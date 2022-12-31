Анчелотти после дубля Бензема «Вальядолиду»: «Увидим другого Бензема во второй части сезона, думаю»

высказался о дубле в матче с «Вальядолидом» (2:0) в .

«Перед матчем я видел, что он в хорошем состоянии. Он мотивирован и уверен в себе.

Думаю, во второй части сезона мы увидим другого Бензема», – сказал главный тренер « ».

Статистика нападающего – здесь.

Бензема сделал дубль в первом матче после травмы. Из-за нее он пропустил почти 2 месяца и ЧМ-2022

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