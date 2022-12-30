Вальядолид — Реал Мадрид: прогноз на матч 30.12.2022, Ла Лига
В предпоследний день 2022 года на большие экраны возвращается испанский футбол. 30 декабря пройдет матч 15-го тура «Вальядолид» — «Реал» Мадрид. Матч станет первым после паузы, вызванной чемпионатом мира в Катаре. Игра пройдет в Вальядолиде на поле стадиона «Хосе Соррилья». Начало матча в 23:30 по московскому времени.
Рекомендованная ставка: победа «Реала», ИТМ1,5 «Вальядолида», «обе забьют — да», гол «Вальядолида».
Матч станет первым в текущем сезоне. В прошлом розыгрыше Ла Лиги «сливочные» дважды обыграли «Вальядолид» с одинаковым счетом 1:0. «Реал» не проигрывает сопернику в 13-ти официальных матчах подряд. С 1996 года у «Вальядолида» всего три победы в очных матчах в Ла Лиге.
Вальядолид
«фиолетовые» могут занести в актив первую часть сезона. Команда создала очковый задел от зоны вылета и пока комфортно себя чувствует в середине турнирной таблице. В последней игре чемпионата «Вальядолид» в гостях проиграл «Атлетику» из Бильбао 0:3. После у команды две победы в рамках Кубка Испании. Пока команда вышла в третий раунд турнира. Во время паузы «фиолетовые» провели пять товарищеских матчей: одна победа, три поражения и ничья.
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У «фиолетовых» всего одна ничья в десяти официальных встречах, при трех поражениях и шести победах. Результаты команды в пяти официальных матчах:
- «Аренас Гечо» — «Вальядолид» 1:5;
- «Барбарас» — «Вальядолид» 0:2;
- «Атлетик» Бильбао — «Вальядолид» 3:0;
- «Вальядолид» — «Эльче» 2:1;
- «Осасуна» — «Вальядолид» 2:0.
Подопечные Пачеты в середине турнирной таблицы Примеры. У команды 17 набранных очков в 14 встречах: 5 побед, 2 ничьи и 7 поражений. Разница голов 13:21. По игре на домашней арене коллектив на 9-м месте с 13 очками. В 7 встречах ничья, два поражения и четыре победы. Разница голов 8:6.
Интересные статистические факты по игре «Вальядолида»:
- Лучший снайпер — Серхи Леон 7, Шон Вайсман 2, Роке Меса 2;
- Лучший ассистент — Кике Перес, Оскар Плано, Гонсало Плата, Альваро Агуадо, все по 2;
- Самый результативный игрок — Леон (7+1), Меса (2+1), Перес (1+2);
- «Вальядолид» сыграл вничью с «Реалом» в 6 матчах в первом тайме;
- «Вальядолид» проиграл «Реалу» 8 из 10 очных матчей;
- В 6 матчах «Вальядолид» пропускает от «Реала» во втором тайме;
- «Вальядолид» не забивает более одного гола в 8 очных матчах;
- «Вальядолид» пропускает от «Реала» в 10 встречах.
В списке травмированных два игрока. Не сыграют вингер Кенеди и полузащитник Ануар Тухами. Оба травмированы с сентября.
Реал Мадрид
Перед паузой в Ла Лиге на матч чемпионата мира по футболу «Реал» упустил лидерство в турнирной таблице и теперь на два очка отстает от «Барселоны». Сине-гранатовые выиграли все пять последних матчей в турнире, у «Реала» две потери очков: ничья и поражение. В последней игре чемпионата «сливочные» дома обыграли «Кадис» 2:1. Голы на счету Эдера Милитао и Тони Крооса. Игра в чемпионате станет первой официальной для «Реала» после чемпионата мира.
