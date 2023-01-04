Травма ван Дейка оказалась серьезнее, чем ожидалось. Защитник «Ливерпуля» был заменен в перерыве игры с «Брентфордом»
Травма Вирджила ван Дейка оказалась серьезнее, чем ожидалось.
Защитник «Ливерпуля» из-за повреждения подколенного сухожилия был заменен в перерыве матча чемпионата Англии против «Брентфорда» (1:3).
Нидерландский футболист сегодня должен встретиться со специалистом, чтобы установить точный характер травмы.
Сроки восстановления игрока не установлены, однако результат консультации со специалистом должен дать больше информации.
31-летний ван Дейк сыграл 17 матчей в нынешнем сезоне АПЛ. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Здоровья!