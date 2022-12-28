Иван Обляков: «Тема войны привлекала с детства, сериалы про нее – лучшее, что умеет российский кинематограф. Вообще не хочется, чтобы были войны»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Sports.ru Иван Обляков кино Футбол

Иван Обляков рассказал, что любит сериалы о войне.

– В последнее время подсели на сериалы. Мне всегда нравились военные, а жене не особо. Но сейчас начали смотреть их вместе, и ей понравилось.

Сериалы в основном русские. Недавно смотрели «Баренцево море», а первый сезон назывался «Черное море». Сюжет о том, как военные раскрывают дела против немцев, совершают диверсии. Еще смотрели про снайперов, про летчиков.

Сериалы про войну – лучшее, что умеет российский кинематограф.

– Самый крутой русский сериал про войну? 

– «Диверсант» – первая и вторая части. Дальше уже тяжелее. А первые – прямо топ, я смотрел их раз 10, наверное. Иногда просто сижу дома – и пересматриваю. Уже диалоги знаю, могу за актерами цитировать, но все равно смотрю.

– Почему смотришь про войну?

– С детства привлекала эта тема. Не как Юра Жирков увлекаюсь, ничего не коллекционирую. Но когда учился в школе, были интересны рассказы про Великую Отечественную, история. Сейчас смотрю про это кино. 

– За реальной войной следишь?

– Как все – новости читаю. Тяжело об этом думать и говорить. Вообще не хочется, чтобы были войны.

– Почему они все-таки происходят?

– Не думаю, что этот вопрос ко мне, – сказал полузащитник ЦСКА в интервью Sports.ru.

