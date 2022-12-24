Орлов о Роналду: «Только Анчелотти может его реанимировать. Потенциал у Криштиану еще есть»

высказался о будущем .

— После победы Аргентины на чемпионате мира спор о том, кто лучше — Месси или Роналду — окончен?

— Подождите еще, не торопитесь. Роналду еще не закончил карьеру. Сейчас только Анчелотти может реанимировать Роналду. Для этого Криштиану надо идти в «Реал». Тренер должен выстраивать игру под таких игроков. Это нормально и органично.

Потенциал у Роналду еще есть. Я прочитал недавние высказывания Анчелотти — он сказал, что Роналду еще в порядке. Это какой-то знак, — сказал комментатор.