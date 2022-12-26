18-летний Байчетич забил первый гол за «Ливерпуль» в АПЛ – «Астон Вилле» через 2 минуты после выхода на замену

забил первый гол в .

Защитник « » отличился в матче против « » в 17-м туре АПЛ (3:1, второй тайм). Он вышел на поле за две минуты до этого, заменив Джордана Хендерсона.

Это второй матч 18-летнего футболиста в чемпионате Англии. Ранее он сыграл против «Борнмута» (9:0).

Подробную статистику Байчетича можно найти здесь.

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