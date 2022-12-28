«МЮ» выиграл 4 матча подряд. У команды тен Хага 1 поражение за последние 14 игр
«Манчестер Юнайтед» продлил серию побед, разгромив «Ноттингем Форест» (3:0) в АПЛ.
Команда Эрика тен Хага ранее обыграла «Астон Виллу» (4:2) и «Бернли» (2:0) в Кубке английской лиги, а также одолела «Фулхэм» (2:1) в чемпионате.
С 6 октября у манкунианцев лишь одно поражение – от «Астон Виллы» (1:3). Также за это время у них 11 побед и две ничьих.
Далее «МЮ» встретится с «Вулверхэмптоном» – это случится 31 декабря.
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Жаль, что он не перестроился под этот стиль и так бесславно расстанется с клубом.
В 37 можно поубавить свое эго: ты все уже доказал, давай теперь играть не только за себя.