35-летний Кришито возобновил карьеру и в 5-й раз перешел в «Дженоа»

Защитник Доменико Кришито возобновил карьеру футболиста спустя 2 месяца после завершения.

35-летний футболист подписал контракт с « » и станет игроком команды 2 января 2023 года. Сообщалось, что соглашение рассчитано до лета.

Кришито переходит в клуб из Генуи в пятый раз. Он был в молодежной академии с 2002 по 2004 год, с 2006-го по 2009-й находился в команде в результате аренды из «Ювентуса», затем был куплен «Дженоа» и представлял клуб до 2011 года. Также он возвращался в 2018 году и пробыл до 2022-го, уехав потом в «Торонто».

Подробно со статистикой выступлений бывшего игрока «Зенита» можно ознакомиться здесь.

Изображение: twitter.com/GenoaCFC

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