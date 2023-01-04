У Гризманна 7 ассистов в 23 матчах сезона – больше нет ни у одного игрока Ла Лиги. В прошлом сезоне было 6 передач за 36 игр
Антуан Гризманн результативно проводит сезон.
В матче Кубка Испании против «Овьедо» (0:1, второй тайм) нападающий «Атлетико» и сборной Франции отдал 7-й голевой пас в сезоне-2022/23. В матчах Ла Лиги Гризманн отдал пять голевых передач, а еще один результативный пас француз записал на свой счет в Лиге чемпионов.
Таким образом, во всех турнирах в сезоне-2022/23 на счету Гризманна 7 результативных передач в 23 матчах – ни у одного игрока Ла Лиги нет показателя лучше.
В предыдущем сезоне нападающий отдал 6 голевых передач в 36 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.
Лучший сезон в Ла Лиге у Месси по ассистам был в 19/20 году, где ГОАТ отдал 21 ассист в 33 играх. Впечатляет.
У Криштиану, для сравнения, было максимум 16 ассистов в 35 играх сезона 14-15
Тоже неплохо, хотя конечно же у Месси ассистов в среднем и в общем много большеза все время.
Это в принципе показывает, что Гризманн, будучи добротным игроком, все еще очень далек от великого/их. Окончание сами для себя добавьте, в зависимости от ваших симпатии/пристрастий.