Ди Мария продолжит играть за сборную Аргентины. Месси хотел этого
Анхель Ди Мария продолжить играть за сборную Аргентины.
Как сообщает TyC Sports, 34-летний полузащитник «Ювентуса» не собирается заканчивать карьеру в национальной команде. Лионель Месси также хотел, чтобы Ди Мария продолжил свои выступления за Аргентину.
Ранее Анхель заявлял, что ЧМ-2022 в Катаре может стать его последним турниром в составе сборной.
Ди Мария начал свои выступления за Аргентину в 2009 году, когда тренером был Диего Марадона. За это время он провел за команду 129 матчей, в которых забил 28 мячей и сделал 29 ассистов.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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Так что мы много еще узнаем выдающегося о Лео.
Ведь команда шла умирать за страну и за него, а это надо заслужить.
Заслужил
Оставлью без ответа ибо трудно отвечать на это безумия
Я, правда, думал игроки сами решения принимают по таким делам
Ну да ладно, кто я такой, чтобы критиковать святого равноапостольного предводителя церкви богоподобного Лионеля...
Ну, а его эта речь перед финалом Копы? Это вам не по бровке скакать:
https://youtu.be/fPNo844Crcw
Очень хочется увидеть видео с его речью перед финалом ЧМ))