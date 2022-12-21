«Канте близок к концу карьеры, возможно. Надо правильно выбрать время для ухода, чтобы вызывать зависть, а не жалость». Лебеф о хавбеке «Челси»
Франк Лебеф предположил, что хавбек «Челси» Нголо Канте скоро может завершить карьеру.
«Я с ним напрямую о его физической форме и о том, как он себя чувствует, не говорил, но, возможно, он близок к концу карьеры.
Все-таки нужно понимать, что мы говорим о человеке. Внезапно тело говорит: «Ну ладно, хватит, оставьте меня в покое».
Завершение карьеры – это тоже ее часть, нужно правильно выбрать время для ухода. Даже если не хочется, даже если ты хорошо играешь и хочешь продолжать.
У людей нужно вызывать зависть, а не жалость. Поэтому нужно самому принять такое решение. Поговорить с семьей, сказать, возможно, что все кончено.
Я не знаю, что там с его формой, но если он чувствует, что еще может хорошо послужить «Челси», то должен остаться», – сказал экс-защитник сборной Франции в интервью Safe Betting Sites.
В последний раз 31-летний игрок выходил на поле 14 августа. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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