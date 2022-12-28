«МЮ» ведет переговоры о продлении контракта с Де Хеа

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В настоящее время клуб ведет переговоры с 32-летним вратарем.

Текущее соглашение Де Хеа с «МЮ» действует до лета 2023 года. Зарплата по контракту составляет 375 000 фунтов в неделю.

«МЮ» не пропускает дома 4 матча подряд в АПЛ – впервые с 2020-го

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