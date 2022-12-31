Манчестер Сити — Эвертон: прогноз на матч 31.12.2022, АПЛ
В последний день уходящего 2022 года в АПЛ пройдет матч «Манчестер Сити» — «Эвертон». Команды сыграют в рамках 18-го тура и «горожане» постараются приблизиться к «Арсеналу» в турнирной таблице. Игра пройдет в Манчестере на поле стадиона «Этихад Стэдиум». Начало матча в 18:00 по московскому времени.
Рекомендованная ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ2,5, ИТБ1,5 хозяев, ТБ2,5.
В прошлом розыгрыше АПЛ «Манчестер Сити» одержал две сухие победы. Дома победил 3:0 и 1:0 в гостях. «Горожане» не проигрывают «Эвертону» в 11-ти матчах, выиграв десять последних.
Манчестер Сити
«Горожане» во время паузы в чемпионате Англии дома обыграли «Жирону» в товарищеской игре. После был матч в рамках Кубка английской лиги. «Манчестер Сити» на домашней арене переиграл «Ливерпуль» 3:2. «Горожане» выбили из турнира обладателя трофея, а раундом ранее были сильнее прошлогоднего финалиста — победа» 2:0 над «Челси». Перед игрой с «ирисками» подопечные Пепа Гвардиолы отправятся в Лидс, чтобы сыграть в матче 17-го тура.
На отрезке в 10-ть официальных матчей у «Манчестер Сити» шесть побед, две ничьи и два поражения. В рамках АПЛ у команды семь побед, ничья и два поражения. Результаты команды в пяти официальных матчах:
- «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 3:2;
- «Манчестер Сити» — «Брентфорд» 1:2;
- «Манчестер Сити» — «Челси» 2:0;
- «Манчестер Сити» — «Фулхэм» 2:14
- «Манчестер Сити» — «Севилья» 3:1.
В турнирной таблице АПЛ «горожане» в топ-4 АПЛ. Без учета матча с «Лидсом» у «Манчестер Сити» 32 очка и отставание в 8 баллов от «Арсенала». Вне зависимости от результатов матчей 17 и 18 туров АПЛ, «Арсенал» уйдет лидером АПЛ по итогам 2022 года. У «Манчестер Сити» разница голов 40:14. «Горожане» самая результативная команда лиги. По игре на домашней арене «Манчестер Сити» лидирует в турнире с 7 победами и поражением. Разница голов 30:9.
Интересные статистические факты по игре «Манчестер Сити»:
- Лучший снайпер — Эрлинг Холанд 24, Фил Фоден 8, Хулиан Альварес 6;
- Лучший ассистент — Кевин де Брюйне 14, Фил Фоден, Бернарду Силва по 5;
- Самый результативный игрок — Эрлинг Холанд (24+3), Кевин де Брюйне (3+14), Фил Фоден (8+5);
- В трех домашних матчах МС забивают обе команды;
- «Манчестер Сити» не пропускает от «Эвертона» в четырех очных матчах;
- «Манчестер Сити» выиграл у «Эвертона» второй тайм в 9 матчах;
- «Манчестер Сити» открывает счет в первом тайме в шести встречах дома;
- «Манчестер Сити» выиграл 7 из 8 домашних матчей;
- «Манчестер Сити» забивает «Эвертону» в 11 играх.
Травмированных и дисквалифицированных нет.
Эвертон
«Эвертон» возобновил чемпионат Англии домашним поражением от «Вулверхэмптона» 1:2. Поражение стало четвертым подряд во всех турнирах. Всего у команды пять игр без побед. Единственный мяч в матче с «волками» на счету Йерри Мина. «Ириски» достаточно скромно играют в атаке. В десяти официальных матчах всего 8 забитых мячей, причем в пяти последних только два.
«Эвертон» проиграл в 7 из 10 матчах, дважды одержав победы и один раз сыграв вничью. В рамках АПЛ у команды шесть поражений, ничья и три победы. Две из трех побед на домашней арене. Результаты команды в пяти матчах во всех турнирах:
- «Эвертон» — «Вулверхэмптон» 1:2;
- «Борнмут» — «Эвертон» 3:0;
- «Борнмут» — «Эвертон» 4:1;
- «Эвертон» — «Лестер» 0:2;
- «Фулхэм» — «Эвертон» 0:0.
