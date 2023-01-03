Де Хеа проводит 394-й матч в АПЛ за «МЮ», он опередил Руни по этому показателю. Впереди только Гиггз, Скоулз и Невилл

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Пол Скоулз Райан Гиггз Уэйн Руни премьер-лига Англия Давид Де Хеа Борнмут Футбол

Давид Де Хеа вышел на 4-е место в списке игроков «Манчестер Юнайтед» с наибольшим числом матчей в АПЛ.

Вратарь манкунианцев вышел с первых минут на матч против «Борнмута» в 19-м туре чемпионата Англии (1:0, первый тайм). Это 394-я игра испанца в рамках АПЛ.

Де Хеа опередил Уэйна Руни по количеству проведенных матчей в лиге за «Юнайтед» – экс-нападающий сыграл 393 раза. Первые три места по этому показателю занимают Райан Гиггз (632 игры), Пол Скоулз (499) и Гари Невилл (400).

Де Хеа играет за «МЮ» с 2011 года. 

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17 комментариев

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Roman_ello
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Ответ Under
Вратари зато меньше ротации и травмам подвержены.
Тоже верно👍🏼 Я просто рассуждал. Не пытался как-то обесценить достижения игроков полевых
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DolJun
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Ответ Lavinka
Нет .
сочувствующего мю ответ
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Tagandurdy Weliyew
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Ответ DolJun
сильнейший кипер в истории мю, теперь официально
Из за факса
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Lavinka
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Ответ DolJun
сильнейший кипер в истории мю, теперь официально
Нет .
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hsngfrv
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Если отыграет еще 6 лет, то обгонит Гиггза
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ColonelKurtz
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Ответ corazón blanco
Немного ошиблись Вы на сезон, именно там он тащил Юнайтед как мог и стал с огромным отрывом в голосовании лучшим игроком сезона в Юнайтед.
Да, ошибся, вы правы!
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Михаил Стентор
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Ответ DolJun
сильнейший кипер в истории мю, теперь официально
Сильнейший тот, кто больше всех матчей провёл?
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Пако
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Де Хеа уже легенда МЮ.
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Under
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Ответ Roman_ello
Если сравнивать игры за клуб по амплуа: вратарь и полевой, то вратарь часто играет 90’, а полевому достаточно выйти на 1’ и уже будет засчитано, что провёл матч за клуб. Гиггз, Скоулз, Невилл по-любому кучу матчей таковых насобирали
Вратари зато меньше ротации и травмам подвержены.
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Roman_ello
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Если сравнивать игры за клуб по амплуа: вратарь и полевой, то вратарь часто играет 90’, а полевому достаточно выйти на 1’ и уже будет засчитано, что провёл матч за клуб. Гиггз, Скоулз, Невилл по-любому кучу матчей таковых насобирали
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corazón blanco
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Ответ ColonelKurtz
Никогда не забуду как он в сезоне 18/19 тащил мертвевший Юнайдет в каждой игреа
Немного ошиблись Вы на сезон, именно там он тащил Юнайтед как мог и стал с огромным отрывом в голосовании лучшим игроком сезона в Юнайтед.
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rigobersong
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Легенда нашего МЮ!:) Вот такие игроки и будут в зале славы Манчестер Юнайтед:) Да и несколько титулов все-таки выиграл!:)
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مختار موسى حاجييف
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Ответ DolJun
сильнейший кипер в истории мю, теперь официально
Были вратари и посильнее
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corazón blanco
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Легенда Юнайтед, уже в этом сезоне выйдет на третье место.
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ColonelKurtz
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Никогда не забуду как он в сезоне 18/19 тащил мертвевший Юнайдет в каждой игреа
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DolJun
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сильнейший кипер в истории мю, теперь официально
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Вечно Молодой
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Помню время, когда его только купили. Как его защищал Сэр Алекс и какой зелёный был сам Давид)
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