Улицу вокруг стадиона «Маракана» переименуют в честь Пеле.

Улицу вокруг стадиона « » переименуют в честь Пеле.

Об этом сообщил мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс.

«Западный радиальный проспект, окружающий стадион «Маракана», будет переименован в проспект Пеле. Указ будет опубликован завтра», – написал Паэс в твиттере 3 января.

«Маракана» – первый по вместимости футбольный стадион Бразилии, в прошлом – крупнейший в мире. Он принимал матчи чемпионатов мира в 1950 и 2014 годах.

Трехкратный чемпион мира в составе сборной скончался 29 декабря в возрасте 82 лет.

Пеле похоронили на вертикальном кладбище возле стадиона «Сантоса»

Бразилия прощается с Пеле. Провели уникальную церемонию с гробом на стадионе