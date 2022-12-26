отдал 54-ю голевую передачу в .

Защитник « » ассистировал в матче против « » в 17-м туре АПЛ (1:0, первый тайм).

Шотландец стал лучшим ассистентом в истории АПЛ среди защитников. Он превзошел результат Лейтона Бейнса, отдавшего 53 голевых паса.

С подробной статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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