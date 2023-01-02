25 очков за 16 игр АПЛ – худший старт «Челси» с сезона-2015/16. Тогда заняли 10-е место

Теги Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер Футбол

«Челси» неудачно выступает в этом сезоне АПЛ.

Лондонский клуб набрал 25 очков в 16 матчах АПЛ этого сезона, одержав 7 побед, потерпев 5 поражений и четырежды сыграв вничью.

Это худший старт «Челси» в АПЛ с сезона-2015/16, в котором лондонцы заняли 10-е место.

Сейчас команда Грэма Поттера идет на 8-м месте в таблице АПЛ и на 7 очков отстает от зоны Лиги чемпионов.

У «Челси» Поттера проблемы: блеклая ничья с «Ноттингем Форест», только 1 победа в 7 матчах

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36 комментариев

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Йозе Марино аут.
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E.P.L.
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Дайте тренеру Челси поработать)
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DolJun
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Ответ Shuller18
А Райс будет дешевле Беллингема?)
да. там у райса год по контракту остался, и если грамотно поработать с игроком - то вариант подписать его лямов за 40-60 будет, я в этом убежден. другой вопрос что всем этим светлым челсийским головам лаптоп тренеров райс по каким-то продвинутым метрикам не подойдет.
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Rakhman Abdulla
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Ответ kunaguero
Значит ты забыл начало сезона, там было абсолютно то же самое. Просто ничего не изменилось.
Да и не только начало этого сезона, эта фигня началась ещё в конце прошлого сезона
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Artūras Grigas
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Чего тут удивляться? Середняк поплыл на привычное место.
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Shuller18
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Ответ DolJun
не обязательно. вполне можно было бы взять молодых и голодных или же просто поискать не из распиаренных. деньги у челси есть, но тратить 120 за чела, который три игры нормально провел - это слишком. на каждого белингема на хайпе есть свой райс, который из штанов выпрыгивает пытаясь вернуться в челси. и так далее.
А Райс будет дешевле Беллингема?)
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Shuller18
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Ответ Адам Цевич
Я все понимаю, новое руководство, непонятные решения и трансферы. Но самая главная проблема Челси это то, что сменила Тухеля, который поставил реально конкурентоспособный футбол в ЛЧ против абсолютной любой команды на непонятно кого, на Поттера. Самое идиотская тренерская перестановка в Челси на моей памяти (слежу за Челси с 2004). В ПЛ результаты тоже пришли бы
Замена Тухеля была объяснима, выбор Поттера в принципе тоже более менее понятен. Но не получается пока что от слова совсем...
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Great ManUtd
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Ответ Jordan95
Чем велик Челси? Даже с 10 места способен выиграть ЛЧ, или в следующем сезоне вернуть себе титул АПЛ. Чем знаменит наш МЮ, помимо 6-10 мест? Вылетами от всяких европейских середняков с второсортных турниров, самыми неадекватными зарплатами, горе легендами, и баснями о прошлом. На счёт Ньюкасла согласен. Породистый клуб, должен заменить пригород в топ6 навсегда. Хотя это не такая и сложная задача, с тех пор как у других клубов АПЛ появились деньги - красный нос начал топить клуб вниз, а руководство красных носов 🤡 закончили дело. Наш мю давно не топ клуб. Увы.
Ахах, вот это у тебя подогрело от великого МЮ. А Челси и привода был середняком до прихода Абрама.
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DolJun
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Ответ corazón blanco
Мотивацией без участия в Лиге Чемпионов будут для игроков более завышенные финансовые запросы.
не обязательно. вполне можно было бы взять молодых и голодных или же просто поискать не из распиаренных. деньги у челси есть, но тратить 120 за чела, который три игры нормально провел - это слишком. на каждого белингема на хайпе есть свой райс, который из штанов выпрыгивает пытаясь вернуться в челси. и так далее.
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corazón blanco
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Ответ DolJun
закончить на 10ом месте - звучит как отличный план для нынешней ситуации. таким образом поттер получит привычный для себя цикл подготовки к матчам, а клуб сможет сконцентрироваться на покупке для усиления именно тех, кто хочет играть за клуб и кому не нужна доп мотивация в виде лч.
Мотивацией без участия в Лиге Чемпионов будут для игроков более завышенные финансовые запросы.
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dem
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Ответ skytent1
Надо дать Поттеру время ,этот сезон уже в топку , вот в следующем уже будет видно какой он тренер
Рождённый ползать летать не может.
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dem
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Все по плану, скоро ещё схему 4-4-3 натренируют!
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bars1998
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Ответ Акира_1
