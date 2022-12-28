«МЮ» выиграл 4 матча подряд. У команды тен Хага 1 поражение за последние 14 игр

« » продлил серию побед, разгромив « » (3:0) в .

Команда Эрика тен Хага ранее обыграла «Астон Виллу» (4:2) и «Бернли» (2:0) в Кубке английской лиги, а также одолела «Фулхэм» (2:1) в чемпионате.

С 6 октября у манкунианцев лишь одно поражение – от «Астон Виллы» (1:3). Также за это время у них 11 побед и две ничьих.

Далее «МЮ» встретится с «Вулверхэмптоном» – это случится 31 декабря.

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