Де Хеа проводит 394-й матч в АПЛ за «МЮ», он опередил Руни по этому показателю. Впереди только Гиггз, Скоулз и Невилл

вышел на 4-е место в списке игроков « » с наибольшим числом матчей в .

Вратарь манкунианцев вышел с первых минут на матч против «Борнмута» в 19-м туре чемпионата Англии (1:0, первый тайм). Это 394-я игра испанца в рамках АПЛ.

Де Хеа опередил по количеству проведенных матчей в лиге за «Юнайтед» – экс-нападающий сыграл 393 раза. Первые три места по этому показателю занимают (632 игры), Пол Скоулз (499) и Гари Невилл (400).

Де Хеа играет за «МЮ» с 2011 года.