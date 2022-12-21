«Интернасьонал» выкупил Вандерсона у «Краснодара». Хавбек с марта был в аренде

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Полузащитник Вандерсон не вернется в «Краснодар».

«Интернасьонал» активировал опцию выкупа арендованного в марте футболиста, стороны уже урегулировали все формальности.

Хавбек представлял российскую команду с сезона-2017/18 и провел за нее 130 матчей, забив 17 голов и отдав 15 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Вандерсон решил не возвращаться в Россию из Бразилии. Хавбек «Краснодара» арендован «Интернасьоналом»

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