Барселона — Эспаньол: прогноз на матч 31.12.2022, Ла Лига

31 декабря, в субботу, «Барселона» на своем поле примет «Эспаньол» в матче 15-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдет на «Камп Ноу» и начнется в 16:00 по московскому времени.

Рекомендуемые ставки: П1; Ф1 -1,5.

Барселона

После паузы, связанной с мировым первенством в Катаре, возвращается чемпионат Испании, где нас ждет увлекательная борьба за чемпионство между «Барселоной» и мадридским «Реалом».

«Барселона» свой первый матч проведет в канун Нового года и на своем поле примет «Эспаньол».

Каталонское дерби всегда носит очень принципиальный характер, и легкой жизни у команды Хави в предстоящем матче точно не будет . Тем более, что в игре не примет участие лучший бомбардир «Барсы» Роберт Левандовски — в последнем перед паузой матче против «Осасуны» поляк получил красную карточку и заработал трехматчевую дисквалификацию.

Безусловно, без Левандовски сине-гранатовым придется сложно — все-таки у форварда сборной Польши феноменальная статистика в этом сезоне за свой новый клуб: 13 голов в 14-ти матчах. Так что Хави придется поломать голову, кто в предстоящих трех турах будет наконечником атак его команды.

В остальном у тренера «Барсы» проблем нет: все травмированные игроки вернулись в строй, а те, футболисты, которые играли за свои сборные в Катаре, уже приступили к тренировкам. В том числе и француз Усман Дембеле, который играл в финале, но решил вернуться в расположение клуба на два дня раньше запланированного.

Эспаньол

До матча с «Барселоной» «Эспаньол» уже успел провести один матч — команда Диего Мартинеса Пенаса в 1/32 финала Кубка Испании в гостях обыграла «Атлетико Пасо» с минимальным счетом.

В целом в этом сезоне второй команде из Барселоны предстоит непростая борьба за выживание. После четырнадцати проведенных матчей «Эспаньол» занимает 16-е место и всего лишь на одно очко опережает команды, находящиеся в зоне вылета.

У команда Пенаса всего две победы в чемпионате — над «Атлетиком» (1:0 в гостях) и «Вальядолидом» (1:0) — но нельзя сказать, что она является мальчиком для биться. В активе «Эспаньола» шесть ничьих, а проигрывали каталонцы практически всегда соперникам, которые изначально считались фаворитами.

«Эспаньол» забивает немного — всего 16 голов — а лучшим бомбардиром команды является испанец Хоселу, забивший семь мячей. На четыре точных удара у экс-игрока «Барселоны» Мартина Брэйтуэйта.

Барселона — Эспаньол: история личных встреч

Несмотря на колоссальную разницу в классе матчи этих двух команд, как и подобает настоящему дерби, носят принципиальный характер и всегда складываются для фаворита непросто. В последних пяти играх «Барселона» одерживала победу в трех случаях, а еще два раза матчи закончивались ничьими со счетом 2:2.

Правда, «Эспаньолу» удавалось отбирать очки у «Барселоны» исключительно на своем поле, а на «Камп Ноу» бело-синие в последний раз не проигрывали в 2009 году, когда смогли сенсационно победить со счетом 2:1.

Коэффициенты букмекеров на матч Барселона — Эспаньол

Букмекерские конторы дают следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Букмекерская контора Победа Барселоны Ничья Победа Эспаньола ТМ 2.5 ТБ 2.5 Лига Ставок 1.28 6.4 10 2.85 1.41 Fonbet 1.25 6.2 11.5 2.8 1.45 Winline 1.25 6.4 10 2.75 1.38 Pari 1.25 6.3 11.5 2.80 1.40 1хСтавка 1.24 6.75 13.50 2.73 1.41

Матчи после длительных пауз, тем более связанные с турнирами сборных, часто носят непредсказуемый характер, и фавориты вполне могут оступиться. Игроки могут находиться в разном функциональном состоянии плюс не всегда с ходу удается вспомнить игровые связи.

Тем не менее, вряд ли «Барселона» даже без Левандовски допустит осечку в предстоящем матче. Все-таки команда Хави делает большую ставку на победу в чемпионате Испании и терять очки с заведомо слабыми соперниками очень опасно. Так что можно смело брать чистую победу «Барселоны» или с форой -1,5.