37-летний вратарь Мексики Очоа перешел в «Салернитану». Контракт – до лета с опцией продления

Теги серия А Италия трансферы Сборная Мексики по футболу высшая лига Мексика Америка Гильермо Очоа Салернитана Футбол

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа перешел в «Салернитану».

37-летний голкипер подписал с клубом Серии А контракт до июня 2023 года с опцией продления. Сообщалось, что в соглашении пропишут опцию продления сроком на год.

Очоа будет выступать за новый клуб под 13-м номером.

Гильермо достался «Салернитане» бесплатно, поскольку его соглашение с мексиканской «Америкой» было рассчитано до 31 декабря 2022 года.

Гильермо Очоа – супергерой чемпионатов мира. А где он пропадает между ними?

Фото: twitter.com/OfficialUSS1919

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8 комментариев

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M_i_t_y_a
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Уже 37? Жесть как время летит
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кабан галльский
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ээээм...я думал его мексиканцы в криокамере держат от чм до чм, а оказывается он еще и в клубах играет.
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Unreal Thierry
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И это в 37 лет!
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Глеб Музаффаров
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Ответ Mifsud's Drugstore
Прекрасный вратарь, который блестяще играл в сборной. Похож на Муслеру в этом плане.
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Mifsud's Drugstore
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Прекрасный вратарь, который блестяще играл в сборной. Похож на Муслеру в этом плане.
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Иван Рыбаков
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Ждëм очередной крутой перфоманс на ЧМ-26.
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Александр Кузичкин
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Надеюсь,пошумит в Италии))
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rigobersong
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И это в 37 лет👀👍
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