«Сантос» хочет купить вингера «Спартака» Маркиньоса (BolaVIP)
«Сантос» хочет купить вингера «Спартака» Маркиньоса Косту.
По информации журналиста Вагнера Фредерико, за приобретение 25-летнего футболиста высказался спортивный директор бразильского клуба Алешандре Маттос.
Отмечается, что главным препятствием является значительная для клуба стоимость трансфера Маркиньоса. Портал Transfermarkt оценивает ее в 6 миллионов евро.
Контракт бразильца с красно-белыми действует до конца июня 2027 года.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Маркиньос Коста не забил ни одного мяча в 26 играх за московский клуб, но сделал 9 голевых передач.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: BolaVIP
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