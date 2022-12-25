Александер Чеферин: «Лучше всего наши ценности показал женский чемпионат Европы. Спасибо всем, кто вместе с УЕФА отстаивал европейскую модель»

подвел итоги 2022 года для европейского футбола.

«Вместе с европейским футбольным сообществом мы стремимся защищать и продвигать основные ценности спортивной модели, которая лежит в основе нашей игры. Прежде всего, это открытые соревнования, основанные на спортивных заслугах, финансовая солидарность между верхушкой и низом футбольной пирамиды и признание более широкой роли игры в обществе.

Ни один европейский турнир в 2022 году так не отражал эти ценности, как женский чемпионат Европы – яркий семейный фестиваль, побивший множество рекордов.

В совокупности матчи посетило больше болельщиков, чем когда-либо. Каждый шестой приехал из-за границы. 48% билетов было приобретено женщинами, причем 30% из них – моложе 30 лет.

Используя феноменальную популярность и влияние футбола, мы повышали осведомленность о правах человека, экологических и социальных проблемах, провели кампании против дискриминации, запустили программы по поощрению разнообразия и инклюзивности, а также пропагандировали здоровый образ жизни для молодежи и пожилых людей.

Конечно, ни одно из этих достижений не было бы возможным без соревнований клубов и национальных команд, которые определяют нашу миссию, обеспечивая жизненно важную связь между профессиональным и массовым футболом. Вместе они демонстрируют важность открытых соревнований, где квалификация основана на спортивных заслугах и каждый, независимо от возраста или способностей, может мечтать об игре на самом высоком уровне.

В заключение я хотел бы выразить свою личную благодарность всем, кто вместе с УЕФА отстаивал европейскую спортивную модель. Ваша поддержка вдохновит нас в 2023 году, когда мы удвоим наши усилия по обеспечению здорового и устойчивого будущего футбола в Европе», – говорится в заявлении президента .