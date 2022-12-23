37-летний вратарь Мексики Очоа перешел в «Салернитану». Контракт – до лета с опцией продления

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа перешел в «Салернитану».

37-летний голкипер подписал с клубом Серии А контракт до июня 2023 года с опцией продления. Сообщалось, что в соглашении пропишут опцию продления сроком на год.

Очоа будет выступать за новый клуб под 13-м номером.

Гильермо достался «Салернитане» бесплатно, поскольку его соглашение с мексиканской «Америкой» было рассчитано до 31 декабря 2022 года.

Гильермо Очоа – супергерой чемпионатов мира. А где он пропадает между ними?

Фото: twitter.com/OfficialUSS1919