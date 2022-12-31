Манчестер Сити — Эвертон: прогноз на матч 31.12.2022, АПЛ

В последний день уходящего 2022 года в АПЛ пройдет матч «Манчестер Сити» — «Эвертон». Команды сыграют в рамках 18-го тура и «горожане» постараются приблизиться к «Арсеналу» в турнирной таблице. Игра пройдет в Манчестере на поле стадиона «Этихад Стэдиум». Начало матча в 18:00 по московскому времени.

Рекомендованная ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ2,5, ИТБ1,5 хозяев, ТБ2,5.

В прошлом розыгрыше АПЛ «Манчестер Сити» одержал две сухие победы. Дома победил 3:0 и 1:0 в гостях. «Горожане» не проигрывают «Эвертону» в 11-ти матчах, выиграв десять последних.

Манчестер Сити

«Горожане» во время паузы в чемпионате Англии дома обыграли «Жирону» в товарищеской игре. После был матч в рамках Кубка английской лиги. «Манчестер Сити» на домашней арене переиграл «Ливерпуль» 3:2. «Горожане» выбили из турнира обладателя трофея, а раундом ранее были сильнее прошлогоднего финалиста — победа» 2:0 над «Челси». Перед игрой с «ирисками» подопечные Пепа Гвардиолы отправятся в Лидс, чтобы сыграть в матче 17-го тура.

На отрезке в 10-ть официальных матчей у «Манчестер Сити» шесть побед, две ничьи и два поражения. В рамках АПЛ у команды семь побед, ничья и два поражения. Результаты команды в пяти официальных матчах:

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 3:2;

«Манчестер Сити» — «Брентфорд» 1:2;

«Манчестер Сити» — «Челси» 2:0;

«Манчестер Сити» — «Фулхэм» 2:14

«Манчестер Сити» — «Севилья» 3:1.

В турнирной таблице АПЛ «горожане» в топ-4 АПЛ. Без учета матча с «Лидсом» у «Манчестер Сити» 32 очка и отставание в 8 баллов от «Арсенала». Вне зависимости от результатов матчей 17 и 18 туров АПЛ, «Арсенал» уйдет лидером АПЛ по итогам 2022 года. У «Манчестер Сити» разница голов 40:14. «Горожане» самая результативная команда лиги. По игре на домашней арене «Манчестер Сити» лидирует в турнире с 7 победами и поражением. Разница голов 30:9.

Интересные статистические факты по игре «Манчестер Сити»:

Лучший снайпер — Эрлинг Холанд 24, Фил Фоден 8, Хулиан Альварес 6;

Лучший ассистент — Кевин де Брюйне 14, Фил Фоден, Бернарду Силва по 5;

Самый результативный игрок — Эрлинг Холанд (24+3), Кевин де Брюйне (3+14), Фил Фоден (8+5);

В трех домашних матчах МС забивают обе команды;

«Манчестер Сити» не пропускает от «Эвертона» в четырех очных матчах;

«Манчестер Сити» выиграл у «Эвертона» второй тайм в 9 матчах;

«Манчестер Сити» открывает счет в первом тайме в шести встречах дома;

«Манчестер Сити» выиграл 7 из 8 домашних матчей;

«Манчестер Сити» забивает «Эвертону» в 11 играх.

Травмированных и дисквалифицированных нет.

Эвертон

«Эвертон» возобновил чемпионат Англии домашним поражением от «Вулверхэмптона» 1:2. Поражение стало четвертым подряд во всех турнирах. Всего у команды пять игр без побед. Единственный мяч в матче с «волками» на счету Йерри Мина. «Ириски» достаточно скромно играют в атаке. В десяти официальных матчах всего 8 забитых мячей, причем в пяти последних только два.

