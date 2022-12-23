Уэбб считает, что бывшие игроки должны становиться арбитрами. Он новый глава судей АПЛ

Теги премьер-лига Англия судьи Говард Уэбб Футбол

Говард Уэбб считает, что бывшие футболисты должны становиться судьями.

«Нужно подумать о том, как привлекать людей. У нас всегда были проблемы с привлечением бывших футболистов. Но есть игроки, которые провели достойную карьеру и хорошо разбираются в футболе. Возможно, им за 20 лет, и они получили серьезную травму, которая не дает им играть так часто, как раньше.

Думаю, у некоторых есть возможность действительно проложить этот путь. Мы бы искренне приветствовали бывших игроков, учитывая навыки, которые они получили в ходе карьеры. Но это возможно при условии, что у них есть и другие навыки, необходимые для достижения успеха», – сказал новый глава судейского комитета АПЛ.

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23 комментария

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Yavich
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Ответ Carver
Пол Скоулз, Рой Кин, Ники Батт, Пак Джи Сун, Уэсли Браун — главные кандидаты.
Эрик Кантона
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Born is the King
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Скоулз, Карик, Гигс. Всех своих бывших тянет
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гилберт
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Ответ Carver
Пол Скоулз, Рой Кин, Ники Батт, Пак Джи Сун, Уэсли Браун — главные кандидаты.
Скоулз был бы великолепным судьёй, Кин бы жестил, так что нет. В чём проблема пригласить Скоулза? В АПЛ ходят гигансткие суммы, а Пол заработал сравнительно немного в свои времена. Поймите, жизненно необходимо чтобы судили игроки, это надо было сделать давно.
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гилберт
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Ха, я уже тысячу раз говорил что это необходимо. Платите судьям как плохим игрокам АПЛ и сотни игроков будут конкурировать за место в судейском корпусе АПЛ. Скажем за лям в год желающих будет вагон.
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0mertas626
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
Зачем бывшим футболистам дальше бегать, на малооплачиваемой работе?
Может чтобы работать и реализовываться в жизни после футбола?
Далеко не все же футболисты получают миллионы
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Гусейн Магомедрасулов
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Игорь Бубльгумов
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Ответ aseke
Роналду заинтересован судить ЛЧ.
единственный судья в истории ЛЧ, который будет засчитывать голы сам на себя
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QWertY
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Gustav Forsberg
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Мостовой одобряе
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Антон Герасименко
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wshnmn
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aseke
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Роналду заинтересован судить ЛЧ.
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Петр Сосулин
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Для начала тогда надо будет поднять зп арбитрам. Вряд ли какой то бывший футболист вышки согласится на нынешнюю зп еще и бегать весь матч. Если только с низших дивизионов
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Strateg 7
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Vadim Medvedev
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Зарплаты у судей в АПЛ совершенно неинтересны бывшим игрокам АПЛ.

Это реально смешно, что противостояние двух команд с суммарной зарплатой в 100 миллионов фунтов в год во многом зависит от человека с зарплатой в 100 тысяч фунтов в год.
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Акира_1
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Легенда МЮ. 👍
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Cash_flow
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Ответ Carver
Пол Скоулз, Рой Кин, Ники Батт, Пак Джи Сун, Уэсли Браун — главные кандидаты.
А также Микаэль Сильвестр и Джон О’Ши за просмотром VAR 😎👍🏼
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Stewart Downing
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что бы у мю снова появились шансы взять титул ? нет уж теперь ждите свои долгие десятилетия)) первое уже успешно прошло))
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Абдул Абакаев
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Oleg Pepel
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Кукич
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А я думал после футбола они становятся депутатами или экспертами Мяча
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Carver
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Пол Скоулз, Рой Кин, Ники Батт, Пак Джи Сун, Уэсли Браун — главные кандидаты.
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Ali Ali
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Неплохая идея
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