«Боруссия» хочет купить Кудуса на часть денег от продажи Беллингема. «Арсенал» и «Ньюкасл» тоже интересуются хавбеком «Аякса»

« » нашла замену Джуду Беллингему.

Клубу из Дортмунда интересен полузащитник « » Мохаммед Кудус, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Немцы хотят потратить на его трансфер часть средств, вырученных от продажи в летнее трансферное окно.

Стороны уже проводили неофициальные переговоры, но до конкретики дело пока что не дошло.

Интерес к ганцу также проявляют « », « » и другие клубы.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Кудус провел 14 матчей и забил 5 голов. Статистику 22-летнего игрока можно найти здесь.