Де Хеа проводит 394-й матч в АПЛ за «МЮ», он опередил Руни по этому показателю. Впереди только Гиггз, Скоулз и Невилл
Давид Де Хеа вышел на 4-е место в списке игроков «Манчестер Юнайтед» с наибольшим числом матчей в АПЛ.
Вратарь манкунианцев вышел с первых минут на матч против «Борнмута» в 19-м туре чемпионата Англии (1:0, первый тайм). Это 394-я игра испанца в рамках АПЛ.
Де Хеа опередил Уэйна Руни по количеству проведенных матчей в лиге за «Юнайтед» – экс-нападающий сыграл 393 раза. Первые три места по этому показателю занимают Райан Гиггз (632 игры), Пол Скоулз (499) и Гари Невилл (400).
Де Хеа играет за «МЮ» с 2011 года.
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