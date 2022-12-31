Барселона — Эспаньол: прогноз на матч 31.12.2022, Ла Лига
31 декабря, в субботу, «Барселона» на своем поле примет «Эспаньол» в матче 15-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдет на «Камп Ноу» и начнется в 16:00 по московскому времени.
Рекомендуемые ставки: П1; Ф1 -1,5.
Барселона
После паузы, связанной с мировым первенством в Катаре, возвращается чемпионат Испании, где нас ждет увлекательная борьба за чемпионство между «Барселоной» и мадридским «Реалом».
«Барселона» свой первый матч проведет в канун Нового года и на своем поле примет «Эспаньол».
Каталонское дерби всегда носит очень принципиальный характер, и легкой жизни у команды Хави в предстоящем матче точно не будет . Тем более, что в игре не примет участие лучший бомбардир «Барсы» Роберт Левандовски — в последнем перед паузой матче против «Осасуны» поляк получил красную карточку и заработал трехматчевую дисквалификацию.
Безусловно, без Левандовски сине-гранатовым придется сложно — все-таки у форварда сборной Польши феноменальная статистика в этом сезоне за свой новый клуб: 13 голов в 14-ти матчах. Так что Хави придется поломать голову, кто в предстоящих трех турах будет наконечником атак его команды.
В остальном у тренера «Барсы» проблем нет: все травмированные игроки вернулись в строй, а те, футболисты, которые играли за свои сборные в Катаре, уже приступили к тренировкам. В том числе и француз Усман Дембеле, который играл в финале, но решил вернуться в расположение клуба на два дня раньше запланированного.
Эспаньол
До матча с «Барселоной» «Эспаньол» уже успел провести один матч — команда Диего Мартинеса Пенаса в 1/32 финала Кубка Испании в гостях обыграла «Атлетико Пасо» с минимальным счетом.
В целом в этом сезоне второй команде из Барселоны предстоит непростая борьба за выживание. После четырнадцати проведенных матчей «Эспаньол» занимает 16-е место и всего лишь на одно очко опережает команды, находящиеся в зоне вылета.
У команда Пенаса всего две победы в чемпионате — над «Атлетиком» (1:0 в гостях) и «Вальядолидом» (1:0) — но нельзя сказать, что она является мальчиком для биться. В активе «Эспаньола» шесть ничьих, а проигрывали каталонцы практически всегда соперникам, которые изначально считались фаворитами.
«Эспаньол» забивает немного — всего 16 голов — а лучшим бомбардиром команды является испанец Хоселу, забивший семь мячей. На четыре точных удара у экс-игрока «Барселоны» Мартина Брэйтуэйта.
Барселона — Эспаньол: история личных встреч
Несмотря на колоссальную разницу в классе матчи этих двух команд, как и подобает настоящему дерби, носят принципиальный характер и всегда складываются для фаворита непросто. В последних пяти играх «Барселона» одерживала победу в трех случаях, а еще два раза матчи закончивались ничьими со счетом 2:2.
Правда, «Эспаньолу» удавалось отбирать очки у «Барселоны» исключительно на своем поле, а на «Камп Ноу» бело-синие в последний раз не проигрывали в 2009 году, когда смогли сенсационно победить со счетом 2:1.
Коэффициенты букмекеров на матч Барселона — Эспаньол
Букмекерские конторы дают следующие коэффициенты на предстоящий поединок:
|
Букмекерская контора
|
Победа Барселоны
|
Ничья
|
Победа Эспаньола
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
Лига Ставок
|
1.28
|
6.4
|
10
|
2.85
|
1.41
|
Fonbet
|
1.25
|
6.2
|
11.5
|
2.8
|
1.45
|
Winline
|
1.25
|
6.4
|
10
|
2.75
|
1.38
|
Pari
|
1.25
|
6.3
|
11.5
|
2.80
|
1.40
|
1хСтавка
|
1.24
|
6.75
|
13.50
|
2.73
|
1.41
Матчи после длительных пауз, тем более связанные с турнирами сборных, часто носят непредсказуемый характер, и фавориты вполне могут оступиться. Игроки могут находиться в разном функциональном состоянии плюс не всегда с ходу удается вспомнить игровые связи.
Тем не менее, вряд ли «Барселона» даже без Левандовски допустит осечку в предстоящем матче. Все-таки команда Хави делает большую ставку на победу в чемпионате Испании и терять очки с заведомо слабыми соперниками очень опасно. Так что можно смело брать чистую победу «Барселоны» или с форой -1,5.
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