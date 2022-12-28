«МЮ» ведет переговоры о продлении контракта с Де Хеа

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Давид Де Хеа деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Давидом Де Хеа.

В настоящее время клуб ведет переговоры с 32-летним вратарем.

Текущее соглашение Де Хеа с «МЮ» действует до лета 2023 года. Зарплата по контракту составляет 375 000 фунтов в неделю.

«МЮ» не пропускает дома 4 матча подряд в АПЛ – впервые с 2020-го

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Dmitriy6354
Если ты про Эдерсона, то согласен.
Да хоть про кого. Без разницы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Еще один удар по знаменитому правдорубу Моргана.
Журналист всегда хочет сенсацией, и он привлек Рона, заработал известность, а Криштиану все потерял.

Нельзя желтой прессе давать интервью.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WelcomeBackPURE
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
На 2 года и при этом точно уже продать Хендри
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitriy6354
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Amalfitano
Футбол нОнче стал таким, что дешевле и легче будет продлить среднего вратаря нежели купить воторника такого же класса, но уже за ахулеард денег.
Если ты про Эдерсона, то согласен.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Футбол нОнче стал таким, что дешевле и легче будет продлить среднего вратаря нежели купить воторника такого же класса, но уже за ахулеард денег.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
Отличная новость!:) Де Хеа легенда МЮ:)) https://ibb.co/fCKHRgg
Думал скрин с каким нибудь ляпом Давида, а тут Кришти раком по классике)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Отличная новость!:) Де Хеа легенда МЮ:))

https://ibb.co/fCKHRgg
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Google Pixel 7 Pro
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Зачем нужен этот неуверенный привозила - непонятно.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
конь Мюллера)
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Интересно было увидеть того же Зоммера в МЮ)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pavlenko_15
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тут даже сомнений быть не могло! Его нельзя не продлить.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий