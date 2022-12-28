«Манчестер Юнайтед» впервые крупно выиграл при тен Хаге в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» одержал первую крупную победу в при .

Манкунианцы разгромили «Ноттингем Форест» (3:0) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

До этого команда в рамках Премьер-лиги выигрывала максимум с разницей в два мяча – такое случалось дважды: в играх против «Арсенала» (3:1) и «Тоттенхэма» (2:0).

Следующий матч « » в чемпионате Англии запланирован на 31 декабря – против «Вулверхэмптона».

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!