«МЮ» ведет переговоры о продлении контракта с Де Хеа
«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Давидом Де Хеа.
В настоящее время клуб ведет переговоры с 32-летним вратарем.
Текущее соглашение Де Хеа с «МЮ» действует до лета 2023 года. Зарплата по контракту составляет 375 000 фунтов в неделю.
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