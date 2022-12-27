Рим продлил контракт с «Фулхэмом» после матча с «Пэлас», где забил первый гол в АПЛ

Теги Фулхэм сборная США по футболу премьер-лига Англия Кристал Пэлас Тим Рим Футбол

Тим Рим продлил контракт с «Фулхэмом» до 2024 года.

О продлении соглашения было объявлено сразу после матча 17-го тура АПЛ, в котором «Фулхэм» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:0, а Тим Рим забил свой первый гол в Премьер-лиге.

«Я чувствую себя лучше чем когда-либо и как никогда уверенно. Продление контракта еще на год – это момент гордости для меня и моей семьи.

Я счастлив продолжить это путешествие с клубом, болельщиками и всеми ребятами в раздевалке», – сказал защитник «Фулхэма» и сборной США в послематчевом интервью.

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1 комментарий

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Travis Henderson
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Как раз сейчас смотрю сериал "Рим"
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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