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46 комментариев

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Александр Воронин
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Ответ Владислав Козьминский
Опять народ не тот... Эх когда уже вы смените пластинку
Так я чтоль виноват, что народец и правда поганый?
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Александр Воронин
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Ответ Леня Клевер
В этом и корень всех конфликтов, когда почему-то кто-то несогласный и считающий себя думающим, нарекает всех остальных стадом
Это не я "нарек". Они себя туда сами записали горячей поддержкой того безумия, что вокруг.
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кабан галльский
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Один только сериал "Братья по оружию" лучше, чем 80 процентов всех российских сериалов о войне. А ведь есть еще и "Тихий океан". Ну а настоящий шедевр это Das Boot. Один из самых суровых и атмосферных сериалов про войну после которого вы опустите себе бороду и будете в любой ситуации кричать АЛЯЯЯЯЯРМ!!!!
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Александр Воронин
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Ответ pvh-82
Если 70 процентов думают по другому то это уже рабское стадо? Может тогда самому свалить из страны?
С какого вдруг хрена?
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Crazy_ivan
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Вопрос к каждому! Почему все молчали в 14 году? Где были все "нет войне"? Когда убивали детей на Донбассе, когда людей сжигали в Одессе, когда убивали журналистов и писателей, когда проводили "интересные" марши в Киеве, Львове и других города, когда запрещали русский язык и тд? Где все были? Или это другое?
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Nerazzurri-88
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Ответ T622222
Вопрос к каждому! Они происходят с нашего молчаливого согласия… А так прикрыться безучастностью это проще всего….
Ну и как ты выразил своё несогласие? На митинг вышел? Или чисто комментики строчишь?
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UncleMaks
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Ответ Александр Воронин
А что может сделать думающий несогласный против даже 70% рабского стада?
лишь качество чьих-либо убеждений определяет успех, а не число последователей
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the80dream
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Ответ Владислав Козьминский
Опять народ не тот... Эх когда уже вы смените пластинку
Когда методички в ЦИПСО заменят
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Crazy_ivan
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Ответ T622222
Вопрос к каждому! Они происходят с нашего молчаливого согласия… А так прикрыться безучастностью это проще всего….
Вопрос к каждому. Почему вы не кричали " нет войне" и были безучастны в 14 году, когда нацистские каратели начали геноцидить Донбасс, жечь людей в Одессе, убивать писателай и журналистов, проводить марши нацистов в Киеве, Львове и тд? Или это другое?
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Гоги^^^^
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сериалы и фильмы с Гармашом, с Машковым неплохи. Торопиться с СВО не надо. Много проблем со снабжением и руководством, но надо их решать и освобождать наши земли, после чего начать восстановление регионов, строительство жилья.
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Amalfitano
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Ответ T622222
Доказывать очень острожно. Я 2-х друзей весь год подводил и уже на сегодня они поменяли позицию. Но в лобовую не взять! Борьба Дзен она долгая. И методы разные. Но эти 70% перекрасятся при любой возможности. Так было в 60-х когда Сталин из отца народов стал врагом - там буквально 1 съезд и все
Разоблачения культа личности было в 50-х, знаток ты наш. И даже эта ситуация ничего не поменяла для наших тогдашних врагов. Не удивлюсь если и в отношении Путина будет что-то подобное после его смерти. Но это не значит, что мы вернём Крым. Это вообще ничего не значит. Разборки в верхушке и всё.
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Трампист
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Да ну, какие военные. Одна политота. Вот сериалы на НТВ, ДТВ (всякие гадалки) Домохозяйке и есть настоящий русский кинематограф. Этот След бессмертный, при этом частный же, а уж метавселенные с разбитыми глухорями, Пятницкими вообще шедевр, и при этом внутри России и у них есть конкуренты. Юмор - не, окончательно под надзором, вообще шлак сейчас, только в стриминге он ещё жив. Смотрел Игру на ТНТ год или два назад, даже улыбнуться сложно. Зона Комфорта с Жуками норм, но это из другого жанра
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Alex Legend
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Ответ levon.a
Диверсант действительно хороший сериал, ВОВ показана со всех возможных ракурсов
Притом что снят по книге
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Владислав Козьминский
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Ответ T622222
Так кажется - несогласие миллионов оно все равно вырастает в революционную ситуацию вопрос времени тем более при тоталитаризме вопрос времени - Югославия или Румыния, Каддафи и.т.д
У нас не согласны миллионы? Где тогда эти миллионы на улицах? А кстати после революции наверное Ливия стала жить лучше, Господи что у вас в голове не раб
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Владислав Козьминский
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Ответ Александр Воронин
А что может сделать думающий несогласный против даже 70% рабского стада?
Опять народ не тот... Эх когда уже вы смените пластинку
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ T622222
Ну все верно арабы по всему миру вышли против! Операция Буря в пустыне положила конец правления
Арабы вышли против, значит? Ага, в Риме вышло 3млн арабов.
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Леня Клевер
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Ответ Александр Воронин
А что может сделать думающий несогласный против даже 70% рабского стада?
В этом и корень всех конфликтов, когда почему-то кто-то несогласный и считающий себя думающим, нарекает всех остальных стадом
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T622222
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Против войны в Ираке на протесты по всему миру вышли миллионы людей и что? Закончилась война?
Ну все верно арабы по всему миру вышли против! Операция Буря в пустыне положила конец правления
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T622222
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Ответ Ужратый Гусениц
ну так судя по всему, общественные возгласы против в комментариях спортса Путина мало волнуют
Так кажется - несогласие миллионов оно все равно вырастает в революционную ситуацию вопрос времени тем более при тоталитаризме вопрос времени - Югославия или Румыния, Каддафи и.т.д
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ Александр Воронин
А что может сделать думающий несогласный против даже 70% рабского стада?
Себя,наверное, в "думающих" записал, угадал?)
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Леня Клевер
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Ответ AIBOLIT66
я Апостола раз десять пересматривал...всё никак не мог понять кто главный и почему он проиграл, если всё знал...а Фоменко бесподобен...и Баширов...и Миронов
Штрафбат - классика
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T622222
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Ответ Burel
и что же ты предпринял ? коммент написал ?
Работу поменял из-за ватного руководителя! Конфликт на этой почве! Хватит тебе?!
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Леня Клевер
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Против войны в Ираке на протесты по всему миру вышли миллионы людей и что? Закончилась война?
Про Ирак не вспоминаем, да и про остальные конфликты тоже. Это были священные войны
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pvh-82
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Ответ Александр Воронин
А что может сделать думающий несогласный против даже 70% рабского стада?
Если 70 процентов думают по другому то это уже рабское стадо? Может тогда самому свалить из страны?
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T622222
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Ответ Александр Воронин
А что может сделать думающий несогласный против даже 70% рабского стада?
Доказывать очень острожно. Я 2-х друзей весь год подводил и уже на сегодня они поменяли позицию. Но в лобовую не взять! Борьба Дзен она долгая. И методы разные. Но эти 70% перекрасятся при любой возможности. Так было в 60-х когда Сталин из отца народов стал врагом - там буквально 1 съезд и все
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