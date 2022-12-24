Ди Мария продолжит играть за сборную Аргентины. Месси хотел этого

Теги Ювентус Лионель Месси серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Анхель Ди Мария ЧМ-2022 Футбол

Анхель Ди Мария продолжить играть за сборную Аргентины.

Как сообщает TyC Sports, 34-летний полузащитник «Ювентуса» не собирается заканчивать карьеру в национальной команде. Лионель Месси также хотел, чтобы Ди Мария продолжил свои выступления за Аргентину.

Ранее Анхель заявлял, что ЧМ-2022 в Катаре может стать его последним турниром в составе сборной.

Ди Мария начал свои выступления за Аргентину в 2009 году, когда тренером был Диего Марадона. За это время он провел за команду 129 матчей, в которых забил 28 мячей и сделал 29 ассистов.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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59 комментариев

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NikoVinkovic
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Ответ Барсик Юрана
Копа 2024 финал Аргентина-Бразилия в США 😍😍
Будет здорово, если в Мексике пройдёт.
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Гоги^^^^
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Есть такая профессия - плакальщица на похоронах. Вот Ди Мария будет профессионально оплакивать игру сборной. И это реально помогает, успокаивает игроков.
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иц а мэн
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Ответ Alexsangr
Tyc Sport пишет что снимался документальный фильм во время ЧМ. Так что мы много еще узнаем выдающегося о Лео. Ведь команда шла умирать за страну и за него, а это надо заслужить.
О, отлично, интересно будет глянуть
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Summer
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Ответ Alexsangr
Tyc Sport пишет что снимался документальный фильм во время ЧМ. Так что мы много еще узнаем выдающегося о Лео. Ведь команда шла умирать за страну и за него, а это надо заслужить.
Буду ждать этот фильм, блин крутая новость, по просмотрам будет в рекордах, гарантия.
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Summer
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Ответ JURAVLI
Месси конечно прошёл какой-то феноменальный путь от тихого парня до лидера, которого слушается каждый. Помню интервью Мартинеса, когда он рассказывал, что когда Месси говорит, затыкаются все) Ну, а его эта речь перед финалом Копы? Это вам не по бровке скакать: https://youtu.be/fPNo844Crcw Очень хочется увидеть видео с его речью перед финалом ЧМ))
Хорошо написал брат.
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Gena Verdel
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Хорошая новость на самом деле.
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Summer
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Ответ Михаил Абрамов
Так тепло от твоих слов. Если вы понимаете о чем я.
Да, это называется вкус победы)
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Summer
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Ответ Железный Манк
Ну такое. Чересчур оптимистично. В Ювентусе он больше лечится чем играет
Зато когда играет, решает в финалах и в других важных матчах.
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Summer
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Всего 28 мячей, но зато каких...
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Гусеконь
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лучше бы закончили карьеру в сборной. Уходить надо без плохого послевкусия.
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GerbertS
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я думал его смыло слезами..
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Нерусский
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Ответ Anton Kortenko
логично. затащил первый тайм в одно рыло. порвал фланг старичок.
Финал ЧМ2022.