«Эвертон» проиграл в 7 из 10 матчах, дважды одержав победы и один раз сыграв вничью. В рамках АПЛ у команды шесть поражений, ничья и три победы. Две из трех побед на домашней арене. Результаты команды в пяти матчах во всех турнирах:

«Эвертон» — «Вулверхэмптон» 1:2;

«Борнмут» — «Эвертон» 3:0;

«Борнмут» — «Эвертон» 4:1;

«Эвертон» — «Лестер» 0:2;

«Фулхэм» — «Эвертон» 0:0.

«Эвертон» все ближе к зоне вылета. Проиграв прямому конкуренту в борьбе за сохранение прописки, «ириски» сократили отрыв от зоны вылета до одного балла. В 16 матчах у команды три победы, пять ничьих и восемь поражений. Разница голов 12:19. Меньше «Эвертона» забивает только «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест». На выезде «ириски» набрали 6 очков с разницей голов 5:11. Это 13-й результат среди всех клубов. У команды победа, три ничьи и четыре поражения в восьми встречах.

Интересные статические факты по игре «Эвертона» в сезоне:

Лучший снайпер Демарай Грей 3, Энтони Гордон 3, Дуайт Макнил 2;

Лучший ассистент — Алекс Ивоби 6;

Самый результативный игрок Алекс Ивоби (1+6), Демарай Грей (3+0), Энтони Гордон (3+0);

«Эвертон» без голов в четырех гостевых матчах;

«Эвертон» не забивает «Манчестер Сити» в четырех матчах;

«Эвертон» проиграл «МС» 9 вторых таймов подряд;

«Эвертон» пропускает от «МС» в 11 матчах подряд;

«Эвертон» без побед в 10 гостевых очных матчах.

Дисквалифицированных на матч нет. Новых имен в списке травмированных нет.

Манчестер Сити — Эвертон: история личных встреч

Противостояние команд насчитывает 193 матча, включая 178 игр в рамках чемпионата Англии. Баланс побед в чемпионате 72:62 в пользу «Манчестер Сити» при 44 ничьих.

«Эвертон» без побед в десяти последних играх в рамках чемпионата Англии: ничья и девять поражений. В 6 матчах забивали обе команды, в 8 играх у «Манчестер Сити» два и более гола. 7 игр прошли на ТБ2,5. На домашней арене у «Манчестер Сити» 6 побед и 4 ничьи. Четыре последние встречи прошли с тремя и более голами. В 6 из 10 матчей прошла ставка на обе забьют.

Коэффициенты букмекеров на матч Манчестер Сити — Эвертон

Хозяева явные фавориты предстоящей встрече. Об этом свидетельствуют результаты очных матчей и двойная мотивация «Манчестер Сити»: сократить отставание от «Арсенала» и реабилитироваться за поражение в последней домашней встрече. В таблице коэффициенты букмекерских контор на результативность и общий исход матча АПЛ.

Букмекерская контора Победа «Манчестер Сити» Ничья Победа «Эвертона» ТМ2,5 ТБ2,5 1хСтавка 1,17 8,70 18,00 2,77 1,40 Тенниси 1,17 6,90 21,00 2,82 1,43 Бетсити 1,20 6,70 19,00 2,90 1,42 Winline 1,14 8,00 18,00 2,75 1,38 Марафон 1,19 9,10 19,75 2,81 1,39

Команды находятся в противоположных краях турнирной таблицы. «Горожане» сражаются за чемпионство, у «ирисок» задача не вылететь в Чемпионшип. Силы в паре неравны. «Манчестер Сити» успешно играет с «Эвертоном» в последние годы. Без поражений в десяти играх и десяти домашних матчах. В предстоящей встрече «горожане» имеют высокие шансы взять три очка. На домашней арене «Манчестер Сити» играет крайне результативно. В 6 из 8 матчей было забито три и более гола. Забивает команда в каждой игре. Ставка на матч: победа «Манчестер Сити» и ТБ2,5 с коэффициентом 1,54 по линии букмекерской конторы «Бетсити». Ставка сыграла в 4 домашних встречах и 5 из 6 очных матчей.