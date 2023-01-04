Травма ван Дейка оказалась серьезнее, чем ожидалось. Защитник «Ливерпуля» был заменен в перерыве игры с «Брентфордом»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия травмы Брентфорд Вирджил ван Дейк Футбол

Травма Вирджила ван Дейка оказалась серьезнее, чем ожидалось.

Защитник «Ливерпуля» из-за повреждения подколенного сухожилия был заменен в перерыве матча чемпионата Англии против «Брентфорда» (1:3).

Нидерландский футболист сегодня должен встретиться со специалистом, чтобы установить точный характер травмы.

Сроки восстановления игрока не установлены, однако результат консультации со специалистом должен дать больше информации.

31-летний ван Дейк сыграл 17 матчей в нынешнем сезоне АПЛ. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.

27 комментариев

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f42h45d84q
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Уберите медштаб Арсенала, как он перешел сюда началась повальная эпидемия травм, а арс первым идет
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Paul Gor
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Ответ Арман Мартиросян
В топку этот сезон. Сил больше нет смотреть. Неужели там нормального медштаба нет?
Так у нас даже начальника мед штаба толком нет 🤷🏽‍♂️
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Apotamkin
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... без ауры ван Дейка Ливерпулю будет тяжело.
Здоровья!
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травмировался когда пятился назад?)
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Жаргал Шадапов
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Ответ Streetbor
Я думал он как Милнер, матчей не пропускает. А оказался все же человек ..
Почти сезон пропустил, нифига себе с Милнером сранил…
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Гегенпрессинг Рангника
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Усиление для соперников, у ливера растут шансы на топ-4 если ещё Нуньес вылетит. Ван Дейк похоронил сборную с Аргентиной и ливер с Брентфордом
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Джа-Джа Бинкс
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Если и в следующем сезоне останутся те же медштаб и физио, то трансферы можно и не делать — всё равно толку не будет.
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Александр Арутюнов
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Тем временем бывший физио Арсенала продолжает работу в Ливерпуле
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Azamat Jumanazarov
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Кто виноват? Однозначно Пикфорд. Варвары из Эвертона, злорадствующая сторона ливерпуля
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Константин Черешинский
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Какой-то чёс , откуда травма взялась. Заменили потому что превращается в дно 31-нолетнее.
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Ман Сити
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Усиление порта. Против Брентфорда был худшим. 0 попыток отбора, 0 попыток вступления в единоборства, 0 оборонительных действий за матч. Не деф, а пустое место. На ЧМ тоже был худшим.
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Константин Черешинский
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Ответ Ковид 07.10.52
Прощай место в четверке...без него Ливер - это середняк...кто не верит, посмотрите статистику...
Надо не статистику смотреть, а его игру - дно.
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Александр Донецк
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Не нравится Ливерпуль, но Ваг дейка уважаю, здоровья
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Виталий А.
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Ответ psixyec
Потеря для соперников. Такое решето надо еще поискать, даже Магуайр стал меньше ошибок допускать.
Во влажных манковских мечтах.
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Stivi M.D.
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Ладно гг, пускай закончат, пойдем некст
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newhood@icloud.com
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Ну если конате покажет что умеет, и Матип не сломается на тренировке опять, то это даже на пользу… пусть ванДейк посмотрит, что не незаменим, расслабился он как будто
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Ковид 07.10.52
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Прощай место в четверке...без него Ливер - это середняк...кто не верит, посмотрите статистику...
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Арман Мартиросян
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В топку этот сезон. Сил больше нет смотреть. Неужели там нормального медштаба нет?
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psixyec
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Потеря для соперников. Такое решето надо еще поискать, даже Магуайр стал меньше ошибок допускать.
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liv6
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Как бы выстрадать место в четверке и забыть этот сезон
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charly001
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Теперь понятно почему он такое дно в этом сезоне
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City!
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Ответ vals1702
имея три состава )
У Пепа играл Зинченко, мастер ротации мариновал Шакири. Это только один пример
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vals1702
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Ответ QWertY
Совпадение то, что у Клоппа каждый сезон много травмированных? У того же Пепа футбол более умный и менее энергозатратный
имея три состава )
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инок
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Скорейшего восстановления Ван Дейку.
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QWertY
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Совпадение то, что у Клоппа каждый сезон много травмированных? У того же Пепа футбол более умный и менее энергозатратный
+3
-10
-7
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