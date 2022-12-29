Гвардиола пнул бутылку и попал в человека на скамейке «Ман Сити» в игре с «Лидсом». Пеп сразу кинулся извиняться

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лидс Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола пнул бутылку в сторону скамейки «Манчестер Сити».

На 84-й минуте матча 17-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Лидсом» (3:1) в кадр телетрансляции попал момент, на котором главный тренер «горожан» на эмоциях пинает лежащую на газоне бутылку с водой.

Увидев, что бутылка ударила одного из людей, находившихся на скамейке «Манчестер Сити», Гвардиола, схватившись за голову, побежал извиняться.

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5 комментариев

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Сергей Мишин
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Прикольно, что не первый раз это у него) Пересмотрел на ютубе, он в стюарда бутылкой попал когда барсу тренировал, потом извинялся; кидал бутылку об землю и она в него отскочила))
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rigobersong
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Теперь главный вопрос, что Должун делал на скамейке МС?:)
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Писанная торба Месси
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Что это за скамейка там у них такая, что никто не знает чувака, который там сидит и все его именуют не иначе как "человек"))
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damondiamond
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Источник: соцсети (хд)
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Мяснойбой
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смешнее было бы: Пеп сразу кинулся добивать
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