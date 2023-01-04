«Боруссия» хочет купить Кудуса на часть денег от продажи Беллингема. «Арсенал» и «Ньюкасл» тоже интересуются хавбеком «Аякса»

Теги Боруссия Дортмунд высшая лига Нидерланды Аякс Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Мохаммед Кудус Джуд Беллингем Футбол

«Боруссия» нашла замену Джуду Беллингему. 

Клубу из Дортмунда интересен полузащитник «Аякса» Мохаммед Кудус, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Немцы хотят потратить на его трансфер часть средств, вырученных от продажи Джуда Беллингема в летнее трансферное окно. 

Стороны уже проводили неофициальные переговоры, но до конкретики дело пока что не дошло.

Интерес к ганцу также проявляют «Арсенал», «Ньюкасл» и другие клубы. 

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Кудус провел 14 матчей и забил 5 голов. Статистику 22-летнего игрока можно найти здесь

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13 комментариев

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Нико Гонсалес
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Ответ Amalfitano
Вендел ленивый пляжник. Он не выдержит темп игры в топ-5 лигах. Особенно после 2-х лет отдыха и шального бабла в рпл.
Все может быть...
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Александр Баскаков
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Надеюсь не за 90 миллионов ,как это успешно сделали за Г Антонио и сейчас делают за Фернандеса
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Unnamed80
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Сперва очередь Боруссии купить Кудуса, а потом через год-полтора уже очередь всех остальных, выкупить у Дортмунда Мохаммеда миллионов за 100-120
+6
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Amalfitano
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Ответ Нико Гонсалес
Томи Дойл подошёл бы как по мне, но вряд ли Пеп его отпустит. Ещё Вендела можно попробовать взять, вряд ли Зенит откажется от предложения в 30-35 млн.
Вендел ленивый пляжник. Он не выдержит темп игры в топ-5 лигах. Особенно после 2-х лет отдыха и шального бабла в рпл.
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Amalfitano
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Ответ Нико Гонсалес
Думаю БД не будет платить за игрока больше 40 млн.
Я тоже так думаю. Тем более интересно посмотреть кого они возьмут вместо Беллингема.
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Нико Гонсалес
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Ответ psycho killer
Можно взять Кудуса, например, за 50 мл, а потом продать за 120 в АПЛ
Вряд ли БД столько тратить будут.
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Нико Гонсалес
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Ответ Amalfitano
Кстати, на месте Дортмунда я бы присмотрелся к Камара из Монако. Форменный зверь. Конечно, по нынешним ценам его вряд ли продадут дешевле 50-ти мультов, но игрок отличный.
Думаю БД не будет платить за игрока больше 40 млн.
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Нико Гонсалес
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Томи Дойл подошёл бы как по мне, но вряд ли Пеп его отпустит. Ещё Вендела можно попробовать взять, вряд ли Зенит откажется от предложения в 30-35 млн.
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Amalfitano
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Кстати, на месте Дортмунда я бы присмотрелся к Камара из Монако. Форменный зверь. Конечно, по нынешним ценам его вряд ли продадут дешевле 50-ти мультов, но игрок отличный.
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BVB09
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На месте кудуса я бы выбрал Дортмунд. Потому что легче будет сделать себе имя в Дортмунде как показывает практика, а потом можно и большую личку попросить в апл и место в старте
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psycho killer
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Можно взять Кудуса, например, за 50 мл, а потом продать за 120 в АПЛ
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Кирилл Саранский
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Ещё один вклад в будущее)
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Amalfitano
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Было бы прекрасно, но по нынешним ценам Кудус будет стоить минимум 50 мультов. Так что, скорее он сразу уйдёт в АПЛ. Немцы вряд ли будут столько платить.
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