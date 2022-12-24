В Марселе застрелен 22-летний форвард «Обани» из 4-й лиги Франции

Теги происшествия д4 Франция Обань контент Футбол

Во Франции застрелили 22-летнего нападающего Аделя Сантану Менди.

Как передает Get French Football News, футболист, выступавший за клуб четвертой лиги «Обань», погиб вечером в пятницу в результате перестрелки.

La Provence утверждает, что это произошло в одном из районов, где активно идет война между наркоторговцами.

«После его ухода останется огромная пустота. Он навсегда будет одним из нас», – сказано в сообщении в твиттере «Обани».

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3 комментария

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Mikas7
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Что там с делом Немцова?самый защищенное место страны?хотя стоп
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Сергей Чекулаев
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Типичный Марсель, во что превратили Францию за пару десятков лет – мда...
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Tollie
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о, наконец я могу опубликовать этот анекдот, и он будет в яблочко!

"а теперь новости культуры: вчера был застрелен директор филармонии..."
+4
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