36 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.