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У «Реала» два поражения, две ничьи и шесть побед в 10-ти официальных встречах. Результаты команды в пяти матчах во всех турнирах:
- «Реал» — «Кадис» 2:1;
- «Райо Вальекано» — «Реал» 3:2;
- «Реал» — «Селтик» 5:1;
- «Реал» — «Жирона» 1:1;
- «РБ Лейпциг» — «Реал» 3:2.
В турнирной таблице чемпионата Испании «сливочные» на втором месте с 35 очками. Отставание от «Барселоны» два балла. В 14 матчах у подопечных Карло Анчелотти 11 побед, поражение и две ничьи. Разница голов 33:14. «Реал» делит первое место с «Барселоной» по результативности. В гостевых матчах команда набрала 18 очков: 6 побед и поражение. «Реал» забивает больше всех в выездных матчах — 17 мячей.
Интересные статические факты по игре «Реала» в сезоне:
- Лучший снайпер Винисиус Жуниор 10, Федерико Вальверде 8, Родриго 7;
- Лучший ассистент — Родриго 5, Жуниор, Вальверде, Тони Кроос по 4;
- Самый результативный игрок Жуниор (10+4), Вальверде (8+4), Родриго (7+5), Лука Модрич (5+2);
- «Реал» пропускает во втором тайме в 4 матчах;
- Обмен голами прошел в 4 матчах с участием «Реала»;
- «Реал» забивает в первом тайме в 6 гостевых встречах;
- «Реал» выиграл 11 из 14 матчей;
- «Реал» выиграл 6 из 7 гостевых матчей;
- «Реал» забивает «Вальядолиду» во втором тайме в 6 играх;
- «Реал» забивает в 7 гостевых матчах, 14 встречах и 10 очных играх.
Травмированных и дисквалифицированных нет. Пропустивший чемпионат мира Карим Бензема должен восстановиться к возобновлению Ла Лиги.
Вальядолид — Реал Мадрид: история личных встреч
Противостояние команд насчитывает 105 матчей, включая 90 игр в рамках чемпионата Испании. В чемпионате у «Реала» 58 побед. У «Вальядолида» 14. 18 матчей завершились вничью.
«Вальядолид» не побеждает в противостоянии с «Реалом» в 10-ти матчах кряду: две ничьи и восемь поражений. В 6 из 7 последних игр было забито два и менее гола. На домашней арене у «Вальядолида» одна победа, три ничьи и шесть поражений. В 7 из 10 матчей отличились обе команды.
Коэффициенты букмекеров на матч Вальядолид — Реал Мадрид
«Реал» не проигрывает сопернику в десяти очных матчах и ожидаемо идет фаворитом в предстоящей встрече. В таблице коэффициенты букмекерских контор на результативность и общий исход матча Ла Лиги.
|
Букмекерская контора
|
Победа «Вальядолида»
|
Ничья
|
Победа «Реала»
|
ТМ2,5
|
ТБ2,5
|
1хСтавка
|
6,15
|
4,68
|
1,54
|
2,38
|
1,65
|
Мелбет
|
6,00
|
4,56
|
1,50
|
2,26
|
1,58
|
Бетсити
|
6,50
|
4,70
|
1,52
|
2,40
|
1,61
|
Winline
|
5,80
|
4,50
|
1,50
|
2,26
|
1,58
|
Лига Ставок
|
6,00
|
4,60
|
1,53
|
2,31
|
1,60
«Реал» не играл товарищеские и официальные матчи во время чемпионата мира по футболу. У «Вальядолида» был насыщенных график с двумя матчами на Кубок и товарищескими встречами. В плане готовности, после длительной паузы, хозяева выглядят лучше и способны отметиться одним забитым мячом, благо «Реал» в последних играх не отличается надежность в обороне. Для ставки на матч можно выбрать обмен голами, ИТБ0,5 «Вальядолида» и победу хозяев с форой +1,5. Букмекерская контора «Бетсити» предлагает следующие коэффициенты на эти исходы: 1,73, 1,54 и 1,63.
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