Сесар Аспиликуэта: «Челси» далеко от места, где хочет быть. Нужно хорошо провести остаток сезона, если хотим в ЛЧ»

недоволен игрой «Челси».

Лондонский клуб сыграл вничью с «Ноттингем Форест» в 18-м туре АПЛ (1:1).

«Конечно же, мы разочарованы. Не так мы хотели начать новый год. Мы огорчены тем, что потеряли два очка.

Каждое очко имеет значение, и, конечно, «Челси» потерял два очка, это очевидно. С начала сезона мы потеряли слишком много очков и сейчас находимся очень далеко от того места, где хотим быть.

Каждая игра, в которой ты не выигрываешь, это еще один упущенный шанс. Но такова реальность, посмотрите на наше место в таблице. Нам нужно провести очень хорошую вторую половину сезона, если мы хотим добиться места в Лиге чемпионов.

Мы знаем, что должны сплотиться. Сейчас не самое приятное время, но в эти трудные моменты нам нужно, чтобы все держались вместе.

Нам нужно упорно работать, чтобы прогрессировать. Быть скромными, анализировать себя и смотреть, как мы можем стать лучше. Нам предстоит важная игра против «Манчестер Сити» на « », и мы должны начать набирать очки», – сказал 33-летний защитник в интервью Sky Sports.

Сейчас команда тренера Грэма Поттера идет на 8-м месте в таблице АПЛ и на 7 очков отстает от зоны Лиги чемпионов.

В следующем туре «Челси» сыграет с «Манчестер Сити». Матч состоится 5 января.

25 очков за 16 игр АПЛ – худший старт «Челси» с сезона-2015/16. Тогда заняли 10-е место

У «Челси» Поттера проблемы: блеклая ничья с «Ноттингем Форест», только 1 победа в 7 матчах