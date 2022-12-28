«Манчестер Юнайтед» впервые крупно выиграл при тен Хаге в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» одержал первую крупную победу в АПЛ при Эрике тен Хаге.
Манкунианцы разгромили «Ноттингем Форест» (3:0) в матче 17-го тура чемпионата Англии.
До этого команда в рамках Премьер-лиги выигрывала максимум с разницей в два мяча – такое случалось дважды: в играх против «Арсенала» (3:1) и «Тоттенхэма» (2:0).
Следующий матч «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии запланирован на 31 декабря – против «Вулверхэмптона».
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