«Катарцы обращаются с нами как с дерьмом, а не людьми, кричат нам вслед «Мусор!» Рабочие-мигранты о расизме во время ЧМ-2022

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Мигранты, работавшие в Катаре до и во время ЧМ-2022, пожаловались на расизм.

«Что нам дают катарцы? Ничего. С нами обращаются так, словно мы не люди, будто с кусками дерьма.

Они кричат нам: «Мусор!» Отношение таково, будто мы и не существуем», – рассказал мигрант из Ганы, работающий на стройке.

«Это просто большая тюрьма, где можно работать. Современное рабство». Рабочие-мигранты в Катаре об условиях труда во время ЧМ-2022

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