«Эвертон» все ближе к зоне вылета. Проиграв прямому конкуренту в борьбе за сохранение прописки, «ириски» сократили отрыв от зоны вылета до одного балла. В 16 матчах у команды три победы, пять ничьих и восемь поражений. Разница голов 12:19. Меньше «Эвертона» забивает только «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест». На выезде «ириски» набрали 6 очков с разницей голов 5:11. Это 13-й результат среди всех клубов. У команды победа, три ничьи и четыре поражения в восьми встречах.
Интересные статические факты по игре «Эвертона» в сезоне:
- Лучший снайпер Демарай Грей 3, Энтони Гордон 3, Дуайт Макнил 2;
- Лучший ассистент — Алекс Ивоби 6;
- Самый результативный игрок Алекс Ивоби (1+6), Демарай Грей (3+0), Энтони Гордон (3+0);
- «Эвертон» без голов в четырех гостевых матчах;
- «Эвертон» не забивает «Манчестер Сити» в четырех матчах;
- «Эвертон» проиграл «МС» 9 вторых таймов подряд;
- «Эвертон» пропускает от «МС» в 11 матчах подряд;
- «Эвертон» без побед в 10 гостевых очных матчах.
Дисквалифицированных на матч нет. Новых имен в списке травмированных нет.
Манчестер Сити — Эвертон: история личных встреч
Противостояние команд насчитывает 193 матча, включая 178 игр в рамках чемпионата Англии. Баланс побед в чемпионате 72:62 в пользу «Манчестер Сити» при 44 ничьих.
«Эвертон» без побед в десяти последних играх в рамках чемпионата Англии: ничья и девять поражений. В 6 матчах забивали обе команды, в 8 играх у «Манчестер Сити» два и более гола. 7 игр прошли на ТБ2,5. На домашней арене у «Манчестер Сити» 6 побед и 4 ничьи. Четыре последние встречи прошли с тремя и более голами. В 6 из 10 матчей прошла ставка на обе забьют.
Коэффициенты букмекеров на матч Манчестер Сити — Эвертон
Хозяева явные фавориты предстоящей встрече. Об этом свидетельствуют результаты очных матчей и двойная мотивация «Манчестер Сити»: сократить отставание от «Арсенала» и реабилитироваться за поражение в последней домашней встрече. В таблице коэффициенты букмекерских контор на результативность и общий исход матча АПЛ.
|
Букмекерская контора
|
Победа «Манчестер Сити»
|
Ничья
|
Победа «Эвертона»
|
ТМ2,5
|
ТБ2,5
|
1хСтавка
|
1,17
|
8,70
|
18,00
|
2,77
|
1,40
|
Тенниси
|
1,17
|
6,90
|
21,00
|
2,82
|
1,43
|
Бетсити
|
1,20
|
6,70
|
19,00
|
2,90
|
1,42
|
Winline
|
1,14
|
8,00
|
18,00
|
2,75
|
1,38
|
Марафон
|
1,19
|
9,10
|
19,75
|
2,81
|
1,39
Команды находятся в противоположных краях турнирной таблицы. «Горожане» сражаются за чемпионство, у «ирисок» задача не вылететь в Чемпионшип. Силы в паре неравны. «Манчестер Сити» успешно играет с «Эвертоном» в последние годы. Без поражений в десяти играх и десяти домашних матчах. В предстоящей встрече «горожане» имеют высокие шансы взять три очка. На домашней арене «Манчестер Сити» играет крайне результативно. В 6 из 8 матчей было забито три и более гола. Забивает команда в каждой игре. Ставка на матч: победа «Манчестер Сити» и ТБ2,5 с коэффициентом 1,54 по линии букмекерской конторы «Бетсити». Ставка сыграла в 4 домашних встречах и 5 из 6 очных матчей.
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