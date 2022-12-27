35-летний Кришито возобновил карьеру и в 5-й раз перешел в «Дженоа»

Теги серия А Италия трансферы Дженоа Доменико Кришито Футбол

Защитник Доменико Кришито возобновил карьеру футболиста спустя 2 месяца после завершения.

35-летний футболист подписал контракт с «Дженоа» и станет игроком команды 2 января 2023 года. Сообщалось, что соглашение рассчитано до лета.

Кришито переходит в клуб из Генуи в пятый раз. Он был в молодежной академии с 2002 по 2004 год, с 2006-го по 2009-й находился в команде в результате аренды из «Ювентуса», затем был куплен «Дженоа» и представлял клуб до 2011 года. Также он возвращался в 2018 году и пробыл до 2022-го, уехав потом  в «Торонто».

Подробно со статистикой выступлений бывшего игрока «Зенита» можно ознакомиться здесь.

Изображение: twitter.com/GenoaCFC

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7 комментариев

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xcx
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Гаджи Гаджиев генуэзского розлива.
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Remy Cabella
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Ответ Александр Смирнов
Ну надо ещё в Зенит заглянуть напоследок. Миммо тут помнят и любят до сих пор.
вряд ли только он любит зиит
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Andrey Chernyaev
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Ответ Великий Алонсо
Можно сказать уже 36-летний, 30 декабря др
Отсоси у себя)))
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Великий Алонсо
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Первые 4 буквы в фамилии решают
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Великий Алонсо
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Можно сказать уже 36-летний, 30 декабря др
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Ali Kanapiev
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2033 год - Кришито в 10 раз перешёл в Дженоа..
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Александр Смирнов
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Ну надо ещё в Зенит заглянуть напоследок. Миммо тут помнят и любят до сих пор.
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