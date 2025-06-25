«Сантос» хочет купить вингера «Спартака» Маркиньоса (BolaVIP)

«Сантос» хочет купить вингера «Спартака» Маркиньоса Косту.

По информации журналиста Вагнера Фредерико, за приобретение 25-летнего футболиста высказался спортивный директор бразильского клуба Алешандре Маттос.

Отмечается, что главным препятствием является значительная для клуба стоимость трансфера Маркиньоса. Портал Transfermarkt оценивает ее в 6 миллионов евро.

Контракт бразильца с красно-белыми действует до конца июня 2027 года.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Маркиньос Коста не забил ни одного мяча в 26 играх за московский клуб, но сделал 9 голевых передач.