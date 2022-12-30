Байден о смерти Пеле: «Для спорта, объединяющего мир, его путь от скромного новичка до легенды футбола – история о возможностях»

Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью Пеле.

«Для спорта, который объединяет мир, как никакой другой, путь Пеле от статуса скромного новичка до звания легенды футбола – это история о возможностях.

Сегодня мы с Джилл (жена Байдена – прим. Sports.ru) думаем о его семье и всех тех, кто его любил», – написал Байден.

Пеле – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году).

29 ноября бывший игрок сборной был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. У него были диагностированы почечная и сердечная недостаточность.

Ранее сообщалось, что химиотерапия, которую он проходил в рамках лечения рака толстой кишки, перестала давать нужный результат.

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