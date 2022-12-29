Линекер о смерти Пеле: «Он покинул нас, но обрел бессмертие в футболе»
Гари Линекер высказался о смерти Пеле.
Легендарный бразилец ушел из жизни в возрасте 82 лет.
«Пеле умер. Самый божественный из футболистов и самый жизнерадостный из людей. Он играл в такой футбол, к которому приблизились лишь немногие избранные.
Трижды он поднимал самый желанный золотой трофей в этой прекрасной желтой футболке. Он покинул нас, но в футболе он обрел бессмертие. Покойся с миром, Пеле», – написал бывший игрок сборной Англии в твиттере.
Они давно уже закончили.
Уход кого-то из великих действующих игроков или тренеров был бы гораздо печальней для футбола и его смысла.
А так примерно как уход Королевы.
Но, при этом, я каким-то непостижимым образом всегда знал о Пеле и его величии. Хотя у меня не было ни одной возможности даже в записи увидеть его игру. Только истории людей, газеты, журналы...
По-моему, это лучше всего говорит о величии наследия Пеле, которое невозможно переоценить.
Через несколько лет, всё-таки у меня появилась кассета с матчами и нарезками игр Пеле и его 1000 голов. Это было неимоверно и лучше, чем я даже мог себе ранее представить....
Для меня он всегда будет Королём Футбола. И футбол для меня в первую очередь ассоциируется именно с Пеле.
Покойся с Миром Пеле! Мы тебя не забудем. Ты лучший футболист в истории.
Логичное завершение пути, земля пухом, вечная память, благо в памяти они ещё очень долго будут.
Кройф кстати дважды ушёл?