Гвардиола пнул бутылку и попал в человека на скамейке «Ман Сити» в игре с «Лидсом». Пеп сразу кинулся извиняться

пнул бутылку в сторону скамейки «Манчестер Сити».

На 84-й минуте матча 17-го тура между « » и « » (3:1) в кадр телетрансляции попал момент, на котором главный тренер «горожан» на эмоциях пинает лежащую на газоне бутылку с водой.

Увидев, что бутылка ударила одного из людей, находившихся на скамейке «Манчестер Сити», Гвардиола, схватившись за голову, побежал извиняться.

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