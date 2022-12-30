Байден о смерти Пеле: «Для спорта, объединяющего мир, его путь от скромного новичка до легенды футбола – история о возможностях»
Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью Пеле.
«Для спорта, который объединяет мир, как никакой другой, путь Пеле от статуса скромного новичка до звания легенды футбола – это история о возможностях.
Сегодня мы с Джилл (жена Байдена – прим. Sports.ru) думаем о его семье и всех тех, кто его любил», – написал Байден.
Пеле – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году).
29 ноября бывший игрок сборной Бразилии был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. У него были диагностированы почечная и сердечная недостаточность.
Ранее сообщалось, что химиотерапия, которую он проходил в рамках лечения рака толстой кишки, перестала давать нужный результат.
Пеле умер. Он очень сильно болел
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Пеле продукт нищеты.
Имя стало нарицательным😌
Классно, что мы остатком зацепили его ауру даже сильно после окончания карьеры. Но даже спустя 40-50 лет его имя было на слуху, это о многом говорит
Именно поэтому Россию отстранили?