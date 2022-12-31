Анчелотти после дубля Бензема «Вальядолиду»: «Увидим другого Бензема во второй части сезона, думаю»

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти высказался о дубле Карима Бензема в матче с «Вальядолидом» (2:0) в Ла Лиге.

«Перед матчем я видел, что он в хорошем состоянии. Он мотивирован и уверен в себе.

Думаю, во второй части сезона мы увидим другого Бензема», – сказал главный тренер «Реала».

Статистика нападающего – здесь.

Бензема сделал дубль в первом матче после травмы. Из-за нее он пропустил почти 2 месяца и ЧМ-2022

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Того же Бензема, что и во второй части сезона 21/22 и будет 💣💪🔥
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wild91688
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Бенза как раз не хватило сборной Франции,Дещам пусть ухватится за агрегат своего отца
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Бензема, своими последними проявлениями показал себя мудрым человеком. Ок, будем любить этого футболиста
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий