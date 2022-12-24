Суарес заключит контракт с «Гремио» на 2 года. Он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба

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Как сообщает журналист Tyc Sports Сесар Луис Мерло, бразильский клуб достиг устного соглашения с 35-летним нападающим.

Контракт будет заключен на 2 года. Суарес станет самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Последним клубом форварда был «Насьональ», который он покинул перед ЧМ-2022. Статистику игрока можно найти здесь.