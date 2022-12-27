Бензема сыграл без повязки на руке впервые с января 2019-го. Он носил ее из-за перелома мизинца

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Хетафе Ла Лига товарищеские матчи (клубы) Футбол

Карим Бензема сыграл без повязки на руке впервые с 2019 года.

Нападающий «Реала» вышел на товарищеский матч с «Хетафе» без защитной повязки на правой руке.

Бензема сыграл без повязки впервые с января 2019 года. Тогда форвард сломал мизинец в игре против «Бетиса». Из-за операции он пропустил бы несколько недель, поэтому форвард решил пользоваться тейпированием. С тех пор он выходил с повязкой на каждый матч.

Пока неизвестно, по какой причине Бензема сыграл против «Хетафе» без повязки. Возможно, дело в том, что этот тренировочный матч продлился всего 60 минут.

Повязка на руке Бензема – из-за сломаного пальца. Он два года не делает операцию, чтобы постоянно играть за «Реал»

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8 комментариев

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Кинглер
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Ответ Кинглер
Этот придурок три года не может операцию сделать, оправдывая это тем что не хочет подводить команду и пропускать матчи. А его фанаты верят в эту чушь и восхваляют его, вот какой молодец и т.д. Хотя все прекрасно понимают что времени за эти три года у него было предостаточно. Просто видимо какие-то психологические проблемы у него
Давайте, минусуйте меня, персофаны этого водителя картинга. Показал кто в сборной на Феррари, а кто на картинге. Его цитата
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Кинглер
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Этот придурок три года не может операцию сделать, оправдывая это тем что не хочет подводить команду и пропускать матчи. А его фанаты верят в эту чушь и восхваляют его, вот какой молодец и т.д.
Хотя все прекрасно понимают что времени за эти три года у него было предостаточно. Просто видимо какие-то психологические проблемы у него
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Alex Legend
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Сделал бы уже давно операцию и не страдал бы херней. После отстанения с ЧМ мог бы уже решиться.
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Рашпель793
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Неужто операцию наконец-то сделал? Помнится был материал на эту тему. Бенз же всё это время просто операцию не делал, чтобы палец нормально вправить.
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damondiamond
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Срослось
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Барсик Юрана
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Как за сборную так: «У меня лапки»
Как за клуб так вот этот вот позор
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sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
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А ведь счастливая повязка. Талисман
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onegin2007
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Может зажило уже?
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