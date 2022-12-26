Умер Сергей Дмитриев. Он был чемпионом СССР и России в составе «Зенита», ЦСКА и «Спартака»

Умер Сергей Дмитриев.

26 декабря в возрасте 58 лет ушел из жизни советский и российский нападающий, тренер Сергей Дмитриев.

О смерти Дмитриева сообщил « », который выразил соболезнования родным и близким экс-футболиста.

Уроженец Ленинграда в 18 лет дебютировал в основном составе «Зенита», в 1984 году стал чемпионом СССР. Позже выступал за , с которым также выигрывал чемпионат и Кубок СССР (1991). В 1997 году стал чемпионом России в составе « ».

В сборной СССР сыграл шесть матчей, забил один гол. Дмитриев – серебряный призер чемпионата Европы 1988 года.

По окончании игровой карьеры Дмитриев был тренером.