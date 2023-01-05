Челси – Манчестер Сити, прогноз на матч 05.01.2023, английская Премьер-Лига

В четверг, 5 января, состоится большой матч на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Западном Лондоне. Местный Челси будет принимать Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы. Поединок будет проведен в рамках 19-го тура английской Премьер-Лиги. Начало запланировано на 23:00 по московскому времени.

Заметим, что перед очной встречей команды решают совсем разные задачи. Челси пытается вернуться в зону еврокубков, выбравшись из середины таблицы АПЛ. Манчестер Сити традиционно ведет борьбу за чемпионский титул, устремившись в погоню за сенсационным Арсеналом.

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Рекомендованная ставка: победа Манчестер Сити (1,70), Тотал Б 1.5 (3.85)

Наш прогноз на матч Челси – Манчестер Сити поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.

Челси

«Синие» не добавили радости своим болельщикам и после возобновления кампании в АПЛ. Челси никак не может привыкнуть к требованиям нового тренера (Грэм Поттер) и продолжает терять очки. Если с Борнмутом лондонцы справились на классе (2:0, Борнмут – держатель одного из самых слабых составов в Премьер-Лиге, являясь устойчивым претендентом на вылет в Чемпионшип), то вот выезд в Ноттингем обернулся провалом. Челси не только не сумел победить на «Сити Граунд» (1:1), но и вообще едва унес ноги, разжившись хотя бы одним баллом.

Игра команды Поттера, мягко говоря, не впечатляет. «Синие» создают слишком мало остроты в атаке, регулярно ошибаясь в обороне. Конечно, проблемы «Челси» неразрывно связаны с кадровой ситуацией. У клуба со «Стэмфорд Бридж», беда в линии защиты: второй раз за сезон в лазарет угодил Рис Джеймс, не покидает больничный центральный защитник Уэсли Фофана, добавьте сюда вечные травмы звездного опорника Нголо Канте, которого можно увидеть в футболке Челси образца 2022/2023 только сыграв в FIFA23. В связи с этим Грэм Поттер экспериментирует и не все его задумки магическим способом воплощаются в жизнь. Тот же Кукурелья откровенно теряется в роли одного из тройки центрбеков, регулярно обеспечивая вратаря Кепу Аррисабалагу работой.

Статистика и цифры:

В среднем Челси и Сити пробивают тотал 1,5 голов за матч, если смотреть на историю их противостояния в АПЛ;

В сезоне 2022/2023 Челси позволяет наносить по своим воротам 11,4 удара за игру в среднем, пропуская больше одного гола (1,21 по среднему показателю);

Последний раз Челси встречался с Ман Сити 9 ноября. «Синие» в одну калитку уступили сопернику в рамках 1/16 финала Кубка английской Лиги (0:2).

Манчестер Сити

«Горожане» приедут на встречу с Челси с желанием реабилитироваться за неудачу в домашнем матче с Эвертоном. Манчестер Сити просидел на воротах соперника фактически все 90 минут, но так и не смог разжиться тремя очками (1:1).

Обидная осечка будет лишь подстегивать подопечных Хосепа Гвардиолы. В целом, команда очевидно находится в солидной форме, а ничья в игре с Эвертоном представляется глупой случайностью.

Статистика и цифры:

Ман Сити не проигрывает на «Стэмфорд Бридж» два сезона кряду;

Манчестер Сити забивает не менее одного гола в пяти последних матчах против Челси;

Нападающий Эрлинг Холанд забил 3 гола в 2 матчах после возобновления сезона в английской Премьер-Лиге.

Коэффициенты букмекеров на матч Челси – Манчестер Сити

Букмекеры отдают предпочтение Ман Сити и это вряд ли кого-то удивит. Челси Грэма Поттера бросает то в жар, то в холод, игра не выдерживает никакой критики, тогда как Сити выглядят монолитно и готов вести борьбу с Арсеналом за чемпионский титул в АПЛ.

БК Лига ставок предлагает следующие коэффициенты на игру:

Челси Ничья Ман Сити ТБ 1.5 (да) ТБ 1.5 (нет) ОЗ (да) ОЗ (нет) 5,00 4,00 1,7 1,25 3,85 1,79 1,95

Исходя из всего вышенаписанного, считаем, что успеха в матче добьется Манчестер Сити. Челси давно не дружит со стабильностью и смена тренера пока никак не помогает поправить ситуацию. Если в Лиге чемпионов у синих получилось, то в АПЛ команда из Западного Лондона постепенно скатывается к статусу «середняка с громким именем».

Манчестер Сити сильнее соперника в любой линии, куда не посмотри. А учитывая наличие Эрлинга Холанда и затянувшийся кризис в обороне Челси, «горожане» становятся очевидными претендентами на три очка в четверг вечером.

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Где смотреть матч Челси – Манчестер Сити