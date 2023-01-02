25 очков за 16 игр АПЛ – худший старт «Челси» с сезона-2015/16. Тогда заняли 10-е место
«Челси» неудачно выступает в этом сезоне АПЛ.
Лондонский клуб набрал 25 очков в 16 матчах АПЛ этого сезона, одержав 7 побед, потерпев 5 поражений и четырежды сыграв вничью.
Это худший старт «Челси» в АПЛ с сезона-2015/16, в котором лондонцы заняли 10-е место.
Сейчас команда Грэма Поттера идет на 8-м месте в таблице АПЛ и на 7 очков отстает от зоны Лиги чемпионов.
У «Челси» Поттера проблемы: блеклая ничья с «Ноттингем Форест», только 1 победа в 7 матчах
Чем знаменит наш МЮ, помимо 6-10 мест? Вылетами от всяких европейских середняков с второсортных турниров, самыми неадекватными зарплатами, горе легендами, и баснями о прошлом.
На счёт Ньюкасла согласен. Породистый клуб, должен заменить пригород в топ6 навсегда.
Хотя это не такая и сложная задача, с тех пор как у других клубов АПЛ появились деньги - красный нос начал топить клуб вниз, а руководство красных носов 🤡 закончили дело. Наш мю давно не топ клуб. Увы.
У Тухеля были проблемы в некоторых аспектах игры, у Поттера нет игры в принципе.
Тухель мог настроить игроков на отдельные матчи и соперников, Поттер не может настроить команду на второй тайм, чтобы не опозориться, как вчера.
Короче, хватит нести чушь на Тухеля. Такого тренера в Челси больше не будет.
увы, но наш синий середняк возвращается на свое законное место, в середину таблицы, где и обитал всю свою историю.
но, ничего, уверен, что Ньюкасл достойно заменит наш синий середняк в топ-6, на ближайшие десятилетия 🙁🙁
Кто хочет увольнения Поттера тот пожиратель смерти