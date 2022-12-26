Робертсон стал лучшим ассистентом в истории АПЛ среди защитников. У игрока «Ливерпуля» 54 голевых паса

Теги Ливерпуль Лейтон Бейнс Астон Вилла премьер-лига Англия рекорды Мохамед Салах Эндрю Робертсон Футбол

Эндрю Робертсон отдал 54-ю голевую передачу в АПЛ

Защитник «Ливерпуля» ассистировал Мохамеду Салаху в матче против «Астон Виллы» в 17-м туре АПЛ (1:0, первый тайм). 

Шотландец стал лучшим ассистентом в истории АПЛ среди защитников. Он превзошел результат Лейтона Бейнса, отдавшего 53 голевых паса. 

С подробной статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

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40 комментариев

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yurist Cherchesova
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Ответ corazón blanco
В чем он брусок? Не топ-игрок, но был очень качественным футболистом. Прошел все лиги вместе с Уиганом и затем уже вернулся в Эвертон, где много лет барражировал бровку и делал это весьма качество. Абсолютно не конфликтный футболист и человек, скромняга.
А какие усы были?!
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Александр Нижников
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Ответ savik-A.M.
Вот где можно найти связь между Роналду , Ливерпулем ,Клоппом и Робертсоном ? Надо к психиатру тебе обратится
Че доебался, я не тебе отвечал
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Aleus Marcus
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Ответ butukov
Красавчик, ещё лет 5 должен с ТАА фланги выжигать
Робертсон неожиданно круче перехваленного ТАА
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Liverpool_YNWA
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Мечта исполнилась
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Дмитрий Путилов
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Днарь
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А.Э.РАСИМ
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Ответ Magic_Man
Тогда уж Михайлович...
А чем Михайлович лучше Пасареллы?
Я не против Михайловича, но чем Пасарелла вам не понравился?
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savik-A.M.
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Ответ Александр Нижников
А Криштиану смотрит со скамейки сборной
Вот где можно найти связь между Роналду , Ливерпулем ,Клоппом и Робертсоном ? Надо к психиатру тебе обратится
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Marcus-light
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Неожиданно. Не даром атакующего полузащитника играл
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wisdom
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Мои поздравления
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Иван Рыбаков
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Ответ Craz1gor
Они на неделю-две пересеклись в клубе, качалкин не успел испортить шотландца)
Понимаю, что это скорее всего вы сказали в шутку. Но! Был ещё Эдегор, Хвича и ещё парочка.
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Александр Нижников
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Ответ Фахрик
Поэтому мы с тобой смотрим футбол на диване, а Клопп смотрит его со скамейки Ливерпуля)
А Криштиану смотрит со скамейки сборной
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Александр Нижников
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Ответ Direct free kick
Слабенькие легенды у портового середняка
Байтишь на минусы что-ли?
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corazón blanco
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Ответ микрочелн
Неужели брусок Бейнс так долго держался в лидерах?
В чем он брусок? Не топ-игрок, но был очень качественным футболистом. Прошел все лиги вместе с Уиганом и затем уже вернулся в Эвертон, где много лет барражировал бровку и делал это весьма качество. Абсолютно не конфликтный футболист и человек, скромняга.
+2
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Craz1gor
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Ответ Иван Рыбаков
И даже тут есть рука Слуцкого.
Они на неделю-две пересеклись в клубе, качалкин не успел испортить шотландца)
+2
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Magic_Man
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Ответ А.Э.РАСИМ
Всего 54 и лучший? Пасарелла убил в полтора раз больше.
Тогда уж Михайлович...
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Under
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Ответ Артем Коваленко
Мои поздравления. Игрок отличной и замечательно вписывается в схему Клопа. Теперь Робертсона может обогнать только Трент.
В смысле только Трент?
Рано или поздно и этот рекорд падёт, как и любой другой, кто угодно из нынешних детей может побить.
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Фахрик
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Ответ Николай Климов
Сколько у Трента?
45 сказали комментаторы
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микрочелн
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Неужели брусок Бейнс так долго держался в лидерах?
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corazón blanco
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Классный игрок и настоящий боец, тут также стоит отметить отличную передачу коллеги по цеху - Трента на Робертсона.
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Фахрик
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Ответ Кулибалиев Кулибали Кулибалиевич
А в начале думал, зачем какой то ноунейм из Халл Сити нужен? Как же я ошибся)
Поэтому мы с тобой смотрим футбол на диване, а Клопп смотрит его со скамейки Ливерпуля)
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А.Э.РАСИМ
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Ответ savik-A.M.
Кого убил ?)
Забил.
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Sevuska
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Лучший шотландец в АПЛ это не ново .
Ферги не даст соврать .
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поколение пепси
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ничего себе, что результативней роба не нашлось в прошлом, это что за поленья раньше бегали
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Fan of Sport
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Топ игрок, который уже вписал свое имя в историю такого великих клуба, как Ливерпуль.
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Stivi M.D.
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Уже можно сказать Легенда АПЛ. Но Трент конечно перегонит. У него 46 ассистов
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