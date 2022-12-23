Экс-хавбек «Юве» и «ПСЖ» Матюди завершил карьеру. Он выиграл ЧМ-2018 с Францией

Бывший футболист « », « » и сборной Франции Блез Матюиди завершил карьеру.

«Футбол, я так тебя любил. Футбол, ты дал мне так много, но пришло время остановиться. В моих глазах горят огни, когда я оглядываюсь на этот долгий путь.

Я исполнил детские и мужские мечты. Сегодня я с комом в горле, но с гордостью переворачиваю эту страницу», – написал 35-летний француз в соцсетях.

Матюди четырежды выигрывал чемпионат Франции с «ПСЖ», дважды брал Кубок страны, четыре раза – Суперкубок, трижды выигрывал Кубок французской лиги. С «Юве» он три раза брал Серию А, по разу – Кубок Италии и Суперкубок страны.

Со сборной Франции Матюди выиграл чемпионат мира в 2018 году, а в 2016-м стал серебряным призером чемпионата Европы. Последним клубом француза был «Интер Майами».