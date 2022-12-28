«Манчестер Юнайтед» впервые крупно выиграл при тен Хаге в АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ноттингем Форест Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» одержал первую крупную победу в АПЛ при Эрике тен Хаге.

Манкунианцы разгромили «Ноттингем Форест» (3:0) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

До этого команда в рамках Премьер-лиги выигрывала максимум с разницей в два мяча – такое случалось дважды: в играх против «Арсенала» (3:1) и «Тоттенхэма» (2:0).

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии запланирован на 31 декабря – против «Вулверхэмптона».

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8 комментариев

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Donald J. Trump
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Ответ Александра Александрова
Ну и соперник был соответствующего уровня !
Первый, кстати, для МЮ соперник в этом сезоне из аутсайдеров АПЛ. Раньше только с командами из топ 6 и зоны еврокубков играли.
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Токсик
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Ответ Александра Александрова
Ну и соперник был соответствующего уровня !
Это, конечно, да. Но для собирающейся команды нового тренера это отличная работа
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Ебздрогыч
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А стоило всего-то гнилой фрукт из холодильника выкинуть
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Los Galácticos
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Думаю это только начало, Тен Хаг реально толковый специалист, может это даже к лучшему что вся эта ситуация с Роналду случилась, зато теперь команда будто заново родилась и готова рвать и метать.
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rigobersong
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Рад, что каждый глор кринжи засыпая видит Аргентинский флаг🇦🇷🇦🇷🇦🇷 Помните это будет преследовать вас всю жизнь!:))🇦🇷🥇🥳
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Александра Александрова
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Ну и соперник был соответствующего уровня !
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rigobersong
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Месси и ТХ главные санитары спортса👍👀
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rigobersong
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Ничего удивительного, первый матч без кринжи и такой прогресс, ТХ👀👍
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