Гвардиола пнул бутылку и попал в человека на скамейке «Ман Сити» в игре с «Лидсом». Пеп сразу кинулся извиняться
Пеп Гвардиола пнул бутылку в сторону скамейки «Манчестер Сити».
На 84-й минуте матча 17-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Лидсом» (3:1) в кадр телетрансляции попал момент, на котором главный тренер «горожан» на эмоциях пинает лежащую на газоне бутылку с водой.
Увидев, что бутылка ударила одного из людей, находившихся на скамейке «Манчестер Сити», Гвардиола, схватившись за голову, побежал извиняться.
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