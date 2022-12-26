Умер Сергей Дмитриев. Он был чемпионом СССР и России в составе «Зенита», ЦСКА и «Спартака»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия происшествия Сергей Дмитриев Футбол

Умер Сергей Дмитриев.

26 декабря в возрасте 58 лет ушел из жизни советский и российский нападающий, тренер Сергей Дмитриев.

О смерти Дмитриева сообщил «Зенит», который выразил соболезнования родным и близким экс-футболиста.

Уроженец Ленинграда в 18 лет дебютировал в основном составе «Зенита», в 1984 году стал чемпионом СССР. Позже выступал за ЦСКА, с которым также выигрывал чемпионат и Кубок СССР (1991). В 1997 году стал чемпионом России в составе «Спартака».

В сборной СССР сыграл шесть матчей, забил один гол. Дмитриев – серебряный призер чемпионата Европы 1988 года.

По окончании игровой карьеры Дмитриев был тренером.

26 комментариев

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АРХАТ
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Это тот который продал матч.
Помню в Спартаке порол моменты, а потом вышла статья о проданной игре
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Ипполит Воробьянинов
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Царствие ему Небесное! Рано ушел...
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Vagner01
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Как же так? Молодой мужик! Светлая память!
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mahurat
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Очень жаль. Сережа, вечная память.
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За наш футбол!
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2 мая 1984 года,открытие сезона.,забитый до отказа 80 тысячник им.Кирова.
Зенит - Динамо (Киев):
Едва начался второй тайм, как Дмитриев точно пробил по воротам, но Чанов доказал, что тоже не зря ест свой хлеб. И все же вскоре киевский вратарь оказался не в состоянии спасти свою команду. Умница Мельников выдал Дмитриеву классный пас, тот смело пошел на сближение с защитниками, буквально протаранив их, и послал мяч в ворота.
Победа над грозным соперником 2-0!
Я был на этом матче..Сергею было всего 19 лет.
Светлая память....
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ivan-off
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автор единственного гола Зенита в двух играх, которые я когда-либо посещал (16.10.1995, пердив)
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Сергей Галынский
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Неожиданно😥
Вечная память
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Demetrio-77
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Ответ S<>M
Светлая память.. Но в Спартаке 1997 я его не помню
Тяжёлый уже был к тому времени, скорости вообще не было, а она его главный конёк была, как мне кажется. Пиковый Дмитриев - из Зенита середины 80-х. Мог и на мир-86 поехать, на Евро-88 съездил, но на поле не выходил. Тем не менее - серебряный призёр Евро.
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Правдоруб Денисов
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Светлая память...
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Сибирский литовец
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Был в Зените в 94 или 95 м году при Садырине , но играть как в 80-е уже не мог
Но вообще особое достижение : чемпион в составе Зенита ,ЦСКА и Спартака . У кого ещё такой набор есть ?
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.ru
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Виктор
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Ответ Shuller18
Из Золотого ЦСКА 1991 уже нет с нами Брошина, Янушевского, Быстрова, Садырина, Еремена понятно, теперь вот еще и Дмитриев...
Трое из них из Зенита.
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Nekrasof
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Достойный был футболист и отличный человек!!!
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brutton
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Ответ S<>M
Светлая память.. Но в Спартаке 1997 я его не помню
Знаменитый вылет Спартака от Кошице..В первом матче в Словакии 1-2, гол именно он забил.Во втором матче был заменён на Кечинова ещё в первом тайме
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Hitgoe Himgob
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Ответ S<>M
Светлая память.. Но в Спартаке 1997 я его не помню
Я помню, его Романцев буквально на полгода подписал для ЛЧ. Там вроде Кечинов тогда сломался, но в итоге Кошице и зимой он уехал
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Var
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Земля пухом
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Shuller18
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Из Золотого ЦСКА 1991 уже нет с нами Брошина, Янушевского, Быстрова, Садырина, Еремена понятно, теперь вот еще и Дмитриев...
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krupin82
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Земля пухом...
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Кино Музыка
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Какая жалость. Сильный игрок был.
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Алексей Магоев
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Светлая память Сергею Игоревичу. Он у нас в Карелии отлично поработал в сезоне 2011-2012, хорошую банду сколотил, отличный тренер.
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Александр Тараканов
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Вечная память
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vaslover
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Помню Сергея по чемпионскому составу армейцев 1991 года.
Светлая ему память.
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Пако
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Грозный был форвард в каком-то отрезке. До травмы чем-то Э.Холанда напоминал. Рано ушел... Добрая ему память, даже от болельщика клубов-соперников.
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Дмитрий9779
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Всего 58...покойся с миром.
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S<>M
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Светлая память..
Но в Спартаке 1997 я его не помню
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