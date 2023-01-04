Улицу вокруг стадиона «Маракана» переименуют в честь Пеле

Теги Сборная Бразилии по футболу Пеле Маракана стадионы Футбол

Улицу вокруг стадиона «Маракана» переименуют в честь Пеле.

Об этом сообщил мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс.

«Западный радиальный проспект, окружающий стадион «Маракана», будет переименован в проспект Пеле. Указ будет опубликован завтра», – написал Паэс в твиттере 3 января.

«Маракана» – первый по вместимости футбольный стадион Бразилии, в прошлом – крупнейший в мире. Он принимал матчи чемпионатов мира в 1950 и 2014 годах.

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии скончался 29 декабря в возрасте 82 лет.

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2 комментария

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Iuasamotu
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Ответ ruslan_khaibulov
То чувство когда новость сделали из твоего комментария насчёт массового названия стадионов в мире именем Пеле, я писал, достаточно назвать улицу на которой расположен стадион именем Пеле, так как название Маракана легендарное название.
Думаете мэр Рио читает ваши посты на спортсе? Это ж его решение, а не выдуманная новость журналистов спортса. А хорошие мысли у хороших людей часто совпадают.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ruslan_khaibulov
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То чувство когда новость сделали из твоего комментария насчёт массового названия стадионов в мире именем Пеле, я писал, достаточно назвать улицу на которой расположен стадион именем Пеле, так как название Маракана легендарное название.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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