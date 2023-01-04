Травма ван Дейка оказалась серьезнее, чем ожидалось. Защитник «Ливерпуля» был заменен в перерыве игры с «Брентфордом»

Травма оказалась серьезнее, чем ожидалось.

Защитник « » из-за повреждения подколенного сухожилия был заменен в перерыве матча чемпионата Англии против « » (1:3).

Нидерландский футболист сегодня должен встретиться со специалистом, чтобы установить точный характер травмы.

Сроки восстановления игрока не установлены, однако результат консультации со специалистом должен дать больше информации.

31-летний ван Дейк сыграл 17 матчей в нынешнем сезоне АПЛ. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.