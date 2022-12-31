«Пари НН» выкупил у «Рубина» защитника России U21 Александрова за 320 тысяч евро

«Пари НН» объявил о полноценном трансфере защитника .

Нижегородцы подписали с 20-летним игроком молодежной сборной России контракт на 4 года.

Согласно Transfermarkt, «Пари НН» выкупил Александрова у « » за 320 тысяч евро.

С февраля 2022 года футболист выступал за волжан на правах аренды.

Сделку прокомментировал гендиректор « » Равиль Измайлов: «Для нас было важно сохранить нижегородца в составе клуба. Виктор раскрылся в Нижнем, забивал важные голы и является очень перспективным футболистом.

Не раз подчеркивал, что Александров должен остаться в «Пари НН», и нам удалось подписать долгосрочный контракт. Рассчитываем на Виктора, он обладает всеми качествами, чтобы и дальше помогать команде и расти вместе с клубом в родном городе».

В 14 матчах текущего сезона защитник забил 4 гола. Подробнее его статистика – здесь.

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