Рим продлил контракт с «Фулхэмом» после матча с «Пэлас», где забил первый гол в АПЛ

Тим Рим продлил контракт с «Фулхэмом» до 2024 года.

О продлении соглашения было объявлено сразу после матча 17-го тура , в котором «Фулхэм» обыграл « » со счетом 3:0, а Тим Рим забил свой первый гол в Премьер-лиге.

«Я чувствую себя лучше чем когда-либо и как никогда уверенно. Продление контракта еще на год – это момент гордости для меня и моей семьи.

Я счастлив продолжить это путешествие с клубом, болельщиками и всеми ребятами в раздевалке», – сказал защитник « » и сборной в послематчевом интервью.

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