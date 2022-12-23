Канте вернется после травмы не раньше конца февраля. Хавбек «Челси» не играл с августа

Хавбек «Челси» еще не восстановился от травмы.

Как сообщает инсайдер , Грэм Поттер подтвердил, что 31-летний француз вернется только в конце февраля – начале марта.

Также источники Романо сообщают, что Канте может покинуть «Челси» в конце сезона на правах свободного агента.

Опорный полузащитник в октябре перенес операцию из-за повреждения подколенного сухожилия.

Нголо Канте в последний раз выходил на поле 14 августа. Он сыграл 2 матча в в этом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Канте близок к концу карьеры, возможно. Надо правильно выбрать время для ухода, чтобы вызывать зависть, а не жалость». Лебеф о хавбеке «Челси»