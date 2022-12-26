Робертсон стал лучшим ассистентом в истории АПЛ среди защитников. У игрока «Ливерпуля» 54 голевых паса
Эндрю Робертсон отдал 54-ю голевую передачу в АПЛ.
Защитник «Ливерпуля» ассистировал Мохамеду Салаху в матче против «Астон Виллы» в 17-м туре АПЛ (1:0, первый тайм).
Шотландец стал лучшим ассистентом в истории АПЛ среди защитников. Он превзошел результат Лейтона Бейнса, отдавшего 53 голевых паса.
С подробной статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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