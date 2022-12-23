Экс-хавбек «Юве» и «ПСЖ» Матюди завершил карьеру. Он выиграл ЧМ-2018 с Францией

Теги ПСЖ Блез Матюиди Ювентус МЛС Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия Интер Майами Футбол

Бывший футболист «Ювентуса», «ПСЖ» и сборной Франции Блез Матюиди завершил карьеру.

«Футбол, я так тебя любил. Футбол, ты дал мне так много, но пришло время остановиться. В моих глазах горят огни, когда я оглядываюсь на этот долгий путь.

Я исполнил детские и мужские мечты. Сегодня я с комом в горле, но с гордостью переворачиваю эту страницу», – написал 35-летний француз в соцсетях.

Матюди четырежды выигрывал чемпионат Франции с «ПСЖ», дважды брал Кубок страны, четыре раза – Суперкубок, трижды выигрывал Кубок французской лиги. С «Юве» он три раза брал Серию А, по разу – Кубок Италии и Суперкубок страны.

Со сборной Франции Матюди выиграл чемпионат мира в 2018 году, а в 2016-м стал серебряным призером чемпионата Европы. Последним клубом француза был «Интер Майами».

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20 комментариев

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Адиль К
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Правильно кривой игрок)
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Человек1991
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Матюйди года 3 был топ 5 полузащитников в мире .
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Игорь Новиков
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Очень добротный игрок был.
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predMBAPPE
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Крутой был игрок, удачи в дальнейшей жизни, если пойдёт в тренеры Желаем удачи хороший человек👍🏻
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corazón blanco
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Классный был игрок!
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QWertY
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Матюиди-Погба-Канте -легендарная связка
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ẞADIM TM
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С него и началась эпоха ПСЖ...
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ẞADIM TM
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Ответ Пушка_Кутепова
Нельзя написать возраст?
Там написан возраст. 35 лет
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Никита Никулин
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Легенда Ювентуса
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rigobersong
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Легенда Жаль ,что такой игрок так и не смог выиграть чашку ЛЧ
Зато ЧМ взял, и был чуть не клбчевым игроком на том чемпионате:)
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Юнус Вакуленко
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Легенда Парижа, Помню как полузащита страдала , когда ты покинул клуб
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Bolvan
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Легенда Франции
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иц а мэн
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На чм конечно была видна колоссальная разница между бездарем чучамени и великим матюиди
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Серега Ракообразное
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На пике был очень крут
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Пушка_Кутепова
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Нельзя написать возраст?
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error505
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Легенда, спасибо за все сделанное в сборной и ПСЖ с Юве!
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Luis Nazario
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Blezu, Blezu!
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Фанат Лионеля Месси
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Легенда
Жаль ,что такой игрок так и не смог выиграть чашку ЛЧ
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rigobersong
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Отличный был игрок:)

https://youtube.com/shorts/ICfA3t4mrh8?feature=share
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che kaif
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Легенда ПСЖ
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