Ди Мария - сборная Франции 2:0
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Игорь Климов
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Ответ JURAVLI
Месси конечно прошёл какой-то феноменальный путь от тихого парня до лидера, которого слушается каждый. Помню интервью Мартинеса, когда он рассказывал, что когда Месси говорит, затыкаются все) Ну, а его эта речь перед финалом Копы? Это вам не по бровке скакать: https://youtu.be/fPNo844Crcw Очень хочется увидеть видео с его речью перед финалом ЧМ))
Да, впечатлил настрой сборной Аргентины, после мотивирующей речи Лео Месси!
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Alexsangr
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Ответ JURAVLI
Месси конечно прошёл какой-то феноменальный путь от тихого парня до лидера, которого слушается каждый. Помню интервью Мартинеса, когда он рассказывал, что когда Месси говорит, затыкаются все) Ну, а его эта речь перед финалом Копы? Это вам не по бровке скакать: https://youtu.be/fPNo844Crcw Очень хочется увидеть видео с его речью перед финалом ЧМ))
Tyc Sport пишет что снимался документальный фильм во время ЧМ.
Так что мы много еще узнаем выдающегося о Лео.
Ведь команда шла умирать за страну и за него, а это надо заслужить.
+3
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Экспертное мнение
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Ответ Sevuska
Мессе вообще здесь не причём. Провёл посредственный турнир , согласно с натуральным старением . У вас глоров просто шоры на глазах и вы отказываетесь видеть других 10 игроков на поле С французами и голландцами их вытащил вратарь , с саудитами даже вратарь не помог . Возрастным игрокам не должно быть место в такой великой сборной как Аргентина , так как у них всегда большая конкуренция в составе . И если думать о прогрессе просто из-за громкого имени мессе не должен быть в составе . А это уже произошло с ним в Барсе - после бесконечного хождения пешком и серии позорных и разгромных поражений - на выход !
а чем ты лучше, если хочешь видеть кого угодно, только не Месси? Это командная игра, и командный успех, что у Марадоны, что у Пеле, что у Месси были 10 партнеров. Да, твой любимый Роналду способен только развалить команду из сильнейшего поколения португальцев, но это не повод обвинять других великих футболистов, у вас опять получается виноваты другие, раз Криш не сумел в лидерство.
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5rnk2r9wwp
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Ответ Алексей Юрьевич
Огромное уважение этому человеку. Заслуга ДиМарии, в чемпионство, большая. И как он плакал на скамейке в финале, это эмоции всей карьеры.
Все-таки Ди Мария забивал/отдавал голевые во всех победных финальных матчах Аргентины последних лет.

Заслужил
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Zeitgeist Zeppelin
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Прекрасно. Выдающийся неординарный игрок. В ключевые моменты сборную не раз спасал.
+6
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Anton Kortenko
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логично. затащил первый тайм в одно рыло. порвал фланг старичок.
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Михаил Абрамов
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Ответ Vovker
А ну раз Месси разрешил...Тогда ок Я, правда, думал игроки сами решения принимают по таким делам Ну да ладно, кто я такой, чтобы критиковать святого равноапостольного предводителя церкви богоподобного Лионеля...
Так тепло от твоих слов. Если вы понимаете о чем я.
+2
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Гоги^^^^
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скамейку будет слезами заливать
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Железный Манк
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Ну такое. Чересчур оптимистично. В Ювентусе он больше лечится чем играет
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Я Гражданин Мира
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Ответ Sevuska
Мессе вообще здесь не причём. Провёл посредственный турнир , согласно с натуральным старением . У вас глоров просто шоры на глазах и вы отказываетесь видеть других 10 игроков на поле С французами и голландцами их вытащил вратарь , с саудитами даже вратарь не помог . Возрастным игрокам не должно быть место в такой великой сборной как Аргентина , так как у них всегда большая конкуренция в составе . И если думать о прогрессе просто из-за громкого имени мессе не должен быть в составе . А это уже произошло с ним в Барсе - после бесконечного хождения пешком и серии позорных и разгромных поражений - на выход !
Пожалуй вы не заслуживаете даже ответа!
Оставлью без ответа ибо трудно отвечать на это безумия
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Vovker
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А ну раз Месси разрешил...Тогда ок
Я, правда, думал игроки сами решения принимают по таким делам
Ну да ладно, кто я такой, чтобы критиковать святого равноапостольного предводителя церкви богоподобного Лионеля...
+2
-3
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JURAVLI
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Месси конечно прошёл какой-то феноменальный путь от тихого парня до лидера, которого слушается каждый. Помню интервью Мартинеса, когда он рассказывал, что когда Месси говорит, затыкаются все)

Ну, а его эта речь перед финалом Копы? Это вам не по бровке скакать:
https://youtu.be/fPNo844Crcw

Очень хочется увидеть видео с его речью перед финалом ЧМ))
+7
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Галым Нуркеев
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После гола в финале Ди Марие можно Всё! Даже поиграть на следующем ЧМ ,если правда он сам захочет)))
+1
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