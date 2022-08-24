Говард Уэбб: «Решения судей бывают черными или белыми, но большая часть игры идет в серой зоне. ВАР – хорошее дополнение для устранения явных ошибок»

высказался о совершенствовании системы ВАР.

«Думаю, нужно поработать над тем, чтобы сделать ВАР более понятным. В США существует культура использования технологий в спорте, чтобы помочь судьям принимать правильные решения, и мне понадобится время, чтобы посмотреть, как обстоят дела в Англии.

Каждые две недели у нас проводятся встречи, когда мы созваниваемся со всеми нашими телеведущими и сценаристами и говорим о таких вещах, как ВАР. Мы дадим им послушать разговоры между официальными лицами. Они смогут увидеть, как это работает, и это будет действительно полезно.

Можем ли мы пойти дальше? Что ж, ведутся разговоры о том, что можно сделать для улучшения коммуникации. Я согласен с этим, потому что если фанаты не знают, что происходит, они автоматически отвергают это. Если показать людям, что происходит и почему, они, возможно, не всегда будут согласны с окончательным решением, но, по крайней мере, они с большей готовностью примут его.

Чем сильнее мы сможем отодвинуть занавес и очеловечить судей, тем, я думаю, будет лучше. Некоторые решения бывают черными или белыми. Но большая часть игры ведется в этой серой зоне, где есть субъективность. ВАР стал очень хорошим дополнением к игре с точки зрения устранения явных и очевидных ошибок.

Но мы должны умерить ожидания, сказав: «Послушайте, это не даст окончательного ответа». Даже человек в кабине ВАР все равно выносит суждение, основанное на том, что он видел, и на том, что он чувствует и как он думает», – сказал глава судейского корпуса .