Тен Хаг о целях «МЮ»: «Хотим быть в топ-4 АПЛ и бороться за трофеи. Конкуренция жесткая, но я принимаю давление»

Эрик тен Хаг рассказал о целях « ».

«Мы хотим трофеев, хотим иметь сильную команду, чтобы бороться за трофеи. Мы должны адаптироваться, делать это с умом, и, надеюсь, мы сможем выступить хорошо и добиться нужных результатов.

Мы понимаем, что конкуренция жесткая, но это актуально для всех 7-8 клубов, борющихся за попадание в четверку. Для всех тех, кто смотрит АПЛ, это здорово, потому что будет интересно. Нужно сражаться в каждом матче, чтобы набирать очки.

Я смотрю на процесс, на то, как мы играем. Мы должны добиваться результата. Если мы будем правильно прогрессировать, то у нас есть хорошие шансы на попадание в топ-4.

Я принимаю это [давление] как есть. Но давление испытывают и тренеры «Челси», «Ньюкасла». Все эти клубы также много вложили в свои составы.

Попасть в Лигу чемпионов – это большое давление для каждого тренера. Хочется быть в четверке лучших, бороться за трофеи. Очевидно, что это наша цель», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» занимает 5-ю строчку в таблице , набрав 26 очков. 27 декабря манкунианцы встретятся с «Ноттингем Форест».

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