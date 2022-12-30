Вальядолид — Реал Мадрид: прогноз на матч 30.12.2022, Ла Лига

В предпоследний день 2022 года на большие экраны возвращается испанский футбол. 30 декабря пройдет матч 15-го тура «Вальядолид» — «Реал» Мадрид. Матч станет первым после паузы, вызванной чемпионатом мира в Катаре. Игра пройдет в Вальядолиде на поле стадиона «Хосе Соррилья». Начало матча в 23:30 по московскому времени.

Рекомендованная ставка: победа «Реала», ИТМ1,5 «Вальядолида», «обе забьют — да», гол «Вальядолида».

Матч станет первым в текущем сезоне. В прошлом розыгрыше Ла Лиги «сливочные» дважды обыграли «Вальядолид» с одинаковым счетом 1:0. «Реал» не проигрывает сопернику в 13-ти официальных матчах подряд. С 1996 года у «Вальядолида» всего три победы в очных матчах в Ла Лиге.

Вальядолид

«фиолетовые» могут занести в актив первую часть сезона. Команда создала очковый задел от зоны вылета и пока комфортно себя чувствует в середине турнирной таблице. В последней игре чемпионата «Вальядолид» в гостях проиграл «Атлетику» из Бильбао 0:3. После у команды две победы в рамках Кубка Испании. Пока команда вышла в третий раунд турнира. Во время паузы «фиолетовые» провели пять товарищеских матчей: одна победа, три поражения и ничья.

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У «фиолетовых» всего одна ничья в десяти официальных встречах, при трех поражениях и шести победах. Результаты команды в пяти официальных матчах:

«Аренас Гечо» — «Вальядолид» 1:5;

«Барбарас» — «Вальядолид» 0:2;

«Атлетик» Бильбао — «Вальядолид» 3:0;

«Вальядолид» — «Эльче» 2:1;

«Осасуна» — «Вальядолид» 2:0.

Подопечные Пачеты в середине турнирной таблицы Примеры. У команды 17 набранных очков в 14 встречах: 5 побед, 2 ничьи и 7 поражений. Разница голов 13:21. По игре на домашней арене коллектив на 9-м месте с 13 очками. В 7 встречах ничья, два поражения и четыре победы. Разница голов 8:6.

Интересные статистические факты по игре «Вальядолида»:

Лучший снайпер — Серхи Леон 7, Шон Вайсман 2, Роке Меса 2;

Лучший ассистент — Кике Перес, Оскар Плано, Гонсало Плата, Альваро Агуадо, все по 2;

Самый результативный игрок — Леон (7+1), Меса (2+1), Перес (1+2);

«Вальядолид» сыграл вничью с «Реалом» в 6 матчах в первом тайме;

«Вальядолид» проиграл «Реалу» 8 из 10 очных матчей;

В 6 матчах «Вальядолид» пропускает от «Реала» во втором тайме;

«Вальядолид» не забивает более одного гола в 8 очных матчах;

«Вальядолид» пропускает от «Реала» в 10 встречах.

В списке травмированных два игрока. Не сыграют вингер Кенеди и полузащитник Ануар Тухами. Оба травмированы с сентября.

Реал Мадрид

Перед паузой в Ла Лиге на матч чемпионата мира по футболу «Реал» упустил лидерство в турнирной таблице и теперь на два очка отстает от «Барселоны». Сине-гранатовые выиграли все пять последних матчей в турнире, у «Реала» две потери очков: ничья и поражение. В последней игре чемпионата «сливочные» дома обыграли «Кадис» 2:1. Голы на счету Эдера Милитао и Тони Крооса. Игра в чемпионате станет первой официальной для «Реала» после чемпионата мира.

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У «Реала» два поражения, две ничьи и шесть побед в 10-ти официальных встречах. Результаты команды в пяти матчах во всех турнирах:

«Реал» — «Кадис» 2:1;

«Райо Вальекано» — «Реал» 3:2;

«Реал» — «Селтик» 5:1;

«Реал» — «Жирона» 1:1;

«РБ Лейпциг» — «Реал» 3:2.

В турнирной таблице чемпионата Испании «сливочные» на втором месте с 35 очками. Отставание от «Барселоны» два балла. В 14 матчах у подопечных Карло Анчелотти 11 побед, поражение и две ничьи. Разница голов 33:14. «Реал» делит первое место с «Барселоной» по результативности. В гостевых матчах команда набрала 18 очков: 6 побед и поражение. «Реал» забивает больше всех в выездных матчах — 17 мячей.

Интересные статические факты по игре «Реала» в сезоне:

Лучший снайпер Винисиус Жуниор 10, Федерико Вальверде 8, Родриго 7;

Лучший ассистент — Родриго 5, Жуниор, Вальверде, Тони Кроос по 4;

Самый результативный игрок Жуниор (10+4), Вальверде (8+4), Родриго (7+5), Лука Модрич (5+2);

«Реал» пропускает во втором тайме в 4 матчах;

Обмен голами прошел в 4 матчах с участием «Реала»;

«Реал» забивает в первом тайме в 6 гостевых встречах;

«Реал» выиграл 11 из 14 матчей;

«Реал» выиграл 6 из 7 гостевых матчей;

«Реал» забивает «Вальядолиду» во втором тайме в 6 играх;

«Реал» забивает в 7 гостевых матчах, 14 встречах и 10 очных играх.

Травмированных и дисквалифицированных нет. Пропустивший чемпионат мира Карим Бензема должен восстановиться к возобновлению Ла Лиги.

Вальядолид — Реал Мадрид: история личных встреч

Противостояние команд насчитывает 105 матчей, включая 90 игр в рамках чемпионата Испании. В чемпионате у «Реала» 58 побед. У «Вальядолида» 14. 18 матчей завершились вничью.

«Вальядолид» не побеждает в противостоянии с «Реалом» в 10-ти матчах кряду: две ничьи и восемь поражений. В 6 из 7 последних игр было забито два и менее гола. На домашней арене у «Вальядолида» одна победа, три ничьи и шесть поражений. В 7 из 10 матчей отличились обе команды.

Коэффициенты букмекеров на матч Вальядолид — Реал Мадрид

«Реал» не проигрывает сопернику в десяти очных матчах и ожидаемо идет фаворитом в предстоящей встрече. В таблице коэффициенты букмекерских контор на результативность и общий исход матча Ла Лиги.

Букмекерская контора Победа «Вальядолида» Ничья Победа «Реала» ТМ2,5 ТБ2,5 1хСтавка 6,15 4,68 1,54 2,38 1,65 Мелбет 6,00 4,56 1,50 2,26 1,58 Бетсити 6,50 4,70 1,52 2,40 1,61 Winline 5,80 4,50 1,50 2,26 1,58 Лига Ставок 6,00 4,60 1,53 2,31 1,60

«Реал» не играл товарищеские и официальные матчи во время чемпионата мира по футболу. У «Вальядолида» был насыщенных график с двумя матчами на Кубок и товарищескими встречами. В плане готовности, после длительной паузы, хозяева выглядят лучше и способны отметиться одним забитым мячом, благо «Реал» в последних играх не отличается надежность в обороне. Для ставки на матч можно выбрать обмен голами, ИТБ0,5 «Вальядолида» и победу хозяев с форой +1,5. Букмекерская контора «Бетсити» предлагает следующие коэффициенты на эти исходы: 1,73, 1,54 и 1,63.