Орлов о Роналду: «Только Анчелотти может его реанимировать. Потенциал у Криштиану еще есть»

Теги Карло Анчелотти Криштиану Роналду Ла Лига Геннадий Орлов Футбол

Геннадий Орлов высказался о будущем Криштиану Роналду.

— После победы Аргентины на чемпионате мира спор о том, кто лучше — Месси или Роналду — окончен?

— Подождите еще, не торопитесь. Роналду еще не закончил карьеру. Сейчас только Анчелотти может реанимировать Роналду. Для этого Криштиану надо идти в «Реал». Тренер должен выстраивать игру под таких игроков. Это нормально и органично.

Потенциал у Роналду еще есть. Я прочитал недавние высказывания Анчелотти — он сказал, что Роналду еще в порядке. Это какой-то знак, — сказал комментатор.

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1 комментарий

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Azamat Abdukadyroff
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Не надо портит Анчетлотти карьеру , да и Перес не вернёт его . Бензема круто тащил благодаря отсутствию Роналду. В Европу его никто не сможет реанимировать
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