Светлана Хоркина: «В футболе и хоккее большие зарплаты. Но я не смотрю никому в карман и не смею ничего говорить»

Теги Сборная России по хоккею премьер-лига Россия Сборная России по футболу спортивная гимнастика Светлана Хоркина деньги Футбол

Светлана Хоркина высказалась о зарплатах футболистов и хоккеистов. 

– Чаще приходится видеть, как обсуждают зарплаты футболистов. В том числе высказываются и представители олимпийских видов, которые получают существенно меньше. Вы как считаете, эта разница в заработках обоснована?

– Я вообще никак не считаю, стараюсь не смотреть никому в карман. Это ведь клубная история, а клубы частные?

– В большинстве своем нет.

– В гимнастике у нас стали появляться частные клубы. Я свой клуб открыла.

– Это коммерческая история?

– Мне хочется, чтобы дети больше приходили и доверяли своим тренерам. А у меня есть возможность привлечь за дополнительные деньги лучших специалистов. Это качественная услуга и, естественно, она отразится на дальнейших результатах.

Чужих детей не бывает, наши воспитанники в дальнейшем все равно представляют нашу страну на международных стартах, а вот соперничество и соревнования среди клубов должно быть.

Я знаю, что в футболе и хоккее большие зарплаты, но я не смотрю никому в кошелек и не смею ничего на этот счет говорить, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и бывший депутат Госдумы.

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13 комментариев

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А.Э.РАСИМ
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Худо беда начало.
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Shagyy Sting
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Света расскажи какие роскошные апартаменты в Белгороде и Москве на каких крутых тачках ты ездишь и сколько у тебя на кармане. Я думаю 80 процентов российских футболистах и не снился такой доход
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Денис Гончаров
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Ответ Recreated
Она уже давно не депутат.
Во первых, извиняюсь теперь просто чиновник
Во вторых, я в шоке, что вы следите за этим)
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Recreated
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Ответ Денис Гончаров
Вообще депутат могла бы сделать что-нибудь и полезное и разработать закон, по которому госбабло перестало бы литься бесконтрольно и шло бы например только на переезды и на зарплаты своим воспитанникам, а не на безумные зп и агентские
Она уже давно не депутат.
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Roman Pavlenko
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У депутатов то маленькая зп...
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Денис Гончаров
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Вообще депутат могла бы сделать что-нибудь и полезное и разработать закон, по которому госбабло перестало бы литься бесконтрольно и шло бы например только на переезды и на зарплаты своим воспитанникам, а не на безумные зп и агентские
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Alexandr Sokolov
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Вот это правильно, занимаемся тем, в чем разбирается. А не как некоторые со своей фигуркой слюной брызжут
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Евгений Романов
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Ушла от вопроса. Её спросили : это коммерческая история?. Она в ответ воды налила. Классический депутат
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Виталий Желтоусов
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К сожалению все дело в популярности. А ещё в привлекательности инвестиций, которая зависит от той же популярности.
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BeastI666I
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рядовой россиянин 2022 год: Но я не смотрю никому в карман и не смею ничего говорить
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Пако
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Футболистом - хорошо, а депутатом Думы или Действительным государственным советником РФ - лучше.
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Marcus-light
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Поплыла Хоркина после вопроса о деньгах. На каких международных соревнованиях её ученицы будут представлять страну?
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Цугундер Иваныч
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Молодец, а вот Роднину пучит не по детцки😂😂
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