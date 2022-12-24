Ди Мария продолжит играть за сборную Аргентины. Месси хотел этого

продолжить играть за сборную .

Как сообщает TyC Sports, 34-летний полузащитник « » не собирается заканчивать карьеру в национальной команде. также хотел, чтобы Ди Мария продолжил свои выступления за Аргентину.

Ранее Анхель заявлял, что в Катаре может стать его последним турниром в составе сборной.

Ди Мария начал свои выступления за Аргентину в 2009 году, когда тренером был Диего Марадона. За это время он провел за команду 129 матчей, в которых забил 28 мячей и сделал 29 ассистов.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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