Анчелотти после дубля Бензема «Вальядолиду»: «Увидим другого Бензема во второй части сезона, думаю»
Карло Анчелотти высказался о дубле Карима Бензема в матче с «Вальядолидом» (2:0) в Ла Лиге.
«Перед матчем я видел, что он в хорошем состоянии. Он мотивирован и уверен в себе.
Думаю, во второй части сезона мы увидим другого Бензема», – сказал главный тренер «Реала».
Статистика нападающего – здесь.
Бензема сделал дубль в первом матче после травмы. Из-за нее он пропустил почти 2 месяца и ЧМ-2022
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