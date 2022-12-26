18-летний Байчетич забил первый гол за «Ливерпуль» в АПЛ – «Астон Вилле» через 2 минуты после выхода на замену

Теги Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия Стефан Байчетич Футбол

Стефан Байчетич забил первый гол в АПЛ

Защитник «Ливерпуля» отличился в матче против «Астон Виллы» в 17-м туре АПЛ (3:1, второй тайм). Он вышел на поле за две минуты до этого, заменив Джордана Хендерсона. 

Это второй матч 18-летнего футболиста в чемпионате Англии. Ранее он сыграл против «Борнмута» (9:0). 

Подробную статистику Байчетича можно найти здесь

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фанат спорта01
Вы все матчи успеваете смотреть?
Нет конечно, но в это же время не было ни одного параллельного матча и конечно такой матч не мог пропустить. И не зря, шикарная игра с обилием голевых моментов.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат спорта01
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ corazón blanco
С почином! Причем разобрался в этом моменте, как уже опытный футболист. Отлично убрал вратаря и отправил мяч в "домик" защитнику Астон Виллы. Красиво сыграл.
Вы все матчи успеваете смотреть?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitto
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ David Aprasidze
Столько талантов у Сербии, но сборная остается ущербной.
У него мать испанка. Новый Кркич.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Gouliash
У Байчетича так-то испанское гражданство основное, за молодёжки их играет
Пусть лучше испанцем себя считает. В футбольном и организационном плане выиграет. Да и родился в Виго.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сначала удивился что потомок балканских нищебродов оказался в Испании, обычно это с марокканцами и черными африканцами происходит, тут другая культурная среда, условная Австрия больше подошла бы) А нифига не нищеброд, батя - футболист.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Павлов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Stivi M.D.
Он не защитник але
Ну он может сыграть ЦЗ, но основная позиция - опорник всё же. Спортс как обычно просто.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Куйгорож
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тропарь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
van
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Красавчик! Надеюсь и дальше будет прогрессировать 👏
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gouliash
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ David Aprasidze
Столько талантов у Сербии, но сборная остается ущербной.
У Байчетича так-то испанское гражданство основное, за молодёжки их играет
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stivi M.D.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Он не защитник але
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
David Aprasidze
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Столько талантов у Сербии, но сборная остается ущербной.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
С почином! Причем разобрался в этом моменте, как уже опытный футболист. Отлично убрал вратаря и отправил мяч в "домик" защитнику Астон Виллы. Красиво сыграл.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий