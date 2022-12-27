Бензема сыграл без повязки на руке впервые с января 2019-го. Он носил ее из-за перелома мизинца

сыграл без повязки на руке впервые с 2019 года.

Нападающий «Реала» вышел на товарищеский матч с « » без защитной повязки на правой руке.

Бензема сыграл без повязки впервые с января 2019 года. Тогда форвард сломал мизинец в игре против «Бетиса». Из-за операции он пропустил бы несколько недель, поэтому форвард решил пользоваться тейпированием. С тех пор он выходил с повязкой на каждый матч.

Пока неизвестно, по какой причине Бензема сыграл против «Хетафе» без повязки. Возможно, дело в том, что этот тренировочный матч продлился всего 60 минут.

Повязка на руке Бензема – из-за сломаного пальца. Он два года не делает операцию, чтобы постоянно играть за «Реал»