Байден о смерти Пеле: «Для спорта, объединяющего мир, его путь от скромного новичка до легенды футбола – история о возможностях»

Теги Сборная Бразилии по футболу происшествия Пеле Политика соцсети Джо Байден Футбол

Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью Пеле.

«Для спорта, который объединяет мир, как никакой другой, путь Пеле от статуса скромного новичка до звания легенды футбола – это история о возможностях.

Сегодня мы с Джилл (жена Байдена – прим. Sports.ru) думаем о его семье и всех тех, кто его любил», – написал Байден.

Пеле – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году).

29 ноября бывший игрок сборной Бразилии был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. У него были диагностированы почечная и сердечная недостаточность.

Ранее сообщалось, что химиотерапия, которую он проходил в рамках лечения рака толстой кишки, перестала давать нужный результат.

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8 комментариев

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WelcomeBackPURE
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Странно, что не сказал как они с Пеле в Сантосе играли
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Black heart
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Ответ А.Э.РАСИМ
Байден американец, он про свое, про возможности. Пеле продукт нищеты.
И футбол дает возможность из нее выбраться
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А.Э.РАСИМ
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Байден американец, он про свое, про возможности.

Пеле продукт нищеты.
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Pb-SE
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Ответ gustavo1097
«Который объединяет мир» ахахахха спасибо, посмеялся)
Во времена Пеле объединял. СССР в том же 1958, когда дебютировал Пеле, впервые сыграли на ЧМ. В 1966 КНДР играла в Англии. ФРГ и ГДР играли в группе в 1974. Бойкоты и отстранения начались позже.
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Александр Степанов
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Воистину легендарная личность. Помню как играли с парнями в футбол во дворе и кричали при удачных действиях: ну ты Пеле))
Имя стало нарицательным😌
Классно, что мы остатком зацепили его ауру даже сильно после окончания карьеры. Но даже спустя 40-50 лет его имя было на слуху, это о многом говорит
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gustavo1097
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«Который объединяет мир» ахахахха спасибо, посмеялся)
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Олег Ринкевич
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Бидон начитался пацанских цитат типа "жизнь такова и больше никакова"
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MagicWithoutBorders
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«Спорт, который объединяет мир»?
Именно поэтому Россию отстранили?
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