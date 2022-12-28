Иван Обляков: «Тема войны привлекала с детства, сериалы про нее – лучшее, что умеет российский кинематограф. Вообще не хочется, чтобы были войны»

рассказал, что любит сериалы о войне.

– В последнее время подсели на сериалы. Мне всегда нравились военные, а жене не особо. Но сейчас начали смотреть их вместе, и ей понравилось.

Сериалы в основном русские. Недавно смотрели «Баренцево море», а первый сезон назывался «Черное море». Сюжет о том, как военные раскрывают дела против немцев, совершают диверсии. Еще смотрели про снайперов, про летчиков.

Сериалы про войну – лучшее, что умеет российский кинематограф.

– Самый крутой русский сериал про войну?

– «Диверсант» – первая и вторая части. Дальше уже тяжелее. А первые – прямо топ, я смотрел их раз 10, наверное. Иногда просто сижу дома – и пересматриваю. Уже диалоги знаю, могу за актерами цитировать, но все равно смотрю.

– Почему смотришь про войну?

– С детства привлекала эта тема. Не как Юра Жирков увлекаюсь, ничего не коллекционирую. Но когда учился в школе, были интересны рассказы про Великую Отечественную, история. Сейчас смотрю про это кино.

– За реальной войной следишь?

– Как все – новости читаю. Тяжело об этом думать и говорить. Вообще не хочется, чтобы были войны.

– Почему они все-таки происходят?

– Не думаю, что этот вопрос ко мне, – сказал полузащитник в интервью .

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