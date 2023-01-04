«Боруссия» хочет купить Кудуса на часть денег от продажи Беллингема. «Арсенал» и «Ньюкасл» тоже интересуются хавбеком «Аякса»
«Боруссия» нашла замену Джуду Беллингему.
Клубу из Дортмунда интересен полузащитник «Аякса» Мохаммед Кудус, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Немцы хотят потратить на его трансфер часть средств, вырученных от продажи Джуда Беллингема в летнее трансферное окно.
Стороны уже проводили неофициальные переговоры, но до конкретики дело пока что не дошло.
Интерес к ганцу также проявляют «Арсенал», «Ньюкасл» и другие клубы.
В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Кудус провел 14 матчей и забил 5 голов. Статистику 22-летнего игрока можно найти здесь.
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