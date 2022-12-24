Суарес заключит контракт с «Гремио» на 2 года. Он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба

Теги Гремио высшая лига Бразилия возможные трансферы Сборная Уругвая по футболу Луис Суарес Футбол

Луис Суарес перейдет в «Гремио».

Как сообщает журналист Tyc Sports Сесар Луис Мерло, бразильский клуб достиг устного соглашения с 35-летним нападающим.

Контракт будет заключен на 2 года. Суарес станет самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Последним клубом форварда был «Насьональ», который он покинул перед ЧМ-2022. Статистику игрока можно найти здесь.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Имран Алиев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лучший цн
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ezra-Matthew Miller
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фанат Лионеля Месси
Чувствую Эль-Пистолеро ещё пошумит в Бразилии:) Удачи выиграть Кубок Либертадорес :) P.S оказывается Гремио во второй бразильской Лиге играет ,я никогда особо не следил за бразильским футболом ,но они вроде всегда считалась топ командой ,что случилось ?
Произошел усредненный для Бразилии вид стремительного падения и стремительного возвращения клуба топ-12: команда на сезон потеряла уверенность в себе, конечно же играла в Лиге Америки – но не успела наверстать упущенное в чемпионате
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Среднестатистический 35 летний футбольный пенс на закате карьеры. Всё таки Криштиану исключительный, почти в 38 лет до сих пор лучший игрок планеты.
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CuauhtemokBlanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фанат Лионеля Месси
Чувствую Эль-Пистолеро ещё пошумит в Бразилии:) Удачи выиграть Кубок Либертадорес :) P.S оказывается Гремио во второй бразильской Лиге играет ,я никогда особо не следил за бразильским футболом ,но они вроде всегда считалась топ командой ,что случилось ?
Там у них очень замудренно все
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Удачи Суаресу в Гремио! Хороший футболист всегда
пригодиться
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Abdul Aziz
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Странно, что довольно неплохой игрок по европейским меркам будет играть на донышке Бразильского футбола. Странный выбор. Скорее всего дело в деньгах
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ljolik888
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Только удачи и здоровья ! Один из лучших форвардом за всю историю футбола !
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Goofts
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ему бы вес подбросить, это очевидно, хоть он один из лучших страйкеров десятилетия
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Касум Увайсов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Удачи тебе, Эль Команданте
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Лионеля Месси
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Чувствую Эль-Пистолеро ещё пошумит в Бразилии:)
Удачи выиграть Кубок Либертадорес :)
P.S оказывается Гремио во второй бразильской Лиге играет ,я никогда особо не следил за бразильским футболом ,но они вроде всегда считалась топ командой ,что случилось ?
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий