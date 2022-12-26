Умер Сергей Дмитриев. Он был чемпионом СССР и России в составе «Зенита», ЦСКА и «Спартака»
Умер Сергей Дмитриев.
26 декабря в возрасте 58 лет ушел из жизни советский и российский нападающий, тренер Сергей Дмитриев.
О смерти Дмитриева сообщил «Зенит», который выразил соболезнования родным и близким экс-футболиста.
Уроженец Ленинграда в 18 лет дебютировал в основном составе «Зенита», в 1984 году стал чемпионом СССР. Позже выступал за ЦСКА, с которым также выигрывал чемпионат и Кубок СССР (1991). В 1997 году стал чемпионом России в составе «Спартака».
В сборной СССР сыграл шесть матчей, забил один гол. Дмитриев – серебряный призер чемпионата Европы 1988 года.
По окончании игровой карьеры Дмитриев был тренером.
Помню в Спартаке порол моменты, а потом вышла статья о проданной игре
Зенит - Динамо (Киев):
Едва начался второй тайм, как Дмитриев точно пробил по воротам, но Чанов доказал, что тоже не зря ест свой хлеб. И все же вскоре киевский вратарь оказался не в состоянии спасти свою команду. Умница Мельников выдал Дмитриеву классный пас, тот смело пошел на сближение с защитниками, буквально протаранив их, и послал мяч в ворота.
Победа над грозным соперником 2-0!
Я был на этом матче..Сергею было всего 19 лет.
Светлая память....
Вечная память
Но вообще особое достижение : чемпион в составе Зенита ,ЦСКА и Спартака . У кого ещё такой набор есть ?
Светлая ему память.
Но в Спартаке 1997 я его не помню