Линекер о смерти Пеле: «Он покинул нас, но обрел бессмертие в футболе»

Теги Сантос Сборная Бразилии по футболу Сборная Англии по футболу Гари Линекер Пеле соцсети Футбол

Гари Линекер высказался о смерти Пеле.

Легендарный бразилец ушел из жизни в возрасте 82 лет.

«Пеле умер. Самый божественный из футболистов и самый жизнерадостный из людей. Он играл в такой футбол, к которому приблизились лишь немногие избранные.

Трижды он поднимал самый желанный золотой трофей в этой прекрасной желтой футболке. Он покинул нас, но в футболе он обрел бессмертие. Покойся с миром, Пеле», – написал бывший игрок сборной Англии в твиттере.

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27 комментариев

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Under
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Ответ Маноло Санчи́с
Так при чём тут сколько лет им было? Уходят легенды, олицетворявшие футбол, его смысл...Это грустно и печально...
Ну это всё ещё естественный процесс.
Они давно уже закончили.
Уход кого-то из великих действующих игроков или тренеров был бы гораздо печальней для футбола и его смысла.
А так примерно как уход Королевы.
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Кеша
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Ответ Игорь Климов
Ушла в небытие бразильская легенда футбола - Пеле...
В небытие уйдём мы . Линекер прав - он ушел в бессмертие .
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Северный болельщик
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Ответ Валерий Анташов
Гарринча забыл, в Бразилии считается вторым после Пеле.
В 1962 году Гарринча был крутым на мундиале, Пеле травмировался, по-моему, с Португалией. Стереотип был, якобы, Пеле бросил Гарринчу, когда тот спился после окончании карьеры. Там было всё непросто. Вообще, нельзя их судить, как людей, разные они, как и мы. Талант от Бога, футбольный талант, почему-то наделяется, в основном, Латиносам. Хотя, может быть, из легче заметить на бесконечных пляжах и других футбольных площадках. Наших талантов так просто не заметить.
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Кеша
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Ответ Валерий Анташов
Гарринча забыл, в Бразилии считается вторым после Пеле.
Не совсем так . Гарринча был правым нападающим , а еще был Диди . О нем тоже мало кто знает . Но Пеле -это Пеле . Не будем сегодня ни о ком писать более. Может в следующий раз вам еще открою имена из прошлого .
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Виталий Поварещенков
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Ответ Валерий Анташов
Гарринча забыл, в Бразилии считается вторым после Пеле.
Пушкаш, Ди Стефано, Яшин…
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Игорь Климов
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Ответ SWS
Странно что не подлизнул Месси как он умеет и любит
Чего ты тут несёшь?
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Игорь Климов
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Ответ Добрый Ретроград
В бессмертие.
Да, Светлая память...
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Илья Воронов
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Ответ Under
Ну так им лет уже сколько было. Логичное завершение пути, земля пухом, вечная память, благо в памяти они ещё очень долго будут. Кройф кстати дважды ушёл?
Кройфу и Марадоне не так уж и много лет было
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ivannumber1
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Будучи еще ребёнком я изредка видел только обзоры матчей по Рен-тв. Тогда только появлялся интернет и мобильники кнопочные. Однако, по нарезкам сразу запала в сердце игра Роналдо...

Но, при этом, я каким-то непостижимым образом всегда знал о Пеле и его величии. Хотя у меня не было ни одной возможности даже в записи увидеть его игру. Только истории людей, газеты, журналы...

По-моему, это лучше всего говорит о величии наследия Пеле, которое невозможно переоценить.

Через несколько лет, всё-таки у меня появилась кассета с матчами и нарезками игр Пеле и его 1000 голов. Это было неимоверно и лучше, чем я даже мог себе ранее представить....

Для меня он всегда будет Королём Футбола. И футбол для меня в первую очередь ассоциируется именно с Пеле.

Покойся с Миром Пеле! Мы тебя не забудем. Ты лучший футболист в истории.
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Добрый Ретроград
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Ответ Антон Фалафель
Только сегодня вспомнил Каому, которая написала песню-Ламбада. Ее ограбили, убили и сожгли. И вот сегодня такая новость про Пеле😕
Лоалва Браз
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Добрый Ретроград
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Ответ Игорь Климов
Ушла в небытие бразильская легенда футбола - Пеле...
В бессмертие.
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Маноло Санчи́с
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Ответ Under
Ну так им лет уже сколько было. Логичное завершение пути, земля пухом, вечная память, благо в памяти они ещё очень долго будут. Кройф кстати дважды ушёл?
Так при чём тут сколько лет им было? Уходят легенды, олицетворявшие футбол, его смысл...Это грустно и печально...
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ARIGAMI ARIGAMI
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Покойся с миром, Эдсон Арандес Дунасименту.
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SWS
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Странно что не подлизнул Месси как он умеет и любит
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dnssda
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Сколько бы времени не прошло, всегда будут стремиться и сравнивать с такими игроками как Пеле Марадона…
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Валерий Анташов
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Ответ Этот Райола хочет денег
Ушел Эйсебио, Кройф, Герд Мюллер, Кройф, Марадона, теперь и Пеле.... Целая эпоха
Гарринча забыл, в Бразилии считается вторым после Пеле.
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АРТУР АЛИЕВ
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Ответ shamic
И Эдуард Артемьев сегодня скончался....
Его музыка из к/ф "Свой спели чужих, чужой среди своих" одна из самых любимых. Я её поставил на входящие звонки от лучшего друга
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Антон Фалафель
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Только сегодня вспомнил Каому, которая написала песню-Ламбада. Ее ограбили, убили и сожгли. И вот сегодня такая новость про Пеле😕
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Doug DeMuro99
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Короли не уходят, они остаются в своем вечно сияющем Ореоле Славы который будет блестеть ярче с его уходом. 👑
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Under
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Ответ Этот Райола хочет денег
Ушел Эйсебио, Кройф, Герд Мюллер, Кройф, Марадона, теперь и Пеле.... Целая эпоха
Ну так им лет уже сколько было.
Логичное завершение пути, земля пухом, вечная память, благо в памяти они ещё очень долго будут.
Кройф кстати дважды ушёл?
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Игорь Климов
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Ушла в небытие бразильская легенда футбола - Пеле...
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shamic
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Ответ And Justice for All
Все понимали, что к этому всё идёт. Но, конечно, к таким новостям невозможно подготовиться.
И Эдуард Артемьев сегодня скончался....
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Лимит Лимитович
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2022 не щадит никого
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Alexandr Sokolov
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Наследие будет жить вечно...
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And Justice for All
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Все понимали, что к этому всё идёт. Но, конечно, к таким новостям невозможно подготовиться.
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