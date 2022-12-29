Светлана Хоркина: «В футболе и хоккее большие зарплаты. Но я не смотрю никому в карман и не смею ничего говорить»

Светлана Хоркина высказалась о зарплатах футболистов и хоккеистов.

– Чаще приходится видеть, как обсуждают зарплаты футболистов. В том числе высказываются и представители олимпийских видов, которые получают существенно меньше. Вы как считаете, эта разница в заработках обоснована?

– Я вообще никак не считаю, стараюсь не смотреть никому в карман. Это ведь клубная история, а клубы частные?

– В большинстве своем нет.

– В гимнастике у нас стали появляться частные клубы. Я свой клуб открыла.

– Это коммерческая история?

– Мне хочется, чтобы дети больше приходили и доверяли своим тренерам. А у меня есть возможность привлечь за дополнительные деньги лучших специалистов. Это качественная услуга и, естественно, она отразится на дальнейших результатах.

Чужих детей не бывает, наши воспитанники в дальнейшем все равно представляют нашу страну на международных стартах, а вот соперничество и соревнования среди клубов должно быть.

Я знаю, что в футболе и хоккее большие зарплаты, но я не смотрю никому в кошелек и не смею ничего на этот счет говорить, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и бывший депутат Госдумы.

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