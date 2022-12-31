«Пари НН» выкупил у «Рубина» защитника России U21 Александрова за 320 тысяч евро

Теги Рубин премьер-лига Россия трансферы Первая лига Пари НН Виктор Александров Равиль Измайлов Футбол

«Пари НН» объявил о полноценном трансфере защитника Виктора Александрова.

Нижегородцы подписали с 20-летним игроком молодежной сборной России контракт на 4 года.

Согласно Transfermarkt, «Пари НН» выкупил Александрова у «Рубина» за 320 тысяч евро.

С февраля 2022 года футболист выступал за волжан на правах аренды.

Сделку прокомментировал гендиректор «Пари НН» Равиль Измайлов: «Для нас было важно сохранить нижегородца в составе клуба. Виктор раскрылся в Нижнем, забивал важные голы и является очень перспективным футболистом.

Не раз подчеркивал, что Александров должен остаться в «Пари НН», и нам удалось подписать долгосрочный контракт. Рассчитываем на Виктора, он обладает всеми качествами, чтобы и дальше помогать команде и расти вместе с клубом в родном городе».

В 14 матчах текущего сезона защитник забил 4 гола. Подробнее его статистика – здесь.

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3 комментария

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Иван Рыбаков
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Хорошо влился в команду, поэтому выкуп был закономерен.
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2vdhrvmmzf
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Ответ Арсений Элин
Очень сильно прибавил парень. Да ещё на "дефицитной" позиции цз. Если ничего плохого не случится то потенциальный игрок Сборной России!!!
Перед этим Агапова из Рубина на той же позиции выцепили, которого сейчас цска хочет купить
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Арсений Элин
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Очень сильно прибавил парень. Да ещё на "дефицитной" позиции цз. Если ничего плохого не случится то потенциальный игрок Сборной России!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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