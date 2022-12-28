«МЮ» выиграл 4 матча подряд. У команды тен Хага 1 поражение за последние 14 игр

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ноттингем Форест Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил серию побед, разгромив «Ноттингем Форест» (3:0) в АПЛ.

Команда Эрика тен Хага ранее обыграла «Астон Виллу» (4:2) и «Бернли» (2:0) в Кубке английской лиги, а также одолела «Фулхэм» (2:1) в чемпионате.

С 6 октября у манкунианцев лишь одно поражение – от «Астон Виллы» (1:3). Также за это время у них 11 побед и две ничьих.

Далее «МЮ» встретится с «Вулверхэмптоном» – это случится 31 декабря.

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23 комментария

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xomamb
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Гусейн Магомедрасулов
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Как же персофаны Роналду будут топить против МЮ 🤣
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Ман Сити
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Обломается 4-ка в этом сезоне для портовика
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Люблю Марго Робби
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Ответ Los Galácticos
Каземиро мощь 💪
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rigobersong
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Все команды без Кринжа играют лучше:) И это факт!:)
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Экзорцизм Глейзеров
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Ответ iJoy
Рисунок командной игры хорошо виден, когда отпадает идея заброса на одного товарища. Жаль, что он не перестроился под этот стиль и так бесславно расстанется с клубом. В 37 можно поубавить свое эго: ты все уже доказал, давай теперь играть не только за себя.
Не порть момент. Нету его, забыли, проехали. Кайфуем.
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Alexander Yavriantz
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Ответ Да, та самая летучая мышь
Каземиро просто боженька. Давайте дружно скажем спасибо маме Рабьо
И подруге Де Йонга.
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Александра Александрова
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Кстати если Арсенал , Сити и Мю будут в тройке , то получится Пеп и два его ученика ))
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iJoy
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Рисунок командной игры хорошо виден, когда отпадает идея заброса на одного товарища.
Жаль, что он не перестроился под этот стиль и так бесславно расстанется с клубом.
В 37 можно поубавить свое эго: ты все уже доказал, давай теперь играть не только за себя.
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corazón blanco
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Ответ Токсик
Хотелось бы поинтересоваться у фанов Реала, почему так легко расстались с Каземиро? Неужели он как-то по-другому играл у вас? Ну просто шикарнейший игрок!
Человек выиграл абсолютно все,ю и решил попробовать нечто новое. И все говорили, что он едет на последний большой контракт перед пенсией отбывать номер, а он просто сразу же взял на себя функции лидера и показывает отличную игру. Очень рад за Танка!
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Экзорцизм Глейзеров
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King Eric 2.0
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Да, та самая летучая мышь
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Каземиро просто боженька. Давайте дружно скажем спасибо маме Рабьо
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corazón blanco
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Каземиро просто разрывает АПЛ. Пришёл, немного понадобилось времени на адаптацию и сразу стал одним из лидеров Юнайтед!
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Alexander Yavriantz
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Золотой мяч Каземиро! Ну а если серьёзно, то просто фантастическая игра от него, легко затмившая в свою очередь отличную игру Рэшфорда. Вау.
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ГОЛИБ Хошимов
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Эффект нормального тренера
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atomio
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красавы! после ухода душной принцессы всё точно наладится!
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Токсик
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Хотелось бы поинтересоваться у фанов Реала, почему так легко расстались с Каземиро? Неужели он как-то по-другому играл у вас? Ну просто шикарнейший игрок!
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dato akhaladze
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Ээх не скоро ещё увидим такой Аякс, какой был при нём, ой не скоро((
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Абдул Абакаев
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и никакого якоря, который отравляет атмосферу в клубе
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Александра Александрова
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Неплохо , но все самое сложное впереди , учитывая что все набрали ход и побеждают , в этом году будет реально интересная апл ) а то Гвардиола превратил чемпионат в свой собственный ))
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Галымжан Куанышов
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viva ronaldo
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Борис_Бритва
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Тен Хаг ред арми
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Los Galácticos
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Каземиро мощь 💪
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