В точку. Купили игроков под одного и хотели продлить с ним контракт, но в итоге что-то ударило в голову Боэли, и он поставил недоволшебника, которому нужно несколько лет что-то там строить. За эти годы уже и строить может не придётся с такими результатами. А за все перерыры на Чемпионат мира и прочее Тухель бы точно наладил командную игру или мы хотя бы убедились, что он не может этого и расстались б с ним летом.
Купили Тухелю игроков это вообще натянуто с учётом того что он хотел видеть совсем других игроков)
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#nikon
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В этом сезоне Челси точно из лиги не вылетит. Поборется.
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Jordan95
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Ответ Любезный Коссутий
времена халявы, в виде полутора миллиардов беспроцентных - и прощенных!!! - Ромкой кредитов , закончились, к сожалению 🙁 увы, но наш синий середняк возвращается на свое законное место, в середину таблицы, где и обитал всю свою историю. но, ничего, уверен, что Ньюкасл достойно заменит наш синий середняк в топ-6, на ближайшие десятилетия 🙁🙁
Чем велик Челси? Даже с 10 места способен выиграть ЛЧ, или в следующем сезоне вернуть себе титул АПЛ.
Чем знаменит наш МЮ, помимо 6-10 мест? Вылетами от всяких европейских середняков с второсортных турниров, самыми неадекватными зарплатами, горе легендами, и баснями о прошлом.
На счёт Ньюкасла согласен. Породистый клуб, должен заменить пригород в топ6 навсегда.
Хотя это не такая и сложная задача, с тех пор как у других клубов АПЛ появились деньги - красный нос начал топить клуб вниз, а руководство красных носов 🤡 закончили дело. Наш мю давно не топ клуб. Увы.
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Акира_1
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Ответ skytent1
Надо дать Поттеру время ,этот сезон уже в топку , вот в следующем уже будет видно какой он тренер
Спасибо, ещё сезон блевать от игры Челси. Да и при каком раскладе вообще можно оставить Поттера, если он даже в ЛЕ не отберётся. Хаха
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Акира_1
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Ответ Андрей Денисов
А у Тухеля было лучше? Меня тошнило от игры при Тухеле
Вы очень смешные. Тошнило их. Такой блевотной игры при Тухеле не было, и был результат. С Поттером блевотная игра и никаких результатов.
У Тухеля были проблемы в некоторых аспектах игры, у Поттера нет игры в принципе.
Тухель мог настроить игроков на отдельные матчи и соперников, Поттер не может настроить команду на второй тайм, чтобы не опозориться, как вчера.
Короче, хватит нести чушь на Тухеля. Такого тренера в Челси больше не будет.
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Кукич
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Поттер сменил шило на мыло.
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Кукич
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Алкашная рожа Поттер вместе с ассистентом собутыльником делают свое пьяное дело. И безумный самодур Боуэли им в помощь. Должуня в депресии
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DolJun
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закончить на 10ом месте - звучит как отличный план для нынешней ситуации. таким образом поттер получит привычный для себя цикл подготовки к матчам, а клуб сможет сконцентрироваться на покупке для усиления именно тех, кто хочет играть за клуб и кому не нужна доп мотивация в виде лч.
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Любезный Коссутий
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Ответ Jordan95
Комментарий удален модератором
времена халявы, в виде полутора миллиардов беспроцентных - и прощенных!!! - Ромкой кредитов , закончились, к сожалению 🙁
увы, но наш синий середняк возвращается на свое законное место, в середину таблицы, где и обитал всю свою историю.
но, ничего, уверен, что Ньюкасл достойно заменит наш синий середняк в топ-6, на ближайшие десятилетия 🙁🙁
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Михаил Зюбин
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Строится новая команда
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Драпежник
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Оказывается если все руководство и тренера выгнать и заменить на новое, то это может и не работать. Первый и главный урок для нового босса. И впереди еще будет много открытий. Болельщикам Челси терпения!
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kunaguero
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Ответ Адам Цевич
Я все понимаю, новое руководство, непонятные решения и трансферы. Но самая главная проблема Челси это то, что сменила Тухеля, который поставил реально конкурентоспособный футбол в ЛЧ против абсолютной любой команды на непонятно кого, на Поттера. Самое идиотская тренерская перестановка в Челси на моей памяти (слежу за Челси с 2004). В ПЛ результаты тоже пришли бы
Значит ты забыл начало сезона, там было абсолютно то же самое. Просто ничего не изменилось.
+18
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QWertY
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Доверьтесь процессу. Гарри Поттер и Тед Лассо сделают из клуба конфетку)
Кто хочет увольнения Поттера тот пожиратель смерти
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