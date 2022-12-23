Канте вернется после травмы не раньше конца февраля. Хавбек «Челси» не играл с августа
Хавбек «Челси» Нголо Канте еще не восстановился от травмы.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Грэм Поттер подтвердил, что 31-летний француз вернется только в конце февраля – начале марта.
Также источники Романо сообщают, что Канте может покинуть «Челси» в конце сезона на правах свободного агента.
Опорный полузащитник в октябре перенес операцию из-за повреждения подколенного сухожилия.
Нголо Канте в последний раз выходил на поле 14 августа. Он сыграл 2 матча в АПЛ в этом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Канте близок к концу карьеры, возможно. Надо правильно выбрать время для ухода, чтобы вызывать зависть, а не жалость». Лебеф о хавбеке «Челси»
Это сейчас он у вас топ, посмотрим что запоёте если перейдёт в Барсу )
Что Канте топ, когда здоров - все согласны