Рим продлил контракт с «Фулхэмом» после матча с «Пэлас», где забил первый гол в АПЛ
Тим Рим продлил контракт с «Фулхэмом» до 2024 года.
О продлении соглашения было объявлено сразу после матча 17-го тура АПЛ, в котором «Фулхэм» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:0, а Тим Рим забил свой первый гол в Премьер-лиге.
«Я чувствую себя лучше чем когда-либо и как никогда уверенно. Продление контракта еще на год – это момент гордости для меня и моей семьи.
Я счастлив продолжить это путешествие с клубом, болельщиками и всеми ребятами в раздевалке», – сказал защитник «Фулхэма» и сборной США в послематчевом интервью.
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