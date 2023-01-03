Мак Аллистер о ЧМ: «Перед финалом я поспал два часа днем и не волновался. В Аргентине я не мог выйти на улицу – люди были как сумасшедшие, звонили в дверь в 8 утра»

поделился впечатлениями от победы сборной Аргентины на .

«В день финала я проспал два часа во время сиесты, так что перед матчем я не переживал.

Мне очень нравилось проводить время со своей семьей и друзьями [после возвращения в ]. Я не мог выйти на улицу, потому что люди были как сумасшедшие, они звонили в дверь моего дома в 8 утра – я не мог много отдыхать.

Но я не могу поверить, что стал чемпионом мира в 23 года. Это удивительное чувство. Об этом мечтает любой футболист. Я многого не могу вспомнить, но самый важный момент – тот, когда я поднял кубок над головой.

Год или два года назад я не думал, что попаду в сборную. Даже за месяц до чемпионата мира я не знал, поеду я на турнир или нет. Но сегодня я наслаждаюсь этим моментом. Это просто фантастика для меня и моей семьи.

У меня пока не было времени посмотреть финал от начала до конца, но в ближайшее время я это сделаю.

Я застенчивый парень. Мне не нравится быть в центре внимания. Но я действительно счастлив. Этот момент я никогда не забуду», – сказал полузащитник « » и сборной Аргентины.