В Марселе застрелен 22-летний форвард «Обани» из 4-й лиги Франции

Во Франции застрелили 22-летнего нападающего Аделя Сантану Менди.

Как передает Get French Football News, футболист, выступавший за клуб четвертой лиги «Обань», погиб вечером в пятницу в результате перестрелки.

La Provence утверждает, что это произошло в одном из районов, где активно идет война между наркоторговцами.

«После его ухода останется огромная пустота. Он навсегда будет одним из нас», – сказано в сообщении в твиттере «Обани».