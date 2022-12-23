Каррагер считает, что «Ливерпулю» нужно 200-250 млн фунтов на трансферы летом: «Запредельное число, но столько потратили «МЮ» и «Челси»

считает, что «Ливерпулю» потребуются большие деньги на трансферы.

«Я думаю, нет никаких сомнений в том, что Юрген Клопп сказал владельцам «Ливерпуля»: «Мне нужно 200-250 млн фунтов на траты летом». Звучит как запредельное число, но именно столько потратили «Манчестер Юнайтед» и «Челси» прошлым летом. Это те деньги, которые тратят клубы, с которыми конкурирует « ».

Думаю, что за все время работы в «Ливерпуле» клуб только один раз по-настоящему выкладывался на трансферном рынке. Это было после первого финала Лиги чемпионов, они купили много игроков.

Я считаю, что такие инвестиции необходимы. Не думаю, что у Fenway Sports Group (американская компания, владеющая «Ливерпулем» – прим. Sports.ru) сейчас есть такие средства, поэтому они ищут инвесторов», – сказал экс-защитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.