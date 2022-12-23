Канте вернется после травмы не раньше конца февраля. Хавбек «Челси» не играл с августа

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Нголо Канте Фабрицио Романо Футбол

Хавбек «Челси» Нголо Канте еще не восстановился от травмы.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Грэм Поттер подтвердил, что 31-летний француз вернется только в конце февраля – начале марта.

Также источники Романо сообщают, что Канте может покинуть «Челси» в конце сезона на правах свободного агента.

Опорный полузащитник в октябре перенес операцию из-за повреждения подколенного сухожилия.

Нголо Канте в последний раз выходил на поле 14 августа. Он сыграл 2 матча в АПЛ в этом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Канте близок к концу карьеры, возможно. Надо правильно выбрать время для ухода, чтобы вызывать зависть, а не жалость». Лебеф о хавбеке «Челси»

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14 комментариев

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Born is the King
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Ответ ZamoRano
Интересно, зума ещё принадлежит Челси? Лютого топаря подогнать бчк, да и ригоюерка будет счастлив🤣🤣👍
Да ригоберка та ещё любительница негров))
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benjamin92
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Ответ King_X
Он в комменте оценил Барсу Что Канте топ, когда здоров - все согласны
Оценил Барсу? Написать искаверканное название клуба это оценка?
Это сейчас он у вас топ, посмотрим что запоёте если перейдёт в Барсу )
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Южанин78
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Жаль, конечно, но по большому он все выиграл почти и на клубном уровне, и на уровне сборной, кроме ЧЕ.
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ZamoRano
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Интересно, зума ещё принадлежит Челси? Лютого топаря подогнать бчк, да и ригоюерка будет счастлив🤣🤣👍
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King_X
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Ответ benjamin92
Если перейдёт в Реал, будешь писать, что он супермегатоп и идеально подходит в связку с Чупчамени )
Он в комменте оценил Барсу
Что Канте топ, когда здоров - все согласны
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Ivan Vilkov
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Как раз то, что нужно гениальному менеджменту Барсы
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benjamin92
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Ответ ZamoRano
Мне кажется, что дальше он будет играть за такой проэкт как борса
Если перейдёт в Реал, будешь писать, что он супермегатоп и идеально подходит в связку с Чупчамени )
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frog19
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Пора сливать. Лучший свой футбол уже врятли покажет, а если и будет то ненадолго.
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4_3_3
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Ответ ZamoRano
Мне кажется, что дальше он будет играть за такой проэкт как борса
Нииит, он как вардридиста должен перейти в наш Риал, ведь все нигри должны играть за наш закомплексованный не до клуб!
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Born is the King
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Легенда. Надеюсь быстро наберёт форму
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ZamoRano
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Мне кажется, что дальше он будет играть за такой проэкт как борса
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sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
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Лютая травма
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Акира_1
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Кошмар просто, увы, с малышом пора прощаться.
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LIBerly
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Сыграл свое, к сожалению. Спасибо за все, Нголо Канте!
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