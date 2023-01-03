Мак Аллистер о ЧМ: «Перед финалом я поспал два часа днем и не волновался. В Аргентине я не мог выйти на улицу – люди были как сумасшедшие, звонили в дверь в 8 утра»

Теги премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу болельщики Брайтон ЧМ-2022 Алексис Мак Аллистер Футбол

Алексис Мак Аллистер поделился впечатлениями от победы сборной Аргентины на ЧМ-2022.

«В день финала я проспал два часа во время сиесты, так что перед матчем я не переживал.

Мне очень нравилось проводить время со своей семьей и друзьями [после возвращения в Аргентину]. Я не мог выйти на улицу, потому что люди были как сумасшедшие, они звонили в дверь моего дома в 8 утра – я не мог много отдыхать.

Но я не могу поверить, что стал чемпионом мира в 23 года. Это удивительное чувство. Об этом мечтает любой футболист. Я многого не могу вспомнить, но самый важный момент – тот, когда я поднял кубок над головой.

Год или два года назад я не думал, что попаду в сборную. Даже за месяц до чемпионата мира я не знал, поеду я на турнир или нет. Но сегодня я наслаждаюсь этим моментом. Это просто фантастика для меня и моей семьи.

У меня пока не было времени посмотреть финал от начала до конца, но в ближайшее время я это сделаю.

Я застенчивый парень. Мне не нравится быть в центре внимания. Но я действительно счастлив. Этот момент я никогда не забуду», – сказал полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины.

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18 комментариев

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MajestySport
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Че волноваться когда уже все было готово заранее
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Nika13
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какой-то добряк этот мак аллистер, и у него было самое яркое и душевное празднование с клубом, можно пожелать только удачи ему и брайтону
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otchim kaloeda
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Ответ Иван Лазович
Приятный парень этот рыжий. Его еще в Брайтоне круто встретили
Да смотрел это видео..Очень круто встретили
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Three Days Grace
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Эх, а когда-то он выбирал между Бокой и Спартаком) правильный выбор сделал по итогу. Окреп в Аргентине и стал игроком старала в Брайтоне
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forward1988
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Отдавался на поле на 200%,красавец.
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Сергей Ямковой
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Очень круто выиграть ЧМ в начале карьеры
Это снимает груз ответственности. Что бы не случилось ты
всегда будешь Чемпионом!
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Игорь Климов
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Мак Алистер отлично выступил на Чемпионате Мира, молодец!
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Шарафат Дадашов
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Ответ AR Hongover
Мне подуга присылала видосы оттуда. Реально дикари какие-то. Всё понимаю, стали чемпионами, но такое поведение, будто из пещер вылезли
Вообще-то, это радость. Никого не убили, не грабили, ничего не ломали
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Шарафат Дадашов
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Ответ Maturmalai
Макаллистер молоток. Пассажиром в этой чемпионской сборной точно не был, выкладывался по полной, выглядел достойно против лучших игроков мира, стал одним из ключевых звеньев в победе своей команды на чемпионате.
Он забил, ключевой гол, в группе
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Maturmalai
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Макаллистер молоток. Пассажиром в этой чемпионской сборной точно не был, выкладывался по полной, выглядел достойно против лучших игроков мира, стал одним из ключевых звеньев в победе своей команды на чемпионате.
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Dm Kznts
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Ответ AR Hongover
Мне подуга присылала видосы оттуда. Реально дикари какие-то. Всё понимаю, стали чемпионами, но такое поведение, будто из пещер вылезли
А представь если бы бразилия выиграла?
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Нургалиев Разрешил
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Хорошо, хоть не убили, а просто звонили
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AR Hongover
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Мне подуга присылала видосы оттуда. Реально дикари какие-то. Всё понимаю, стали чемпионами, но такое поведение, будто из пещер вылезли
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Sevuska
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Шотландцы должны быть горды этим чемпионом мира с такой фамилией 👍
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Алексей Прядко
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Макаллистер — Кевин из один дома)))
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shfrstv
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почти как Пирло в 2006
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Иван Лазович
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Приятный парень этот рыжий. Его еще в Брайтоне круто встретили
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Hella black
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Мак Аллистер просто ворвался в топы. Из почти никому не известного игрока,в лакомый кусочек для всех грандов Европейского футбола.
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