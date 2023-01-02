25 очков за 16 игр АПЛ – худший старт «Челси» с сезона-2015/16. Тогда заняли 10-е место

«Челси» неудачно выступает в этом сезоне .

Лондонский клуб набрал 25 очков в 16 матчах АПЛ этого сезона, одержав 7 побед, потерпев 5 поражений и четырежды сыграв вничью.

Это худший старт «Челси» в АПЛ с сезона-2015/16, в котором лондонцы заняли 10-е место.

Сейчас команда идет на 8-м месте в таблице АПЛ и на 7 очков отстает от зоны Лиги чемпионов.

У «Челси» Поттера проблемы: блеклая ничья с «Ноттингем Форест», только 1 победа в 7 матчах