Линекер о смерти Пеле: «Он покинул нас, но обрел бессмертие в футболе»

Гари Линекер высказался о смерти Пеле.

Легендарный бразилец ушел из жизни в возрасте 82 лет.

«Пеле умер. Самый божественный из футболистов и самый жизнерадостный из людей. Он играл в такой футбол, к которому приблизились лишь немногие избранные.

Трижды он поднимал самый желанный золотой трофей в этой прекрасной желтой футболке. Он покинул нас, но в футболе он обрел бессмертие. Покойся с миром, Пеле», – написал бывший игрок сборной Англии в твиттере.