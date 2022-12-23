Каррагер считает, что «Ливерпулю» нужно 200-250 млн фунтов на трансферы летом: «Запредельное число, но столько потратили «МЮ» и «Челси»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Юрген Клопп деньги Футбол

Джейми Каррагер считает, что «Ливерпулю» потребуются большие деньги на трансферы.

«Я думаю, нет никаких сомнений в том, что Юрген Клопп сказал владельцам «Ливерпуля»: «Мне нужно 200-250 млн фунтов на траты летом». Звучит как запредельное число, но именно столько потратили «Манчестер Юнайтед» и «Челси» прошлым летом. Это те деньги, которые тратят клубы, с которыми конкурирует «Ливерпуль».

Думаю, что за все время работы Юргена Клоппа в «Ливерпуле» клуб только один раз по-настоящему выкладывался на трансферном рынке. Это было после первого финала Лиги чемпионов, они купили много игроков.

Я считаю, что такие инвестиции необходимы. Не думаю, что у Fenway Sports Group (американская компания, владеющая «Ливерпулем» – прим. Sports.ru) сейчас есть такие средства, поэтому они ищут инвесторов», – сказал экс-защитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

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14 комментариев

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Rick Sorkin
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Ответ белошип
Из этих 250-100 сольют на какую нибудь деревяшку тип Нуньза)
Нуньес пока во всем шикарен, кроме реализации. Дело времени, когда начнёт клепать голы пачками.
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Артемий Дмитриев
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Ответ MATRiX
Ну раньше был условный Реал, и что? Бабки есть бабки, всегда у кого-то будет больше, у кого-то меньше.
Вот именно! Бабки плюс/минус у всех есть, у клубов АПЛ так точно, но ими грамотно распоряжаться надо уметь. Сити потратил не больше мю, например, только у сити готовый состав молодыми игроками, а мю ещё млн 300 надо потратить, чтобы конкурентноспособную команду построить.
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ман сити фейк
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Ответ MATRiX
Ну раньше был условный Реал, и что? Бабки есть бабки, всегда у кого-то будет больше, у кого-то меньше.
Эти не хотят понять одну простую вещь, порту никто не хочет инвестировать. Даже американец пытается продать, потому что пуль это убытки
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QWertY
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Ответ llolishe
Халянд-300 лямов Нуньес-75 лямов Нуньес-голы топ клубам ,суперкубок. Холланд-Борнмут, берегись!
Согласен. Холанд забивает только аутсайдерам по типу Борнмут, Ливер и т.д.)
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MATRiX
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Ответ llolishe
Спасибо ПСЖ и Сити -клубам, которые могут тратить сколько хотят пофиг на ФФП
Ну раньше был условный Реал, и что? Бабки есть бабки, всегда у кого-то будет больше, у кого-то меньше.
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А.В.Бубнов
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А что случилось? Абсолютный 100-лямный нуль нунез не зашёл?
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llolishe
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Ответ белошип
Из этих 250-100 сольют на какую нибудь деревяшку тип Нуньза)
Раз Холанд настолько ТОП почему он не вывел свою сборную на ЧМ?
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llolishe
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Ответ ман сити фейк
Ну чё четверть лярда пошла? Дальше больше
Халянд-300 лямов
Нуньес-75 лямов

Нуньес-голы топ клубам ,суперкубок.

Холланд-Борнмут, берегись!
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llolishe
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Ответ Amalfitano
Футбол окончательно скатился к соревнованию бабок. (((
Спасибо ПСЖ и Сити -клубам, которые могут тратить сколько хотят пофиг на ФФП
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Amalfitano
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Футбол окончательно скатился к соревнованию бабок. (((
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ман сити фейк
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Ну чё четверть лярда пошла? Дальше больше
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белошип
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Из этих 250-100 сольют на какую нибудь деревяшку тип Нуньза)
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Джиза
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Глупость - мерить трансферы такими суммами. Надо речь об игроках вести. А то получается, можно купить 11 игроков по 20 млн. А толку?
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s_h_a_m_a_n
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Вроде сумма солидная, а потом осознаешь что её не хватит на одного Мбаппе
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